So với các phương pháp dạy học truyền thống, dạy học trực tuyến có thể áp dụng mọi lúc mọi nơi, với điều kiện địa điểm đó có kết nối mạng Internet





Dạy và học trực tuyến tạo không gian thoải mái cho cả người dạy và những người tiếp thu





Quá trình này giúp tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại. Đặc biệt là trong giai đoạn dịch Covid-19, thì giải pháp dạy học trực tuyến càng thể hiện rõ hơn vai trò, giúp hạn chế sự tiếp xúc, ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh





Thêm nữa, với phương pháp đào tạo online này cũng giúp người học tiết kiệm thời gian học tập hiệu quả, tiết kiệm các chi phí khác liên quan





Dạy học trực tuyến giúp người giảng dạy và người học dễ dàng lưu trữ nguồn tư liệu học tập thông qua thư viện trực tuyến, các công cụ quản lý học liệu như: Google Classroom, Blackboard…





Điều này tạo sự linh hoạt và chủ động, giúp học sinh dễ dàng xem lại các bài giảng, kiến thức môn học khi cần thiết





Giáo viên và học sinh có thể chủ động theo dõi kết quả, tiến độ học tập, từ đó giúp rút ra những giải pháp để đẩy nhanh việc học tập hoặc bồi dưỡng, rèn luyện lại nhằm củng cố kiến thức cho người học





Chất lượng bài giảng thông qua hình thức dạy học online được đảm bảo, giáo viên có thể sử dụng các tính năng khác như: âm thanh, video… giúp bài giảng thêm hấp dẫn hơn





Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích của việc dạy học online mang lại cho người dạy và người học thì vẫn còn không ít nhược điểm trong phương pháp đào tạo này





Đó là về khả năng ứng dụng công nghệ vào dạy và học trực tuyến của giáo viên và học sinh ở một số nơi còn nhiều hạn chế, khiến cho quá trình học tập chưa thật sự hiệu quả





Về phía người học, do điều kiện cơ sở vật chất ở mỗi nơi lại có những sự khác biệt, chính vì thế việc trang bị các thiết bị phục vụ học tập như: máy tính, điện thoại… còn chưa được đảm bảo





Hay như việc kết nối mạng, ổn định đường truyền để không gây ra gián đoạn còn gặp nhiều lúng túng





Dạy học trực tuyến đảm bảo sự tương tác giữa người dạy và học sinh thông qua các tiện ích của những ứng dụng, phần mềm học tập, song nó lại không phải là trực tiếp





Dạy học trực tuyến tạo ra ít không gian, ít cơ hội tương tác, thảo luận hay trao đổi kiến thức với bạn bè





Việc học chủ yếu dựa trên sự chủ động của người học, do đó còn gặp không ít những trường hợp thiếu sự chủ động, ý thức không tốt dẫn đến kết quả học tập không như mong đợi





Mặc dù có sự hỗ trợ của các thiết bị công nghệ hiện đại, tuy nhiên, trong một số môn học mang tính đặc thù, cần có sự hướng dẫn trực tiếp của thầy cô thì phương pháp này vẫn chưa pháp huy được hết chức năng





Khả năng truyền đạt kiến thức của giáo viên do đó mà bị hạn chế





Đồng thời, khối lượng công việc của các thầy cô khi giảng dạy theo phương pháp trực tuyến cũng tăng lên đáng kể so với phương pháp dạy học truyền thống, bao gồm cả soạn bài, quay các bài giảng, chữa bài, theo dõi tiến độ học tập…





Hiện tượng chồng chéo các môn học trong cùng một khoảng thời gian là hoàn toàn có thể xảy ra nếu không có kế hoạch học tập chi tiết ở các trường





Do vậy, để quá trình dạy học trực tuyến thực sự đạt hiệu quả, cần sự phối hợp đồng bộ, quyết tâm cao của nhà trường, giáo viên, phụ huynh và học sinh

