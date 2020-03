Mướp đắng rất giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh giúp loại bỏ các gốc tự do, giúp hỗ trợ cải thiện hệ thống miễn dịch của cơ thể. Nó có đặc tính kháng viêm, ngăn ngừa các bệnh viêm nhiễm do nấm

Bên cạnh đó, mướp đắng còn là một phương pháp tự nhiên giúp bạn ngăn ngừa cảm lạnh, giảm nguy cơ dị ứng thức ăn, đồng thời cũng rất hiệu quả trong chứng trào ngược dạ dày, thực quản và chứng khó tiêu

Không chỉ giúp tăng cường sức đề kháng, mướp đắng còn là thực phẩm tốt cho gan

Chất momordica có trong nướp ép mướp đắng giúp túi mật giảm tích trữ chất lỏng, cải thiện chức năng và bảo vệ gan. Một ly nước ép mướp đắng mỗi ngày sẽ giúp hỗ trợ điều trị một số căn bệnh như xơ gan, viêm gan, táo bón...

Mướp đắng chứa phytonutrient, Polypeptide-P, một insulin thực vật giúp làm giảm lượng đường trong máu. Do đó, trái mướp đắng được coi là "siêu thực phẩm" tốt cho bệnh nhân tiểu đường

Để cải thiện sức khỏe, bạn nên uống một ly nước ép mướp đắng mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu không thể uống được nước ép, bạn có thể cắt mướp đắng thành lát nhỏ, sau đó phơi khô để hãm nước uống. Thêm những món ăn từ mướp đắng trong khẩu phần ăn hàng ngày cũng giúp bạn cải thiện bệnh một cách đáng kể

Mướp đắng còn là thực phẩm giúp giải rượu một cách hiệu quả. Một ly nước mướp đắng sẽ giúp cơ thể đào thải độc tố, do đó làm giảm tác dụng của rượu, giúp bạn bớt cảm giác đau đầu hay chếnh choáng sau mỗi lần "quá chén"

Mướp đắng được coi là "thần dược" với bệnh nhân sỏi thận. Theo một nghiên cứu, sỏi mướp đắng có thể làm giảm nồng độ axit trong nước tiểu, giúp giảm các cơn đau dữ dội do sỏi thận gây ra. Thậm chí, loại thực phẩm này có thể phá vỡ viên sỏi và giúp cơ thể đào thải qua đường nước tiểu

Bạn nên uống một ly trà mướp đắng mỗi ngày để điều trị bệnh. Bên cạnh đó, việc thêm một số món ngon từ mướp đắng như mướp đắng nhồi thịt, trứng xào mướp đắng... vào chế độ ăn hàng ngày cũng đem lại những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe của bạn

Cũng giống như hầu hết các loại rau củ khác, mướp đắng chứa rất nhiều chất xơ và hầu như không có chất béo. Trong 100g mướp đắng chỉ có 16 calo và có đến 94,4g nước

Do đó, mướp đắng là thực phẩm vàng giúp chúng ta giảm cân, duy trì vóc dáng cân đối, chắc khỏe

Một trong những lợi ích sức khỏe kỳ diệu nhất của mướp đắng là đặc tính chống ung thư. Với khả năng ngăn chặn, làm gián đoạn sản xuất glucose, mướp đắng có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư tuyến tụy

Không chỉ có hiệu quả trong việc điều trị ung thư tuyến tụy, mướp đắng còn có tác dụng với những loại ung thư khác như ung thư vú, ung thư gan, ung thư đại tràng hay ung thư tuyến tiền liệt

Mướp đắng là thực phẩm tốt cho mắt. Nguyên nhân là do, trong loại quả này có chứa beta-carotene, một chất có tác dụng trong việc giảm nhiễm trùng mắt cũng như cải thiện thị lực của bạn

Mướp đắng mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đối với một số người, loại quả này lại không có tác dụng, đôi khi còn khiến cho bệnh tình ngày càng nặng hơn

Theo các chuyên gia sức khỏe, phụ nữ có thai và cho con bú không nên ăn mướp đắng

Nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy, mướp đắng có thể gây co thắt tử cung, xuất huyết và làm hư thai, dẫn đế sinh non

Phụ nữ đang cho con bú cũng không nên ăn mướp đắng vì một số thành phần không tốt có thể được truyền qua sữa mẹ, gây ảnh hưởng tới trẻ nhỏ

Những bệnh nhân có huyết áp thấp nên hạn chế sử dụng thực phẩm này

Nguyên nhân là do, mướp đắng là thực phẩm có tác dụng giảm huyết áp, nếu ăn quá nhiều sẽ dẫn đến huyết áp thấp, gây đau đầu, chóng mặt, đặc biệt đối với bệnh nhân có tiền sử huyết áp thấp

Việc ăn mướp đắng hàng ngày mang tới nhiều lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều có thể dẫn đến tiêu chảy và các vấn đề liên quan đến dạ dày

Do đó, để tránh những rủi ro không may xảy ra, những người có vấn đề về tiêu hóa nên thận trọng khi sử dụng loại thực phẩm này

Mướp đắng có thể giúp giảm lượng đường trong máu, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, khi đang sử dụng thuốc để hạ thấp lượng đường, việc ăn thêm mướp đắng có thể khiến mức đường trong máu xuống thấp hơn cho phép, gây hại cho sức khỏe

Nếu thích ăn mướp đắng, bệnh nhân tiểu đường nên sắp xếp thời gian xen kẽ giữa thuốc và mướp đắng một cách hợp lý, khoa học để bảo vệ sức khỏe

