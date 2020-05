Sự chênh lệnh giữa nhiệt độ ngoài trời và nhiệt độ trong phòng có điều hòa quá cao có thể dẫn tới nguy hiểm, đặc biệt là đối với những người có tiền sử về bệnh huyết áp, tuần hoàn não hay tim mạch

Cụ thể, nếu đang ở phòng điều hòa có nhiệt độ quá thấp mà đột ngột bước ra ngoài, bạn có thể sẽ gặp các triệu chứng bị sốc nhiệt như: ngất xỉu, khó thở, ảo giác, mất ý thức, tim đập nhanh,...

Do vậy, để ngăn chặn điều này, bạn chỉ nên để điều hòa thấp hơn 5 độ C so với nhiệt độ ngoài trời là tốt nhất

Đối với những ngày nắng nóng lên đến 35 độ C thì căn phòng có điều hòa ở 29 độ C đã có thể giúp bạn cảm thấy thư giãn và thoải mái

Bên cạnh điều chỉnh nhiệt độ thì việc lựa chọn một chiếc điều hòa có công suất phù hợp là điều vô cùng quan trọng

Nếu bạn lựa chọn điều hòa có công suất nhỏ cho phòng lớn thì điều hòa sẽ không đủ khả năng làm mát, phải hoạt động liên tục, gây quá tải và còn gây tiêu hao điện năng khá nhiều

Ngược lại, sử dụng điều hòa công suất quá lớn cho phòng nhỏ sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, do lượng khí lạnh luôn ở quá mức cần thiết, khiến bạn dễ dàng mắc các bệnh về đường hô hấp, cảm lạnh...

Khi mua điều hòa bạn nên chọn máy có công suất nhỉnh hơn diện tích phòng một ít. Điều hòa có công suất mạnh sẽ làm lạnh nhanh và đến lúc đạt độ lạnh tiêu chuẩn sẽ tự động vận hành máy nén để tiết kiệm điện, đồng thời máy cũng có thời gian nghỉ ngơi

Do vậy, khi đi mua điều hòa, bạn nên nhờ nhân viên tư vấn kỹ càng để có thể lựa chọn được một chiếc điều hòa hợp lý với diện tích nhà của mình

Ngoài ra, còn một số yếu tố khá quan trọng bạn cũng nên lưu ý khi chọn công suất máy lạnh như chất liệu của tường nhà, độ cách nhiệt của phòng, số người có mặt trong phòng, độ thoáng của phòng, các đồ điện tử có trong phòng...

Theo nhiều chuyên gia kỹ thuật, người dùng sẽ có cảm giác thoải mái và dễ ngủ hơn khi không khí mát lạnh tỏa khắp phòng

Tuy nhiên, mỗi chiếc điều hòa có thời gian khởi động và khả năng làm mát khác nhau

Vì vậy, nếu không sở hữu một chiếc điều hòa có khả năng làm mát nhanh thì bạn nên bật điều hòa trước khi ngủ 15-20 phút để có một giấc ngủ ngon, thư giãn và dễ chịu

Khi ngồi trong phòng lạnh da sẽ hay bị mất nước, khô ráp, giảm sức đề kháng, dễ bị dị ứng, mẩn ngứa, mụn nhọt... mặc dù dùng kem dưỡng da thường xuyên

Nguyên nhân chủ yếu gây ra hiện tượng này là do điều hòa, máy lạnh đã hút hết hơi ẩm trên bề mặt da cũng như trong không khí, khiến bề mặt của da bị thiếu nước nghiêm trọng

Vì vậy, bạn nên uống nhiều nước và nên bổ sung thêm các loại nước hoa quả tươi, nhất là nước cam, vì chúng chứa nhiều vitamin và khoáng chất, giúp da luôn tươi mát

Bên cạnh đó, bạn có thể để trên bàn làm việc một chiếc ly thủy tinh chứa nước và thả vào đó vài cánh hoa hồng để vừa trang trí cho bàn làm việc vừa bổ sung độ ẩm cho da

Bạn cũng nên sử dụng kem dưỡng ẩm cho da hàng ngày để tăng cường độ ẩm cho da, đảm bảo da luôn đủ ẩm, tránh tình trạng da bị khô vì môi trường máy lạnh

Bên cạnh đó, bạn cũng không nên đặt nhiệt độ điều hòa quá thấp bởi nhiệt độ càng thấp thì hơi ẩm bị điều hòa giữ lại càng nhiều, dẫn đến da càng khô hơn và cơ thể cũng dễ bị nhiễm bệnh hơn

Nhiều người thường nghĩ rằng việc sử dụng thêm quạt cho phòng điều hòa là một việc gây lãng phí điện năng không cần thiết, tuy nhiên, thực tế lại không phải vậy

Khi sử dụng thêm quạt, bạn có thể tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút, như vậy sẽ giúp tiết kiệm điện hơn

Đồng thời, việc sử dụng quạt làm cho không khí lạnh trong phòng được lưu thông đồng đều, tốt cho sức khỏe của gia đình bạn hơn

Bên cạnh đó, chúng ta cũng không bước vào phòng máy lạnh ngay khi vừa từ ngoài nắng nóng vào. Nguyên nhân là mồ hôi sẽ bốc hơi nhanh chóng gây khô da, cơ thể hạ nhiệt nhanh dẫn đến rối loạn điều hòa nhiệt

Không ăn uống hay để đồ bẩn trong phòng khi dùng máy điều hòa nhiệt độ vì đây là môi trường kín, vi khuẩn dễ sinh sôi, từ đó xâm nhập vào hệ hô hấp và bề mặt da, gây mụn

Mỗi ngày nên mở cửa sổ trong một khoảng thời gian nhất định để không khí trong phòng được lưu thông, thay cũ đổi mới. Trong khi chạy máy, thỉnh thoảng bật quạt thông gió và chú ý làm sạch máy 2 tuần/lần

Ngồi trong phòng lạnh sẽ khiến các bộ phận tay chân lạnh hơn bình thường, do đó, khi giải lao nên xoa nóng hai vành tai, xát mạnh vùng gáy, xát hai bàn tay và hai bàn chân ấm lên, tự hít thở thật sâu trong tư thế toàn thân thư giãn để bảo vệ cơ thể khỏi bị cảm lạnh

Nếu làm việc trong phòng máy lạnh liên tục hơn 1 giờ đồng hồ thì phải ra ngoài thay đổi không khí. Trước khi ra khỏi phòng cần vận động cơ thể vài phút, đứng ở cửa ra vào vài phút để cơ thể thích ứng mới ra ngoài





