Cháo lòng: Đây là một món ăn quen thuộc đối với người dân Hà Nội, đặc biệt vào những ngày trời se lạnh kèm theo những cơn mưa phùn

Cháo lòng thường không nấu quá đặc, có màu nâu đặc trưng từ tiết lợn. Đồ ăn kèm với cháo lòng thường rất đa dạng và tùy theo sở thích của từng người như: Lòng non, dồi tiết, dạ dày, tim, gan...

Những bát cháo lòng ăn kèm với rau sống hay vài lát ớt tươi vô cùng dậy vị sẽ được nhiều người chọn làm món ăn sáng, ăn trưa, ăn tối hay thong dong thưởng thức vào buổi xế chiều

Bún đậu lòng dồi: Những ai có niềm yêu thích với những món lòng thì không nên bỏ qua món ăn đặc biệt này. Không chỉ kết hợp với đậu, bún còn có thêm lòng, dồi, thịt lợn... tạo nên một món ăn vô cùng hấp dẫn

Món bún đậu lòng dồi thường được bày trên một chiếc mẹt nhỏ lót lá chuối. Khi ăn, thực khách có thể ăn kèm với rau sống như dưa chuột, tía tô,... Nước chấm với hương vị vô cùng đặc biệt, gồm mắm tôm pha với đường, vắt thêm ít chanh và thêm vài lát ớt đỏ. Tại một số quán, mắm được chưng nên có mùi thơm quyến rũ, hấp dẫn thực khách, đặc biệt vào những ngày đông giá rét

Bên cạnh những món bún truyền thống như bún cá, bún riêu,... thì bún lòng là một sự lựa chọn không hề tồi vào một ngày Hà Nội lạnh giá. Bún lòng được nhiều người yêu thích vì nhẹ bụng, nhanh gọn và giá cả phải chăng

Bún được ăn kèm với những loại lòng, dồi, có thêm đậu, nấm, nước dùng đậm vị chua chua, cay cay. Một chút rau sống sẽ khiến món ăn trở nên hấp dẫn, thú vị hơn

Lòng nướng là một món ăn vặt phổ biến, được nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ yêu thích

Lòng non được cắt khúc, tẩm ướp gia vị, nướng trên than hồng đến khi vàng ruộm. Với cách chế biến này, món lòng trở nên đậm vị, hấp dẫn hơn. Trời mưa lạnh, được ngồi cùng bạn bè và thưởng thức món lòng nướng nóng hổi, thơm lừng là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời

Dồi sụn nướng là món ăn mới lạ, độc đáo được giới trẻ Hà thành vô cùng yêu thích

Dồi sụn nướng vàng đầy đặn, thơm lừng, khi ăn có vị ngọt, giòn của thịt, sụn, ăn kèm tương ớt và một số loại rau thơm. Đây là một món quà vặt bạn không thể bỏ qua vào những ngày mưa lạnh

Món này thường bán theo lạng, nhưng cũng có nơi bán thành từng chiếc nhỏ như xúc xích với giá khoảng 8 - 10 nghìn/chiếc

Lòng lợn luộc truyền thống là một món ăn dân dã và phổ biến, được rất nhiều người, đặc biệt là cánh mày râu vô cùng yêu thích

Những món như dạ dày, lòng non, tim, gan... được làm sạch, luộc lên. Khi có khách ăn, người bán thái nhỏ từng món theo yêu cầu rồi chần lại cho nóng. Không cầu kỳ, lòng lợn luộc chỉ cần thêm chút rau húng, mùi tàu, kinh giới và bắt nước mắm cốt hay mắm tôm là đủ khiến thực khách phải mê mẩn

Bên cạnh đó, tiết luộc cũng là một món ăn kèm không thể thiếu. Tiết luộc được chan với nước măng, thêm vài lát ớt đỏ cho dậy vị, chắc chắn sẽ làm buổi chiều mưa Hà Nội trở nên ấm áp hơn

Những món ăn từ lòng, dồi luôn hấp dẫn thực khách. Tuy nhiên, trên thực tế, hiện nay có nhiều quán ăn sử dụng những nguồn thực phẩm ôi thiu, kém chất lượng, khâu chế biến sơ sài. Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe, thực khách nên lựa chọn những quán ăn sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh, không nên ăn ở những quán lề phố. Đặc biệt, nhiều lắm chúng ta chỉ nên ăn những món nội tạng 2 lần/tuần bởi chúng chứa nhiều cholesterol

Cháo lòng: Đây là một món ăn quen thuộc đối với người dân Hà Nội, đặc biệt vào những ngày trời se lạnh kèm theo những cơn mưa phùn

Cháo lòng thường không nấu quá đặc, có màu nâu đặc trưng từ tiết lợn. Đồ ăn kèm với cháo lòng thường rất đa dạng và tùy theo sở thích của từng người như: Lòng non, dồi tiết, dạ dày, tim, gan...

Những bát cháo lòng ăn kèm với rau sống hay vài lát ớt tươi vô cùng dậy vị sẽ được nhiều người chọn làm món ăn sáng, ăn trưa, ăn tối hay thong dong thưởng thức vào buổi xế chiều

Bún đậu lòng dồi: Những ai có niềm yêu thích với những món lòng thì không nên bỏ qua món ăn đặc biệt này. Không chỉ kết hợp với đậu, bún còn có thêm lòng, dồi, thịt lợn... tạo nên một món ăn vô cùng hấp dẫn

Món bún đậu lòng dồi thường được bày trên một chiếc mẹt nhỏ lót lá chuối. Khi ăn, thực khách có thể ăn kèm với rau sống như dưa chuột, tía tô,... Nước chấm với hương vị vô cùng đặc biệt, gồm mắm tôm pha với đường, vắt thêm ít chanh và thêm vài lát ớt đỏ. Tại một số quán, mắm được chưng nên có mùi thơm quyến rũ, hấp dẫn thực khách, đặc biệt vào những ngày đông giá rét

Bên cạnh những món bún truyền thống như bún cá, bún riêu,... thì bún lòng là một sự lựa chọn không hề tồi vào một ngày Hà Nội lạnh giá. Bún lòng được nhiều người yêu thích vì nhẹ bụng, nhanh gọn và giá cả phải chăng

Bún được ăn kèm với những loại lòng, dồi, có thêm đậu, nấm, nước dùng đậm vị chua chua, cay cay. Một chút rau sống sẽ khiến món ăn trở nên hấp dẫn, thú vị hơn

Lòng nướng là một món ăn vặt phổ biến, được nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ yêu thích

Lòng non được cắt khúc, tẩm ướp gia vị, nướng trên than hồng đến khi vàng ruộm. Với cách chế biến này, món lòng trở nên đậm vị, hấp dẫn hơn. Trời mưa lạnh, được ngồi cùng bạn bè và thưởng thức món lòng nướng nóng hổi, thơm lừng là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời

Dồi sụn nướng là món ăn mới lạ, độc đáo được giới trẻ Hà thành vô cùng yêu thích

Dồi sụn nướng vàng đầy đặn, thơm lừng, khi ăn có vị ngọt, giòn của thịt, sụn, ăn kèm tương ớt và một số loại rau thơm. Đây là một món quà vặt bạn không thể bỏ qua vào những ngày mưa lạnh

Món này thường bán theo lạng, nhưng cũng có nơi bán thành từng chiếc nhỏ như xúc xích với giá khoảng 8 - 10 nghìn/chiếc

Lòng lợn luộc truyền thống là một món ăn dân dã và phổ biến, được rất nhiều người, đặc biệt là cánh mày râu vô cùng yêu thích

Những món như dạ dày, lòng non, tim, gan... được làm sạch, luộc lên. Khi có khách ăn, người bán thái nhỏ từng món theo yêu cầu rồi chần lại cho nóng. Không cầu kỳ, lòng lợn luộc chỉ cần thêm chút rau húng, mùi tàu, kinh giới và bắt nước mắm cốt hay mắm tôm là đủ khiến thực khách phải mê mẩn

Bên cạnh đó, tiết luộc cũng là một món ăn kèm không thể thiếu. Tiết luộc được chan với nước măng, thêm vài lát ớt đỏ cho dậy vị, chắc chắn sẽ làm buổi chiều mưa Hà Nội trở nên ấm áp hơn

Những món ăn từ lòng, dồi luôn hấp dẫn thực khách. Tuy nhiên, trên thực tế, hiện nay có nhiều quán ăn sử dụng những nguồn thực phẩm ôi thiu, kém chất lượng, khâu chế biến sơ sài. Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe, thực khách nên lựa chọn những quán ăn sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh, không nên ăn ở những quán lề phố. Đặc biệt, nhiều lắm chúng ta chỉ nên ăn những món nội tạng 2 lần/tuần bởi chúng chứa nhiều cholesterol