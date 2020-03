Đầu tiên là món trứng uyên ương. Món ăn bổ dưỡng với công thức chế biến đơn giản, vừa giúp tiết kiệm đáng kể thời gian nhưng cũng không khỏi khiến các nàng thích thú





Nguyên liệu để làm món trứng uyên ương bao gồm: trứng vịt lộn, me, ớt, gừng, rau răm, lạc rang, bột năng và các loại gia vị: đường, hạt nêm…





Sau khi rửa sạch những quả trứng mua về, bạn đem trứng đi luộc. Đến khi trứng chín thì lấy ra bóc vỏ. Rang lạc chín. Me bóc vỏ lấy hạt, sau đó đem ngâm với nước ấm





Băm nhỏ gừng. Cùng với đó là rửa sạch rau răm và để ráo nước





Cho dầu ăn vào chảo làm nóng lên, kế đó là đổ trứng vịt lộn vào. Chiên trứng đến khi vàng thì tắt bếp. Phi tỏi đến khi dậy mùi thì cho me, đường, muối vào cùng. Hòa bột năng với nước và đổ vào chảo. Cuối cùng là cho trứng vào đảo đều đến khi hỗn hợp ở dạng sệt là bạn có thể tắt bếp và thưởng thức





Món tiếp theo mà bạn không thể bỏ qua đó là sườn xào chua ngọt. Với nguyên liệu dễ kiếm như: sườn non, tỏi, ớt, đường, hạt nêm, hạt tiêu… bạn hoàn toàn có thể tạo nên món ăn ngon, chinh phục các nàng trong dịp 8-3





Đầu tiên, làm sạch sườn, sau đó chặt thành miếng vừa ăn. Cho sườn vào nồi và trần qua, rửa lại với nước sạch và để ráo





Đem sườn chiên vàng. Còn đối với nước sốt, bạn pha đường, dầu hào, tỏi, ớt băm, giấm, và các loại gia vị đã chuẩn bị vào cùng một bát nhỏ





Đun sườn với nước sốt trong khoảng 15 – 20 phút. Đến khi nước sốt sánh lại, bạn tắt bếp và rắc thêm hạt tiêu vào để giúp món ăn thêm dậy vị, hấp dẫn hơn





Hay như món cơm nắm hình trái tim, vừa ngon, vừa lạ mắt mà các đấng mày râu nên thử. Để thực hiện thành công món ăn này, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu như: thịt gà, cơm, ớt chuông, vừng trắng, củ cải trắng





Rửa sạch thịt gà, sau đó đem chiên giòn và xé thành các sợi nhỏ. Củ cải trắng cắt nhỏ, luộc chín. Còn đối với ớt chuông, bạn rửa sạch, cắt nhỏ và xào qua





Trộn cơm, vừng rang, ớt chuông vào một bát lớn rồi chia thành từng miếng nhỏ. Đặt các miếng cơm này vào khuôn hình trái tim, và cuối cùng là xếp thịt gà, củ cải trắng lên phía trên





Từ công thức chung đó, bạn cũng có thể sáng tạo món ăn với các nguyên liệu như: rong biển quấn ngoài, phô mai, các loại rau xanh phủ trên… sao cho phù hợp khẩu vị của phái nữ





Món ăn đơn giản tiếp theo mà các chàng có thể trổ tài để đãi các nàng vào dịp đặc biệt 8-3 đó là bánh tráng cuốn thịt





Nguyên liệu để làm món ăn này bao gồm: thịt lợn, bún, dứa, bánh tráng cuốn, dưa chuột, cà rốt, các loại rau thơm và gia vị





Bước đầu tiên, bạn rửa sạch thịt, sau đó cho vào nồi đun đến khi chín rồi thái thành các miếng vừa ăn





Gĩa ớt, tỏi, vắt nước chanh để làm nước chấm. Còn đối với các loại rau sống đã chuẩn bị thì bạn rửa sạch và để ráo nước. Dưa chuột, cà rốt rửa sạch và thái thành các miếng dọc nhỏ





Ngoài ra, bạn cũng có thể chuẩn bị thêm các loại thực phẩm như: giá, trứng chiên… để giúp món ăn thêm phần ngon miệng hơn





