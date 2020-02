Là con gái, ai cũng muốn mình được xinh xắn, tươi tắn bên người mình yêu. Những người bạn trai lý tưởng luôn thấu hiểu mong muốn chính đáng ấy từ nửa kia của mình, lúc này, đồ trang điểm là một lựa chọn vô cùng tốt cho ngày lễ tình nhân

Đồ trang điểm là một món quà dễ tìm kiếm và lựa chọn để làm quà cho các cô gái. Tuy nhiên, do cơ địa của mỗi nàng lại khác nhau nên để tránh gây ra "tác dụng phụ" thì các chàng trai nên tìm hiểu kỹ loại da của người yêu mình nếu chọn đồ mỹ phẩm làm quà

Để niềm vui của cô ấy được trọn vẹn, bạn cần phải tìm hiểu kỹ về thói quen, cơ địa và tất tần tật những gì về mỹ phẩm mà người yêu bạn thích

Để đảm bảo mua được 1 món quà đúng ý các cô nàng thì gương trang điểm, son môi, phấn đánh má hồng, bút kẻ mắt là những phụ kiện bắt buộc phải có trong bộ trang điểm

Đồng hồ đeo tay là một món đồ trang sức được nhiều người lựa chọn để làm quà cho nửa kia trong ngày lễ tình nhân do món đồ này luôn mang nhiều ý nghĩa quan trọng biểu tượng cho tình yêu

Đồng hồ sẽ mang ý nghĩa tình yêu bạn dành cho nửa kia là tình yêu mãi mãi, vĩnh cửu theo thời gian. Thời gian qua đi từng giây từng phút nhưng tình yêu sẽ vẫn mãi tồn tại và là minh chứng tình yêu bất diệt của hai người

Đồng hồ là vật dụng đồng hành với người ấy mỗi ngày. Chiếc đồng hồ bạn tặng hiện hữu trên tay sẽ nhắc người ấy luôn có một người luôn yêu họ vô điều kiện

Đồng hồ sẽ mang ý nghĩa thời gian, đồng nghĩa với việc nhắc nhở người kia luôn đúng giờ trong những cuộc hẹn của 2 người

Ngoài ra, nó cũng sẽ ghi dấu những kỉ niệm hai người đã cùng nhau trải qua. Tình yêu chính là cùng dắt tay nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc đời, rồi hạnh phúc sẽ viên mãn. Đồng hồ như là bạn đang ở bên cạnh và cùng đồng hành với người ấy vượt qua những khó khăn trong cuộc sống

Hoa hồng có tên La-tin là Rosa và có xuất xứ từ Ba Tư. Loài hoa này từ lâu đã được nhiều người cho là món quà tượng trưng cho sự vĩnh hằng của tình yêu và là món quà không thể thiếu trong ngày lễ valentine

Ngoài ra, hoa hồng đỏ còn được cho là loài hoa thần thánh dành cho Thần Vệ Nữ – nữ thần Sắc Đẹp và màu đỏ của nó là tượng trưng của tình yêu nồng nàn, mãnh liệt

Nếu như người ấy của bạn là một người khá lãng mạn nhưng yêu thích giản dị thì bó hoa hồng tươi thắm đủ để khiến cho họ cảm thấy ấm lòng trong ngày này

Dù hoa hồng mang ý nghĩa biểu tượng cho tình yêu, tuy nhiên, mỗi màu hoa lại có một ý nghĩa khác nhau. Do vậy, nếu chọn hoa hồng làm quà bạn nên tìm hiểu ý nghĩa của mỗi màu hoa để người kia hiểu được tấm chân tình của mình

Nước hoa là một món quà mà đa số nữ giới đều thích và có sức quyến rũ mãnh liệt với nam giới. Không chỉ thơm, nước hoa còn giúp nàng cảm thấy mình nữ tính mà còn mê hoặc nhiều người xung quanh

Bên cạnh đó, nước hoa còn là “chất xúc tác” mang tính tượng trưng giúp gắn kết, thu hẹp khoảng cách và bày tỏ tình yêu thay lời muốn nói. Nhiều người còn thường hay nhớ đến mùi nước hoa vương trên tóc hay áo của người yêu mỗi khi gặp nhau

Tuy nhiên, để mua được một lọ nước hoa vừa ý, bạn cần tìm hiểu tính cách người được tặng, có thích nước hoa không, mùi hương yêu thích hoặc loại nước hoa thường dùng, nước hoa muốn tặng có phù hợp với mùa này không

Vì thế quà tặng nước hoa mang ý nghĩa thấu hiểu rất đáng quý và đáng trân trọng. Chọn quà valentine là nước hoa do vậy cũng không thể qua loa, đại khái vì sẽ làm mất đi giá trị của món quà

Bên cạnh hoa hồng thì socola cũng là một món quà không thể thiếu trong ngày valentine, không chỉ là món ăn, theo thời gian, socola đã trở thành một thứ ngôn ngữ của tình yêu của các cặp đôi trên toàn thế giới

Theo sự lý giải của nhiều người, hương vị của những viên socola cũng giống "vị" của tình yêu: Có khi ngọt ngào, có lúc đắng chát nhưng luôn mang đến cho con người sự thích thú

Socola là quà tặng truyền thống cho ngày Valentine kể từ năm 1902. Slogan “Be mine” (chúng ta là của nhau) trên thanh socola đã trở thành thông điệp cho ngày lễ tình nhân

Bên cạnh đó, các nhà dinh dưỡng còn cho rằng, ăn socola có ích cho sức khỏe và tâm trạng của con người

Theo đó, trong socola có các loại axit amin có tác dụng chống trầm cảm, tạo cảm giác hưng phấn, hạnh phúc, thỏa mãn. Bởi vậy, cùng nhau nếm những viên socola ngọt ngào vào ngày Valentine khiến cặp tình nhân cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn

