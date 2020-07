Mới đây, những ngôi nhà treo trên cây ở thị trấn Borgloon, Bỉ đã thu hút đông đảo du khách tới tham quan và trải nghiệm

Những ngôi nhà có hình dáng giọt nước, được đặt trên cành cây cao và do Dre Wapenaar, nhà thiết kế nổi tiếng ở Hà Lan khởi xướng

Một ngôi nhà nhỏ có đủ chỗ ngủ cho hai người, có phòng tắm tiện nghi. Ngoài ra, khi tới đây trải nghiệm, du khách còn được thưởng thức một bữa ăn ngoài trời sang trọng

Do đó, mức phí trả cho việc thuê nhà cây để nghỉ ngơi ở thời điểm hiện tại là khá đắt đỏ, khoảng 79 USD/ đêm

Tuy nhiên, với không gian xanh mát khi có nhiều loại cây bao quanh cùng những tiện ích đặc biệt thì rất nhiều du khách sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để nghỉ ngơi, thư giãn

Nằm trên dãy núi Alps, Ý, ngôi nhà cây do kiến trúc sư Claudio Beltrame thiết kế cũng thu hút đông đảo sự quan tâm của khách du lịch

Ngôi nhà được làm từ những miếng gỗ vuông, nhỏ tạo nên tổng thể độc đáo

Bề ngoài ngôi nhà có hình quả thông, bên cạnh là các ô cửa sổ nhỏ, thoáng mát. Ngôi nhà được đặt cách mặt đất khoảng 10 m

Nhà cây có hai tầng, tầng hai là không gian của các phòng như: phòng khách, phòng tắm, phòng bếp. Phòng ngủ được thiết kế ở áp mái, có trang trí đơn giản, hài hòa

Nơi đây dần trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng, là điểm dừng chân của du khách quanh năm

Một ngôi nhà “lơ lửng” trên cây khác được đặt ở vịnh Mariager Fjord, Đan Mạch được thiết kế với đầy đủ tiện nghi, sang trọng

Ngôi nhà cây có tên gọi là Lovtag, do kiến trúc sư người Đan Mạch Sigurd Larsen thiết kế

Lovtag là ngôi nhà đa năng, với các không gian như: phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm ngoài trời, nhà vệ sinh bố trí thông nhau

Đây được biết đến là ngôi nhà cây cao cấp, được xây dựng theo thân cây thông to, xuyên qua nhà và nằm cách mặt đất 8 m

Ngoài ra, ở Lovtag còn được lắp đặt đầy đủ: điện, bình nước nóng, cửa kính… giúp du khách có những trải nghiệm đặc biệt

Hay như ngôi nhà cây nằm ở Crossville, Tennessee của Mỹ cũng gây thu hút bởi thiết kế lạ mắt

Đây được biết đến là ngôi nhà trên cây lớn nhất thế giới khi cao hơn 30 m và bao gồm hơn 80 phòng

Không chỉ gồm phòng ngủ và các phòng sinh hoạt, ngôi nhà còn có không gian dành riêng cho các hoạt động khác như: giải trí, nghe giảng kinh thánh…

Đặc biệt, khi tới tham quan, du khách còn được tự tay viết lại những cảm nhận lên một không gian riêng

Ngôi nhà cây được xây dựng dựa theo 6 cây lớn, và được hoàn thiện trong vòng 14 năm, nơi đây trở thành địa chỉ du lịch nổi tiếng ở Mỹ

