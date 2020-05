Nghiên cứu mới đây được đăng tải trên trang Advances in Nutrition thuộc Học viện Oxford, Anh đã chỉ ra rằng: Việc uống trà mỗi ngày giúp giảm 4% tử vong do các bệnh liên quan đến tim mạch, 4% nguy cơ đột qụy, 1,5% các nguy cơ tử vong khác

Trong đồ uống này có chứa Flavonoid, giúp tăng cường chức năng của mạch máu, cải thiện sức khỏe tim mạch

Tuy nhiên, không nên uống quá nhiều trà trong một ngày, đặc biệt là trà đen, bởi chất caffeine trong trà sẽ gây xơ cứng động mạch

Trung bình một ngày uống khoảng từ 2 – 3 chén, tương đương với 100 – 750mg chiết xuất trà xanh để mang lại hiệu quả cao nhất

Ngoài việc cân bằng lượng trà nạp vào cơ thể thì thời điểm uống trà phù hợp cũng rất quan trọng

Không nên uống trà vào buổi sáng sớm khi bụng đói vì loại đồ uống này rất dễ dẫn đến say, gây tổn thương gan vì lượng catechin cao

Ngoài ra, các chức năng của thận cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi việc hoạt động quá mức, gây nên tình trạng tiểu rắt, chóng mặt, chân run…

Trong các bữa ăn, tránh uống loại đồ uống này cùng lúc với hoạt động ăn cơm, bởi trà xanh sẽ làm giảm khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng

Việc sử dụng trà ngay sau khi ăn cũng cần được hạn chế do trà sẽ làm ảnh hưởng tới dạ dày, gây loãng dịch vị tiêu hóa, tăng nguy cơ táo bón

Thay vào đó, bạn có thể uống trà vào trước hoặc sau bữa ăn khoảng 2 giờ đồng hồ để giúp tối đa hóa lượng chất dinh dưỡng hấp thụ vào cơ thể

Hạn chế việc uống trà vào thời gian sát lúc ngủ, bởi nó sẽ khiến giấc ngủ của bạn bị gián đoạn, khó ngủ hơn

Uống trà vào buổi tối, trước giờ đi ngủ khoảng hai giờ, giúp tăng sự trao đổi chất trong cơ thể

Đối với những người tập luyện, việc uống trà xanh trước thời gian đó giúp đốt cháy nhiều chất béo, tăng cường năng lượng và kéo dài thời gian tập luyện của cơ thể

Bên cạnh đó, một số lưu ý khi pha trà, uống trà mà bạn cũng cần để tâm để tránh gây hại cho sức khỏe, cụ thể như sau

Không nên sử dụng nước pha trà ở nhiệt độ cao, chỉ khoảng 80 độ C. Bởi khi ở nhiệt độ cao thì chất tatin bị hòa tan nhiều, các dưỡng chất bị phân hủy không tốt cho sức khỏe

Song, cũng cần tránh sử dụng, uống các loại trà khi nước trà quá nguội, do nó sẽ gây lạnh bụng

Hạn chế việc pha lại trà nhiều lần và sử dụng, vì khi để trà trong thời gian dài sẽ làm giảm hàm lượng dưỡng chất có trong đồ uống, dễ sinh bệnh do sự xâm nhập của các loại vi khuẩn

Đặc biệt đối với những người bị bệnh gout thì việc uống trà để lâu sẽ gây ra các kích ứng, khó chịu khi lượng tannin và caffeine trong trà tăng nên

Một số người có thói quen uống trà đặc thường xuyên, tuy nhiên, trong trà đặc lại chứa lượng tannin cao, và khi uống nhiều sẽ dẫn tới tình trạng cơ thể thiếu vitamin B

Khả năng hấp thụ dưỡng chất trong thức ăn cũng bị hạn chế, đặc biệt là chất sắt. Đồng thời, trong nhiều trường hợp còn gây ra tình trạng mất ngủ, đau đầu cho người uống

Thêm nữa, không nên kết hợp việc uống trà với rượu, do sự kết hợp này sẽ gây hại cho thận và các chức năng của hệ bài tiết

Đối với những người mắc các bệnh lý liên quan đến dạ dày, tim mạch, thiếu máu… cũng không nên sử dụng trà bởi các chất trong trà sẽ gây ra các phản ứng hóa học, ảnh hưởng tới sức khỏe của con người





