Món quà đầu tiên không thể không nhắc đến đó là những phong bao lì xì đỏ. Nó gắn liền với phong tục lì xì có từ lâu đời ở nước ta, với mong muốn người nhận sẽ hạnh phúc, may mắn và phát tài trong năm tới





Qua từng năm, hình thức những chiếc lì xì có sự thay đổi, phù hợp với sở thích của người tiêu dùng. Tuy nhiên, ý nghĩa mà nó ẩn chứa vẫn được giữ nguyên. Phong bao lì xì tượng trưng cho sự kín đáo, hoà thuận, không so bì, tạo sự đoàn kết trong một tập thể lớn





Những chiếc lì xì là món quà mà con cháu kính biếu ông bà, bố mẹ. Đồng thời cũng là món quà nhỏ mà các đấng sinh thành muốn dành tặng cho con cháu, mong con cháu khôn lớn, trưởng thành và luôn ngoan ngoãn





Đi kèm với những chiếc lì xì đỏ là các đồng tiền may mắn. Nếu như trước đây người ta thường sử dụng các đồng tiền mới, không nhăn nheo để cho vào lì xì và gửi tặng người thân thì nay, các tờ tiền, đồng tiền được thiết kế theo xu hướng của năm Canh Tý 2020 được ưa chuộng hơn





Đồng tiền xu hình con chuột của Úc được mạ vàng, bạc, có giá từ 200.000 – 250.000 đồng đang “làm mưa làm gió” trên thị trường





Với thiết kế tinh xảo, sử dụng kỹ thuật in khắc 3D hiện đại, đồng xu toát lên vẻ hào nhoáng vốn có. Đồng xu vàng khắc hình con chuột cùng cây lúa, đồng xu bạc khắc hình con chuột gặm nhấm bắp ngô. Mặt sau của hai đồng xu là chân dung vị nữ hoàng quyền lực Elizabeth II





Không chỉ có đồng xu Úc, cặp đồng tiền xu hình con chuột của Đài Loan cũng thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Tuy nhiên, cặp đồng xu không có giá trị lưu thông mà chỉ dùng là quà lưu niệm





Hay như tờ tiền 2 USD của Mỹ hình con chuột có thiết kế độc đáo, được bán ra với số lượng lớn mỗi ngày với mức giá từ 200.000 – 350.000 đồng





Ngoài phong bao lì xì với các đồng tiền ấn tượng thì món quà mà bạn không nên bỏ qua để gửi tặng người thân yêu trong dịp Tết Nguyên đán 2020 đó là quần áo mới. Những trang phục mang không khí Tết, vui tươi và tràn đầy sức sống. Đây cũng là cách ghi điểm cực tốt, thể hiện sự quan tâm, tinh tế đối với những người đang trong giai đoạn tìm hiểu và có mong muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ sau này





Các gói quà nhỏ xinh chứa các vật dụng thiết yếu được bọc cẩn thận bằng giấy đỏ cũng là gợi ý mà bạn nên lưu tâm. Màu đỏ của sự may mắn bao phủ bên ngoài, còn bên trong là những đồ dùng cá nhân hữu ích như: ví, sổ tay, bút…





Hay các giỏ bánh kẹo, trà Tết cũng là sự lựa chọn không tồi. Món quà vừa sang trọng mà vừa lịch sự. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều mẫu giỏ quà Tết được gói sẵn, bạn có thể chọn mua hoặc mua riêng từng sản phẩm sau đó gói thành giỏ quà Tết độc đáo, theo phong cách của riêng mình





Với những người bề trên trong gia đình, hoặc quan hệ đối tác, đồng nghiệp, món quà Tết mà bạn nên tham khảo đó là rượu vang. Món quà thay cho lời chúc về sự sung túc, đầy đủ và phát tài trong năm tới, giúp thắt chặt hơn mối quan hệ từ cả hai phía





Đối với những người lớn tuổi, món quà Tết vừa ý nghĩa, vừa thiết thực đó là các loại thực phẩm chức năng cao cấp giúp cải thiện, nâng cao sức khỏe





Còn với các chị em phụ nữ, các sản phẩm đồ gia dụng giúp trang hoàng cho căn bếp là sự lựa chọn nên được ưu tiên hơn. Những đồ vật đem lại sự tiện nghi, giúp phái nữ bớt đi các công việc trong gian bếp





Bên cạnh những món quà vật chất thì bạn cũng có thể chọn lựa các món quà tinh thần, giúp cho không khí của gia đình luôn ngập tràn sắc xuân





Các món quà như: câu đối, thiệp mừng năm mới, tranh treo tường… vừa đơn giản nhưng thể hiện được sự chân thành của người tặng đối với người được nhận





Thêm nữa, những cành đào, cành mai hoặc các loài hoa biểu tượng cho mùa xuân cũng là món quà hết sức ý nghĩa. Hoa là biểu tượng của cái đẹp, sự khởi đầu mới mẻ và như một lời chúc trọn vẹn về sự sung túc, thịnh vượng trong năm mới





Món quà đầu tiên không thể không nhắc đến đó là những phong bao lì xì đỏ. Nó gắn liền với phong tục lì xì có từ lâu đời ở nước ta, với mong muốn người nhận sẽ hạnh phúc, may mắn và phát tài trong năm tới





Qua từng năm, hình thức những chiếc lì xì có sự thay đổi, phù hợp với sở thích của người tiêu dùng. Tuy nhiên, ý nghĩa mà nó ẩn chứa vẫn được giữ nguyên. Phong bao lì xì tượng trưng cho sự kín đáo, hoà thuận, không so bì, tạo sự đoàn kết trong một tập thể lớn





Những chiếc lì xì là món quà mà con cháu kính biếu ông bà, bố mẹ. Đồng thời cũng là món quà nhỏ mà các đấng sinh thành muốn dành tặng cho con cháu, mong con cháu khôn lớn, trưởng thành và luôn ngoan ngoãn





Đi kèm với những chiếc lì xì đỏ là các đồng tiền may mắn. Nếu như trước đây người ta thường sử dụng các đồng tiền mới, không nhăn nheo để cho vào lì xì và gửi tặng người thân thì nay, các tờ tiền, đồng tiền được thiết kế theo xu hướng của năm Canh Tý 2020 được ưa chuộng hơn





Đồng tiền xu hình con chuột của Úc được mạ vàng, bạc, có giá từ 200.000 – 250.000 đồng đang “làm mưa làm gió” trên thị trường





Với thiết kế tinh xảo, sử dụng kỹ thuật in khắc 3D hiện đại, đồng xu toát lên vẻ hào nhoáng vốn có. Đồng xu vàng khắc hình con chuột cùng cây lúa, đồng xu bạc khắc hình con chuột gặm nhấm bắp ngô. Mặt sau của hai đồng xu là chân dung vị nữ hoàng quyền lực Elizabeth II





Không chỉ có đồng xu Úc, cặp đồng tiền xu hình con chuột của Đài Loan cũng thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Tuy nhiên, cặp đồng xu không có giá trị lưu thông mà chỉ dùng là quà lưu niệm





Hay như tờ tiền 2 USD của Mỹ hình con chuột có thiết kế độc đáo, được bán ra với số lượng lớn mỗi ngày với mức giá từ 200.000 – 350.000 đồng





Ngoài phong bao lì xì với các đồng tiền ấn tượng thì món quà mà bạn không nên bỏ qua để gửi tặng người thân yêu trong dịp Tết Nguyên đán 2020 đó là quần áo mới. Những trang phục mang không khí Tết, vui tươi và tràn đầy sức sống. Đây cũng là cách ghi điểm cực tốt, thể hiện sự quan tâm, tinh tế đối với những người đang trong giai đoạn tìm hiểu và có mong muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ sau này





Các gói quà nhỏ xinh chứa các vật dụng thiết yếu được bọc cẩn thận bằng giấy đỏ cũng là gợi ý mà bạn nên lưu tâm. Màu đỏ của sự may mắn bao phủ bên ngoài, còn bên trong là những đồ dùng cá nhân hữu ích như: ví, sổ tay, bút…





Hay các giỏ bánh kẹo, trà Tết cũng là sự lựa chọn không tồi. Món quà vừa sang trọng mà vừa lịch sự. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều mẫu giỏ quà Tết được gói sẵn, bạn có thể chọn mua hoặc mua riêng từng sản phẩm sau đó gói thành giỏ quà Tết độc đáo, theo phong cách của riêng mình





Với những người bề trên trong gia đình, hoặc quan hệ đối tác, đồng nghiệp, món quà Tết mà bạn nên tham khảo đó là rượu vang. Món quà thay cho lời chúc về sự sung túc, đầy đủ và phát tài trong năm tới, giúp thắt chặt hơn mối quan hệ từ cả hai phía





Đối với những người lớn tuổi, món quà Tết vừa ý nghĩa, vừa thiết thực đó là các loại thực phẩm chức năng cao cấp giúp cải thiện, nâng cao sức khỏe





Còn với các chị em phụ nữ, các sản phẩm đồ gia dụng giúp trang hoàng cho căn bếp là sự lựa chọn nên được ưu tiên hơn. Những đồ vật đem lại sự tiện nghi, giúp phái nữ bớt đi các công việc trong gian bếp





Bên cạnh những món quà vật chất thì bạn cũng có thể chọn lựa các món quà tinh thần, giúp cho không khí của gia đình luôn ngập tràn sắc xuân





Các món quà như: câu đối, thiệp mừng năm mới, tranh treo tường… vừa đơn giản nhưng thể hiện được sự chân thành của người tặng đối với người được nhận





Thêm nữa, những cành đào, cành mai hoặc các loài hoa biểu tượng cho mùa xuân cũng là món quà hết sức ý nghĩa. Hoa là biểu tượng của cái đẹp, sự khởi đầu mới mẻ và như một lời chúc trọn vẹn về sự sung túc, thịnh vượng trong năm mới