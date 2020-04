Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tốc độ của Wifi bị giảm. Việc quá nhiều người sử dụng một mạng wifi cũng là một lý do. Bởi mỗi gói cước hoặc modem đều có giới hạn số lượng người sử dụng nhất định trong khả năng cho phép. Việc sử dụng quá nhiều người, nhiều thiết bị khiến đường truyền không đảm bảo chất lượng

Ngoài ra, một số thiết bị như lò vi sóng, điện thoại không dây đời cũ, hệ thống an ninh không dây, hệ thống âm thanh không dây, hồ cá, hàng rào kim loại,... cũng có thể ảnh hưởng đến tốc độ Wifi

Vị trí đặt router Wifi (bộ định tuyến) không phù hợp, có nhiều vật cản sóng sẽ gây ảnh hưởng như: đặt cạnh khối bê tông hay sát thang máy chung cư

Dưới đây là một số mẹo đơn giản giúp tăng tốc độ Wifi trong gia đình bạn

Đầu tiên, bạn có thể điều chỉnh ăng-ten trên router. Đây là một cách đơn giản, dễ thực hiện và đạt hiệu quả tức thì

Nếu như có 2 ăng-ten ngoài, hãy xoay chúng vuông góc với nhau, một cái thẳng đứng và một cái nằm ngang, điều này đảm bảo cường độ tín hiệu giữa thiết bị phát và nhận sóng Wifi là cao nhất

Vị trí đặt router trong nhà là một trong những điều đáng lưu tâm để có thể tăng tốc độ của Wifi. Khi bạn đặt router ở góc nhà hay sát tường, tín hiệu của Wifi chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng

Thay vào đó, để tăng tốc Wifi, bạn nên đặt router giữa nhà hoặc gần các khu vực bạn hay ngồi làm việc, giải trí

Một số router có hai tần số phát sóng là 2,4 GHz và 5 GHz. Tần số 5 GHz cung cấp tốc độ nhanh, tuy nhiên khoảng cách ngắn. Tần số 2,4 GHz có tốc độ thấp hơn nhưng cho phép di chuyển xa. Tuy nhiên, trong gia đình, có nhiều thiết bị như tai nghe Blutooth, lò vi sóng... hoạt động ở băng tần 2,4 GHz. Tất cả các thiết bị như vậy sẽ làm giảm tốc độ của Wifi nếu router cũng đặt băng tần ở 2,4 GHz

Do đó, bạn hãy chuyển băng tần router của bạn lên 5 GHz, đồng thời đặt xa các thiết bị có băng tần phát sóng 2,4 GHz để tăng tốc độ mạng Wifi trong gia đình bạn

Khởi động lại router là cách "nguyên thủy" nhất để cải thiện tốc độ Wifi nhưng đem lại hiệu quả vô cùng cao. Nguyên nhân bởi sau một thời gian dài sử dụng, các kết nối mạng sẽ trở nên thiếu ổn định và bị chập chờn

Nếu mạng của mình có dấu hiệu về tốc độ, bạn hãy đến nơi đặt router, rút dây cáp mạng Internet và sau đó rút nguồn của router ra khỏi ổ cắm điện. Hãy chờ khoảng 30 giây và cắm điện cùng cáp Internet trở lại, hiệu quả sẽ khiến bạn bất ngờ

Nếu muốn tập trung sóng Wifi cho một vị trí nhất định thì bạn có thể sử dụng vỏ lon bia. Vỏ lon bia sẽ làm gián đoạn đường truyền khi được truyền đi xa nhưng ở vị trí gần lại rất mạnh

Cách làm này khá đơn giản. Bạn hãy cắt vỏ lon bia giống hình cánh cung, lật úp miệng vỏ lon bia vừa cắt qua ăng-ten của router và cố định lại bằng băng dính

Ban đầu, router sẽ có tên tài khoản và mật khẩu mặc định. Để cải thiện tốc độ mạng, bạn có thể thay đổi mật khẩu Wifi

Bạn có thể thay đổi mật khẩu Wifi bằng máy tính hoặc điện thoại với những thao tác vô cùng đơn giản. Hãy đăng nhập tài khoản router, vào "Quản lý", nhấn "Kiểm soát truy cập" và cuối cùng là "Mật khẩu". Đây cũng là biện pháp giúp giảm nguy cơ sử dụng trộm Wifi, bảo vệ Wifi của gia đình bạn

Để người ngoài không đoán được mật khẩu Wifi, bạn nên tạo mật khẩu có cấu trúc phức tạp

Để dễ nhớ, thay vì sử dụng tập hợp các ký tự lạ, người dùng có thể thiết lập mật khẩu gồm nhiều cụm từ

Để ngăn người khác dò ra và truy cập trái phép vào Wifi của mình, bạn có thể ẩn SSID - tên mạng Wifi của người dùng

Để ẩn SSID, người dùng truy cập tài khoản router, vào "Tùy chọn", bỏ chọn mục "Thông báo SSID". Đây được cho là biện pháp giúp bảo vệ và tăng tốc độ của Wifi một cách hiệu quả

