Khởi động trước khi bơi là một động tác bắt buộc phải làm trước khi xuống nước, tuy nhiên hầu hết ai cũng bỏ qua bước này

Do vậy, trước khi bơi, bạn nên khởi động trước khi bơi để người nóng lên, dãn cơ khớp, việc khởi động trước khi bơi sẽ giúp cơ thể của bạn không bị mệt, mỏi cơ và tránh bị chuột rút. Chỉ cần bỏ ra ít phút để tập cho dãn cơ như xoay người, khớp gối, tay chân…

Nhiệt độ cao là một trong những nguyên nhân khiến chúng ta đi bơi không có giờ giấc khoa học. Theo các chuyên gia, bạn chỉ nên chọn khung giờ đi bơi vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn

Trong thời tiết nắng nóng, nhiều người thường có thói quen lựa chọn đi bơi vào lúc giữa trưa để giải nhiệt cho cơ thể

Điều này không chỉ không đem lại lợi ích gì mà còn khiến bạn có thể rơi vào những trường hợp không mong muốn như say nắng, sốc nhiệt, chuột rút...

Mặt khác, từ khoảng 10h đến 16h là thời điểm nắng gắt và mang nhiều tia cực tím nhất

Dù bạn có thoa kem chống nắng trước khi bơi nhưng khi xuống hồ, nước hồ bơi với nhiều chất tẩy sẽ nhanh chóng rửa trôi lớp kem chống nắng làm da dễ cháy nắng, hư tổn

Do vậy, để đảm bảo được việc rèn luyện sức khỏe và an toàn cho cơ thể, bạn nên đi bơi vào khung giờ từ 5 rưỡi – 8h hoặc từ 6h – 9h sáng, vào buổi chiều thích hợp nhất nên chọn từ 5 giờ chiều trở đi

Dù hiện nay tất cả các bể bơi đều sử dụng công nghệ lọc nước thông minh, tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng nước có trong bể hoàn toàn là nước sạch, chất lượng nước vẫn luôn là một vấn đề khiến nhiều người để ý

Vì vậy, việc trang bị một bồ đồ bơi sẽ hạn chế lượng nước ngấm vào lớp da trên cơ thể, giúp bạn yên tâm hơn khi bơi lâu dài. Ngoài ra, sử dụng quần áo bơi còn giúp hạn chế việc sốc nhiệt do cơ thể tiếp xúc đột ngột với nước

Chúng ta nên chọn quần áo bơi vừa vặn với cơ thể, không quá rộng và cũng không bó quá sát cơ thể để tránh gây khó chịu khi vận động

Ngoài ra, chúng ta cũng nên trang bị thêm các vật dụng bơi cần thiết khác như kính bơi, mũ, nút tai để bảo vệ cơ thể tránh bị viêm nhiễm

Chúng ta đều biết rằng khoảng thời gian sau khi ăn xong là để cơ thể nghỉ ngơi, tuy nhiên, nhiều người vẫn chủ quan lựa chọn xuống hồ bơi, điều này sẽ khiến bạn rơi vào những tình huống nguy hiểm

Cụ thể, khi dạ dày của bạn căng ních mà bạn vẫn cố nhảy xuống hồ bơi thì không chỉ gây ảnh hưởng tới sức khỏe, đặc biệt là dạ dày, mà còn có thể làm tăng cao nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào

Bên cạnh đó, việc ăn quá no còn khiến máu dồn hết về dạ dày để tiêu hóa thức ăn nên khiến lượng máu lên não và các cơ quan khác bị thiếu hụt, dễ gây choáng váng, mất ý thức, chuột rút...

Vậy nên, để đảm bảo cơ thể được an toàn, bạn cần lưu ý trước khi bơi ít nhất 45 phút thì không nên ăn gì

Các chuyên gia cho rằng, cơ thể hoàn toàn có thể ra mồ hôi kể cả khi bạn tiếp xúc với nước, đặc biệt là trong quá trình bơi, phải sử dụng nhiều sức nên chúng ta thường rơi vào tình trạng thiếu nước trầm trọng

Nguyên nhan được đưa ra là dấu hiệu đổ mồ hôi thường khó nhận biết nên hầu như ít người quan tâm đến việc bổ sung nước đầy đủ cả trước, trong và sau khi bơi

Thế nên, trước khi bơi, bạn hãy chuẩn bị sẵn một chai nước mang theo để bổ sung nước kịp thời và tránh tình trạng cơ thể mất nước, gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe

Nếu không có đồ bảo hộ, tai là bộ phận rất dễ bị viêm nhiễm, lúc này nước cộng với vi khuẩn sẽ xâm nhập vào bên trong tai khiến tai bị viêm, nếu không được phát hiện và điều trị sớm có thể biến chứng sang viêm tai giữa và nhiều rắc rối khác

Vì thế, ngoài việc trang bị nút bịt tai thì bạn nên vệ sinh tai sạch sẽ bằng cách lau khô và dùng bông tai thấm khô nước trong tai sau khi lên bờ để hạn chế nguy cơ viêm nhiễm

