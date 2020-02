Brittany là loại tôm hùm xanh nổi tiếng nhất thế giới. Loại giáp xác này thường sinh sống ở vùng biển thuộc bán đảo Brittany, Pháp

Thời gian sinh trưởng của một con tôm hùm xanh này lên tới 7 năm, do đó cơ hội để thưởng thức hương vị của loài tôm này không phải ai cũng may mắn có được. Vì có màu xanh lam độc đáo nên chúng có giá thành rất cao, thường chỉ bán trong các nhà hàng đạt sao Michelin

Mặc dù màu sắc bên ngoài khác biệt so với tôm hùm thông thường, nhưng khi nấu chín chúng lại giống như những loại tôm khác. Với giá thành lên tới hàng trăm triệu đồng cho 1kg, do đó, các món chế biến từ tôm hùm xanh cũng phải sử dụng nhiều loại phụ gia đắt tiền mới tương xứng được giá trị của loài tôm này

Trứng cá tầm có xuất xứ từ Nga, bao gồm 3 loại: Cá tầm trắng, cá tầm đen và cá tầm sevruga. Trong đó, trứng cá tầm màu đen là loại được sử dụng nhiều và phổ biến nhất nhờ có dinh dưỡng cao. Nhiều người gọi đây là "món ăn hoàng gia" bởi chỉ giới đại gia mới có khả năng chi trả và thưởng thức

Một trong những lý do làm cho trứng cá tầm trở nên đắt đỏ là trung bình một con cá tầm trên 20 năm tuổi mới bắt đầu có trứng. Ngoài ra, quy trình lấy trứng cá cũng rất khắt khe, nghiêm ngặt. Được biết, món trứng cá tầm loại đắt nhất có giá lên tới 2,3 tỷ đồng/kg, tương đương với chiếc xe Audi hạng sang

Theo truyền thống, trứng cá tầm phải được ăn khi đang lạnh. Trứng cá sau khi mổ, muối và ướp lạnh, sẽ được dùng thìa nhỏ, xúc thả vào mu bàn tay khách, để thần kinh cảm nhận và quen dần với độ lạnh và từ từ đưa lên miệng. Khi cắn một miếng, những hạt trứng li ti sẽ tan ra trong miệng, mang vị mặn của muối đi kèm với vị trứng cá tầm đặc trưng

Một loài "rẻ "hơn là cua hoàng đế Alaska. Loài cua này sinh sống ở vùng biển quanh năm băng giá

Gọi là "hoàng đế" bởi loài cua này sở hữu kích cỡ khổng lồ. Một con cua hoàng đế Alaska có trọng lượng trung bình từ 2,5-4kg, đặc biệt có con nặng tới 5kg.

Cua hoàng đế Alaska có hương vị thanh nhẹ, thơm mùi muối biển với những tảng thịt trắng ngọt, dai ngon ẩn sau lớp vỏ hồng hào. Món cua này không cần tẩm ướp cầu kì mà vẫn có thể có thơm ngon thượng hạng, thường xuyên xuất hiện tại các bàn tiệc ở nhà hàng sang trọng hay khách sạn 5 sao

Cá Nóc là một loại cá cực kỳ nguy hiểm. Trên cơ thể chúng chứa Tetrodotoxin - dạng chất độc thần kinh cực mạnh. Độc tố cá nóc có thể "hạ thủ" 5 người đàn ông khỏe mạnh cùng một lúc. Tuy nhiên, vì hương vị thơm ngon, loại cá này vẫn được đánh bắt và dùng làm món ăn tại nhiều nước

Trên thế giới có hơn 120 loài cá nóc đang tồn tại. Trong đó, có tới 40 loại cá nóc được dùng để chế biến các món ăn tại Nhật Bản. Takigugu rubripes (cá nóc hổ) chính là cái tên đắt đỏ nhất, là nguyên liệu chế biến ra món cá nóc sống Fugu nổi tiếng tại xứ sở hoa anh đào

Để chế biến được loài cá cực độc này, các đầu bếp tại Nhật Bản phải thực tập trong khoảng 3 năm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến món cá nóc Fugu trở nên đắt đỏ. Vì lý do tò mò, nhiều thực khách đã không ngần ngại chi ra số tiền không hề nhỏ (hơn 200 USD) để trải nghiệm và thưởng thức món ăn nổi tiếng này

Súp vi cá mập là món ăn nổi tiếng đắt đỏ, có nguồn gốc lâu đời từ Trung Quốc.

Quy trình chế biến món súp vi cá mập cực kỳ phức tạp. Vi cá được các đầu bếp ngâm trong nước ấm, bóc mỡ, làm sạch, ninh trong nước dùng đặc biệt trong khoảng 48 giờ, nấu kèm nước cốt gà, nạc cua, trứng gà và bột năng để có độ sệt hấp dẫn

Súp vi cá mập được xếp trong danh sách "tứ đại món ngon" của Trung Quốc bao gồm bào ngư, súp vi cá mập, hải sâm, bao tử cá và được xem là biểu tượng của sự phú quý, xa hoa. Tại Trung Quốc, một chén súp vi cá mập được bán với giá khoảng 65 - 120 USD

Angulas là món cá chình con - loại đặc sản đắt tiền của Tây Ban Nha. Mặc dù Agulas gần như chẳng có hương vị nào rõ nét nhưng thực khách vẫn mạnh tay chi trả tới hàng trăm Euro để nếm thử món ăn này

Cá chình nhỏ có thể khiến thực khách yếu tim "khóc thét" khi lần đầu tiếp xúc. Nó trong suốt, mỏng mình, trườn nhẹ như những con rắn bé. Khi nấu chín, cá chình chuyển sang màu đục và mềm rũ. Mặc dù sở hữu ngoại hình không mấy bắt mắt, tuy nhiên, chúng vẫn được coi là "kim cương đắt đỏ"

Lý giải cho mức giá cá chình luôn cao ngất ngưởng có thể xuất phát từ việc đánh bắt không hề dễ dàng. Bên cạnh đó, việc cá chình con đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng khiến nó càng trở nên hiếm và đắt đỏ hơn

"Phật nhảy tường" là món ăn ngon và nổi tiếng của người Phúc Kiến - Trung Quốc với lịch sử tồn tại hơn 200 năm. Từ khi ra đời đến nay, "Phật nhảy tường" luôn đứng đầu danh sách về các món cao lương mỹ vị của ẩm thực Trung Hoa

Để làm nên món "Phật nhảy tường", người Trung Quốc phải sử dụng đến 18 loại nguyên liệu thượng hạng như hải sâm, vi cá mập, bào ngư, nhân sâm, sò điệp... cùng các nguyên liệu khác như thịt gà, gân lợn, nấm, trứng... Tất cả các nguyên liệu sẽ được cho vào một thố đất, hầm nhừ với lửa nhỏ trong khoảng 5-6 giờ

Hiện nay, không chỉ có ở Trung Quốc, món "Phật nhảy tường" còn có mặt ở một số nước như Hàn Quốc, Đài Loan (TQ)... Món ăn được bán ở các nhà hàng cao cấp với nhiều phiên bản, dao động từ 2,5-11 triệu đồng

Tôm hùm Fourshu được ví như chiếc xe Rolls Royce trong thế giới tôm hùm. Chúng xứng đáng được xếp vào danh sách những món hải sản đắt đỏ bậc nhất hành tinh

Tôm hùm Fourshu lần đầu tiên được giới thiệu đến người yêu ẩm thực tại New York, Mỹ. Đặc biệt, mỗi năm chỉ có 10 tuần thực khách được thưởng thức món ăn này do tôm hùm Fourshu vô cùng quý hiếm

Để thưởng thức món ăn này, bạn phải có cơ duyên, và phải bỏ ra khoản tiền không nhỏ

