Bánh ướt lòng gà là một trong những đặc sản nổi tiếng của Đà Lạt. Sự kết hợp giữa các nguyên liệu trong món ăn này đã gây tò mò với nhiều thực khách

Không ăn kèm chả, nem như các nơi khác, bánh ướt Đà Lạt sử dụng lòng, trứng gà và thịt gà xé phay. Trong đó, phần bánh ướt thường làm từ bột gạo tẻ trộn với bột năng cùng khoai mì, sau đó đem tráng mỏng. Lòng, trứng non và thịt gà được luộc chín rồi ướp sơ qua với một chút gia vị

Ngoài những nguyên liệu trên, món ăn này sẽ trở nên tròn vị khi ăn kèm cùng rau thơm, hành phi và nước mắm chua ngọt. Khi ăn, bạn sẽ cảm nhận trước vị dẻo thơm của bánh ướt, vị ngọt từ miếng thịt, lòng gà quyện trong vị nước mắm vừa phải, thêm chút cay của ớt lẫn mùi thơm nồng từ rau thơm vô cùng hấp dẫn

Bánh tráng nướng là món ăn đường phố mà bạn không thể bỏ lỡ khi ghé thăm Đà Lạt. Bánh tráng nướng Đà Lạt thơm ngon, hấp dẫn và có hình thức giống bánh pizza. Do đó, nhiều du khách nước ngoài ví món ăn này như "pizza của người Việt"

Bánh được đặt lên những vỉ than hồng rồi quết trứng, rắc các nguyên liệu có thể ăn kèm lên như ruốc, pate, phô mai, pho mát, thậm chí là bơ, hành... tùy theo yêu cầu của thực khách

Bánh tráng nướng không thể tìm thấy trong các nhà hàng sang trọng. Chỉ khi dạo bước quanh Hồ Xuân Hương, hay chịu khó thăm thú các chợ đêm, hẻm nhỏ, bạn mới có thể được thưởng thức món ăn đặc biệt này

Bánh căn hay còn gọi là bánh bột gạo nướng, là món ăn phổ biến cho bữa sáng tại Đà Lạt

Những miếng bánh căn sau khi nướng trong khuôn đất nung sẽ được cho ra đĩa để thực khách thưởng thức

Những chiếc bánh được nướng vàng xém, thơm nức mùi trứng, ăn kèm với chén nước chấm là nước mắm pha hoặc mắm nêm. Một số quán còn cho thêm xíu mại viên vào chén nước này để hương vị trở nên mới lạ hơn

Nếu ở miền Nam có lẩu gà lá giang, người miền Bắc ăn lẩu gà với ngải cứu, thì lẩu gà ăn kèm lá é được coi là món lẩu "làm mưa làm gió" tại Đà Lạt

Lá é cùng họ với húng quế, hương nhu. Nếu ăn sống, lá é có vị hơi chua chua và chát, nhưng khi nhúng vào nồi nước lẩu rồi vớt ra ăn ngay khi còn tái, bạn sẽ cảm thấy vị bùi, hơi the the và có hương vị gần giống với lá hương nhu (Ảnh: Afamily)

Thịt gà ăn kèm măng tươi, thêm vài cọng lá é chấm rồi muối tiêu chanh cho đậm đà. Kết hợp cùng một muỗng nước lẩu nóng hổi, bạn sẽ có được một trải nghiệm ẩm thực vô cùng tuyệt vời

Một trong số những món ngon nhất định du khách phải thử khi ghé thăm Đà Lạt đó chính là nem nướng

Nem nướng Đà Lạt được làm từ loại thịt heo chọn lọc kỹ, xay nhuyễn, nêm nếm gia vị cùng hành tỏi và được nướng trên bếp than hồng

Ăn kèm với món nem nướng Đà Lạt gồm bánh tráng chiên giòn, củ quả ngâm chua và nước chấm. Đây chính là những thứ tạo nên sự khác biệt cho nem nướng Đà Lạt với những nơi khác

Bánh mì xíu mại là món ăn tạo nên "thương hiệu" của ẩm thực Đà Lạt. Đây là món ăn có nguồn gốc từ người Hoa, tuy nhiên, nó được biến tấu lại để phù hợp với khẩu vị người Việt

Xíu mại được làm từ thịt nạc xay nhuyễn. Nước dùng được ninh từ xương heo, thêm một chút hành lá khiến món ăn trở nên lôi cuốn từ hình thức đến hương vị

Chấm miếng bánh mì giòn vào đây rồi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được hương vị thơm ngon của món ăn

Những ai có dịp đặt chân đến Đà Lạt đều không thể quên thưởng thức cốc kem bơ trứ danh

Là một món ăn vặt đơn giản, nhưng với vị bơ - loại trái cây tươi ngon ở vùng cao, kết hợp với vị béo của kem khiến những những ai "hảo ngọt" sẽ không khỏi xuýt xoa

Đây là một trong những món ăn được bán nhiều nhất ở chợ đêm Đà Lạt. Giá mỗi cốc dao động từ 15.000-25.000 đồng, thích hợp để vừa nhâm nhi và mang theo đi ngắm cảnh xung quanh

Nhắc đến Đà Lạt, không thể bỏ qua dâu tây. Loại quả này có hình dáng đẹp, lại chứa nhiều chất dinh dưỡng nên rất được lòng các chị em phụ nữ

Những món ăn chế biến từ dâu được nhiều người yêu thích và lựa chọn thưởng thức mỗi khi tới Đà Lạt, đặc biệt là món dâu tây lắc

Dâu tây sau khi trộn chung với một số loại gia vị như đường, muối tôm... sẽ tạo thành một món ăn vặt tuyệt vời, kích thích vị giác

