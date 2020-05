Bạn nên chú ý tới vị trí lắp đặt của điều hòa. Điều hòa nên được lắp đặt ở trên cao để có thể khai thác tối đa công suất hoạt động. Không chỉ giúp luân chuyển khí lạnh tốt hơn, việc lắp đặt ở trên cao cũng giúp tránh được các tác nhân như nước, lửa... gây hại cho thiết bị

Chúng ta không nên lắp đặt điều hòa quá thấp bởi khi đó, không khí lạnh sẽ thổi trực tiếp vào người, gây ra một số bệnh về đường hô hấp vô cùng nguy hiểm, đặc biệt đối với trẻ nhỏ

Để bảo vệ thiết bị, chúng ta nên lắp đặt điều hòa ở những vị trí thông thoáng, tránh hướng chiếu trực tiếp của mặt trời...

Do thời tiết nắng nóng, nhiều người có thói quen bật điều hòa liên tục 24/24h. Tuy nhiên, đây là thói quen cực tiêu tốn điện năng và ảnh hưởng tới sức khỏe

Thói quen bật điều hòa 24/24h khiến cho thiết bị phải vận hành liên tục, dẫn tới việc quá tải, giảm tuổi thọ của điều hòa, thậm chí có thể phát cháy, gây nguy hiểm đến sự an toàn của người dùng

Do đó, để bảo vệ sự an toàn cho sức khỏe, đồng thời đảm bảo độ bền của máy móc, người dùng chỉ nên bật điều hòa khi thật sự cần thiết, sau khoảng 8-10 tiếng thì cho thiết bị nghỉ vài tiếng trước khi vận hành trở lại

Khi trời nắng nóng, nhiều người thường có thói quen đặt nhiệt độ thấp với mong muốn căn phòng nhanh mát. Tuy nhiên, đây là thói quen gây hại cho sức khỏe và tiêu hao nhiều năng lượng

Việc để nhiệt độ quá thấp sẽ khiến điều hoà phải hoạt động tối đa công suất, gây tiêu hao rất nhiều điện năng. Bên cạnh đó, cách làm này còn khiến nhiệt độ phòng giảm đột ngột, khiến cơ thể dễ bị sốc nhiệt, gây chóng mặt, mệt mỏi...

Do đó, để đảm bảo sức khỏe và tránh lãng phí điện, chúng ta nên để nhiệt độ điều hòa ở khoảng 25 độ C

Nhiều người thường có thói quen bước vào phòng điều hòa ngay sau khi tắm. Theo các chuyên gia, thói quen tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cho sức khỏe

Sau khi tắm, nhiệt độ cơ thể giảm. Khi đó, việc bước vào phòng điều hòa ngay sau khi tắm sẽ khiến nhiệt độ trên cơ thể giảm sâu hơn, dễ gây nguy cơ cảm lạnh, viêm phổi, thậm chí có thể dẫn tới tai biến hay đột tử

Để tiết kiệm điện, bạn hãy dùng điều khiển để chuyển chế độ lạnh từ "Cool" (hơi lạnh, hình ảnh biểu thị là bông tuyết) sang chế độ "Dry" (trừ ẩm, hình ảnh biểu thị là giọt nước)

Tiến sĩ Trần Văn Thịnh, Bộ môn Thiết bị điện, điện tử, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng, thao tác đơn giản trên sẽ giảm công suất tiêu thụ điện của điều hòa giảm 10 lần, hạn chế sốc nhiệt

Nguyên nhân là do, khi hoạt động ở chế độ Cool, điều hòa lấy nhiệt nóng từ trong phòng để đẩy ra cục nóng bên ngoài, giúp làm giảm nhiệt độ, làm mát không khí trong phòng nên điện năng tiệu thụ cần khá nhiều. Tuy nhiên, khi ở chế độ Dry, điều hòa sẽ hút hơi ẩm ra khỏi phòng, trả lại không khí trong lành và khô ráo hơn nên tiêu thụ điện tăng sẽ ít hơn

Một số người thường tắt điều hòa khi đã đủ lạnh, bật lại khi nhiệt độ phòng tăng lên vì cho rằng như vậy là để tiết kiệm điện. Tuy nhiên, đây là thói quen gây tiêu hao điện năng, đồng thời khiến điều hòa nhanh hỏng

Việc bật/tắt điều hoà liên tục sẽ làm máy phải khởi động lại nhiều lần và làm lạnh đến nhiệt độ cài đặt khi mà nhiệt độ phòng đã tăng lên, gây tiêu hao năng lượng đáng kể

Một trong những cách đơn giản giúp làm mát căn phòng, đồng thời tiết kiệm đáng kể công suất điện đó là kết hợp vừa bật điều hòa và quạt trần, hoặc quạt cây

Tuy nhiên, chỉ nên sử dụng quạt trần trong khoảng từ 15 - 20 phút đầu khi mới khởi động điều hòa, sau đó nên tắt bớt, vì khi không khí trong phòng đã lạnh thì dùng quạt trần không còn hiệu quả nữa mà còn gây tốn điện

Khi đang ở ngoài nắng về, mồ hôi ra nhiều, tuyệt đối không vào phòng có nhiệt độ quá lạnh ngay. Mọi người nên lau khô mồ hôi, ngồi một lúc sau đó mới vào phòng có điều hòa

Việc ra vào phòng điều hòa đột ngột khiến cơ thể khó thích nghi ngay được với sự thay đổi nhiệt độ, có thể gây choáng, sốc nhiệt với những biểu hiện như mệt mỏi, đau đầu... nặng hơn là khó thở, thậm chí dẫn tới trạng thái hôn mê, tử vong



Để tránh sức khỏe bị ảnh hưởng do đột ngột ra vào phòng điều hòa, trước khi ra khỏi phòng 30 phút, nên tắt máy điều hòa, mở cửa phòng cho không khí được lưu thông và cơ thể thích nghi dần với nhiệt độ bên ngoài

Điều hòa nếu dùng lâu mà không được bảo dưỡng định kì cũng dễ gây ra những vấn đề ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dùng

Do đó, máy lạnh, điều hòa nên được vệ sinh định kỳ để đảm bảo máy luôn được vận hành trơn tru. Cụ thể người dùng nên vệ sinh hoặc thay màng lọc 2 tháng/lần. Cuộn dây làm mát nên thay 1 năm/lần. Trung bình 1 năm nên liên hệ với nhân viên bảo dưỡng khoảng 2 lần

Bên cạnh đó, khi thấy điều hòa vận hành nhưng nhiệt độ làm mát chậm, hơi mát yếu, người dùng cũng cần lưu ý về việc bổ sung gas cho cục nóng

