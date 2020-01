Ăn nhiều hơn 3 phần cà chua mỗi tuần có thể giúp cải thiện thị lực của bạn

Nguyên nhân là do trong cà chua chứa các chất chống oxy hóa như lycopene, lutein và beta-carotene giúp bảo vệ mắt chống lại những tổn thương do ánh sáng, sự phát triển của đục thủy tinh thể và ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng

Cà chua được coi là một "siêu thực phẩm" giúp thúc đẩy giấc ngủ ngon bởi chúng chứa nguồn vitamin C và lycopene dồi dào

Nếu bạn cảm thấy khó ngủ, hãy bổ sung thêm vào thực đơn hàng ngày một bát súp hay sinh tố cà chua. Chất lượng giấc ngủ của bạn sẽ được cải thiện một cách đáng kể

Từ lâu, cà chua được coi là bí quyết làm đẹp da không thể thiếu của chị em phụ nữ. Đây là loại quả giàu rutin, beta-carotene, vitamin B và C... có tác dụng giúp làn da mịn màng, tươi sáng

Bên cạnh đó, cà chua còn chứa lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh giúp hạn chế tối đa tác hại của tia cực tím - một trong những nguyên nhân gây ra nếp nhăn ở da

Tốt cho mái tóc: Các vitamin như A,E và sắt có trong cà chua giúp hỗ trợ cân bằng pH và môi trường vùng chân tóc, đồng thời chống gàu, dị ứng, tăng hệ thống vi tuần hoàn da đầu, giúp mái tóc gãy rụng và xơ cứng của bạn trở nên óng ả, mượt mà hơn

Nếu bạn bị gàu và ngứa da đầu, hãy dùng nước ép cà chua tươi thoa lên tóc và da đầu của bạn sau khi gội đầu, sau 4-5 phút rửa lại bằng nước lạnh hoặc ấm, tình trạng sẽ được cải thiện một cách bất ngờ

Tuy nhiên, bạn không nên sử dụng quá thường xuyên vì axit của cà chua có thể làm khô mái tóc của bạn

Cà chua là loại quả giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất nhưng lại chứa calo cực thấp. Do đó, ăn nhiều cà chua không khiến cơ thể tích tụ mỡ thừa mà ngược lại còn giúp cân nặng của bạn giảm đều mỗi ngày

Một đĩa salad hay một ly sinh tố cà chua sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo mỗi ngày của bạn. Chúng vừa tốt cho sức khỏe, đồng thời giúp bạn giảm cân, giữ dáng, giúp cơ thể săn chắc hơn

Giúp ngăn ngừa ung thư: Ăn cà chua hàng ngày không chỉ giúp cải thiện sức khỏe, làm đẹp da, cải thiện thị lực, mà còn góp phần ngăn ngừa nhiều căn bệnh nguy hiểm, trong đó có ung thư

Nguyên nhân là do, cà chua là nguồn cung cấp dồi dào vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa, giúp cơ thể chống chọi lại các gốc tự do gây ung thư. Bên cạnh đó, lượng lycopene có trong cà chua cũng là chất ngăn ngừa ung thư phổi, dạ dày và tuyến tiền liệt một cách hữu hiệu

Đặc biệt, nấu cà chua với dầu oliu sẽ giúp loại quả này phát huy tác dụng chống ung thư tốt hơn

Cà chua là một sự lựa chọn tuyệt vời đối với những người mắc những căn bệnh liên quan tim mạch. Hiệu quả của cà chua đối với sức khỏe tim mạch đã được nghiên cứu rất kỹ

Hàm lượng chất xơ, vitamin C, kali, lycopene và choline có trong cà chua đều giúp hỗ trợ một trái tim khỏe mạnh, giúp giảm áp lực lên tim và ngăn ngừa những cơn đột quỵ

Giúp xương chắc khỏe: Cà chua cung cấp một lượng canxi và vitamin K dồi dào. Đây là 2 dưỡng chất thiết yếu, quan trọng, giúp xương hình thành và phát triển chắc khỏe

Lợi ích này thấy rất rõ khi bổ sung cà chua vào chế độ ăn của trẻ. Đặc biệt, khi gãy xương, ăn nhiều cà chua là cách rất tốt giúp xương mau liền

Cà chua chứa 2 chất axit coumaric và axit chlorogenic, giúp bất hoạt nitrosamin nội sinh - chất được tìm thấy trong khói thuốc lá có khả năng gây ung thư

Vì vậy, cà chua được chứng minh có tác dụng làm giảm các chất gây ung thư đến từ việc hút thuốc lá, đặc biệt là ung thư phổi. Những người có thói quen hút thuốc lá nên thường xuyên bổ sung cà chua vào thực đơn ăn uống bởi thực phẩm này có tác dụng quan trọng trong việc làm sạch lá phổi

Giảm lượng đường trong máu: Cà chua là một "siêu thực phẩm" có mặt trong hầu hết chế độ ăn uống của bệnh nhân tiểu đường

Cà chua là thức ăn có hàm lượng GI (Glycemic Index – chỉ số đường huyết) thấp, có nghĩa là chúng sẽ không làm tăng lượng đường trong máu. Bên cạnh đó, cà chua còn chứa crom và chất xơ giúp kiểm soát lượng đường trong máu, cực tốt cho bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường

Ăn cà chua sống hay chín đều tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, một nghiên cứu của trường Đại học Cornell (Mỹ) đã chỉ ra, ăn cà chua nấu chín sẽ mang lại nhiều lợi ích sức khỏe hơn cà chua sống

Khác với những loại thực phẩm khác, cà chua khi nấu chín ở nhiệt độ cao không hề bị mất đi nhiều giá trị dinh dưỡng. Ngược lại, khi đun nóng cà chua, nồng độ lycopene và các chất chống oxy hóa tăng cao. Đây đều là những hợp chất tốt cho sức khỏe con người

