Giúp cơ thể có làm quen với một chế độ ăn khoa học: Bữa sáng được coi là, bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, thói quen ăn sáng sẽ giúp cơ thể giảm nguy cơ mắc các bệnh về tiêu hóa và tăng khả năng hoạt động của cơ thể

Tuy nhiên, do nhiều lý do, trong đó việc ngủ dậy muộn khiến bạn bỏ qua bữa ăn này, làm cơ thể không đủ năng lượng để làm việc, dễ sinh ra chán nản, mệt mỏi

Ngoài ra, ngủ dậy muộn dẫn tới bỏ ăn sáng còn khiến cơ thể của bạn có thói quen ăn uống vô khoa học và chuyển sang ăn quà vặt nhiều hơn, nếu kéo dài thường xuyên thói quen có hại này sẽ tăng nguy cơ bị béo phì hoặc tiểu đường

Cơ thể có đủ thời gian để tỉnh táo: So với việc đi tắm hoặc uống một ly cà phê khi dậy muộn thì việc thức dậy sớm sẽ giúp bạn tỉnh táo và sảng khoái nhanh hơn

Theo quán tính của giấc ngủ, cơ thể sẽ mất 2-4 tiếng để thực sự tỉnh táo. Trong khoảng thời gian này, trí nhớ, khả năng phản ứng và sự tập trung thực sự không hiệu quả

Mặt khác theo các nghiên cứu đăng trên chuyên san Sleep and Breathing, bộ não của con người thường ở mức tối ưu nhất và làm việc hiệu quả nhất vào buổi sáng

Việc bạn thức dậy sớm hơn sẽ góp phần giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn, trí tập trung cao hơn và làm việc có hiệu quả hơn. Tương tự, những người dậy sớm là những người lập kế hoạch tốt hơn

Nâng cao chất lượng giấc ngủ: Theo các nhà khoa học, những người thức dậy sớm có giấc ngủ chất lượng cao hơn những người dậy muộn

Thậm chí, những người ngủ muộn có nguy cơ cao bị rối loạn giấc ngủ, họ thực sự không ngủ đủ giấc ngay cả khi họ ở trên giường lâu hơn những người dậy sớm

Do đó, việc bạn tạo dựng được thói quen ngủ sớm, dậy sớm và duy trì nó thường xuyên sẽ giúp cơ thể bạn sảng khoái hơn do có một giấc ngủ khoa học và chất lượng

Mặt khác, để không ảnh hưởng tới giấc ngủ thì tốt nhất là bạn nên tập thói quen thức dậy ngay lần chuông báo thức đầu tiên thay vì đặt chuông báo thức nhiều lần hoặc tắt chuông đi ngủ tiếp

Hành động này rất có hại nhưng lại được khá nhiều người áp dụng, việc đặt lại chuông hoặc tắt chuông ngủ tiếp sẽ làm gián đoạn chu kỳ ngủ, và khiến bạn chậm giờ. Cuối cùng, bạn sẽ không cảm thấy tỉnh táo sau khi thức dậy và sau đó tiếp tục buồn ngủ cho đến hết ngày

Giúp cơ thể hình thành những thói quen tốt: Nhiều nghiên cứu cho thấy, việc thức dậy muộn thường do những thói quen xấu khác nhau gây ra như thức khuya, tiệc tùng thâu đêm hoặc sử dụng các chất kích thích như cà phê, thuốc lá,...

Việc thức dậy sớm bắt buộc bạn đi ngủ sớm hơn nếu không muốn mệt mỏi do thiếu ngủ, từ đó, bạn sẽ học được cách từ chối các hoạt động kém lành mạnh vào ban đêm và lựa chọn được các thói quen lành mạnh hơn như ăn sáng, tập thể dục...

Tạo dựng thói quen tập thể dục: Theo các chuyên gia, động cơ luyện tập của con người đạt mức cao nhất là vào buổi sáng, mọi người sẽ hứng thú với việc tập thể dục một cách thường xuyên vào khoảng thời gian này nhiều hơn buổi chiều hoặc buổi tối

Mặt khác, việc tập thể dục vào buổi sáng sẽ giúp bạn kiểm soát được cân nặng của mình tốt hơn do khi bụng đói buộc cơ thể đốt cháy lượng mỡ nhiều hơn thay vì các nhóm calo khác

Việc thức dậy sớm còn giúp bạn có thời gian vào buổi sáng để dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ ăn cho cả ngày, hoặc làm những việc lặt vặt, điều này sẽ khiến bạn có một buổi tối để thư giãn và vui chơi với gia đình và bạn bè

Giảm stress: Khi dậy sớm, bạn sẽ có thời gian sắp xếp kế hoạch các công việc và duy trì được trạng thái thư giãn, thoải mái suốt cả ngày

Nếu như bạn dậy muộn, những công việc như chuẩn bị cho bản thân, chuẩn bị cho con cái đi học, di chuyển đến nơi làm việc và hoàn thành những công việc khác trong buổi sáng có thể khiến bạn vô cùng mệt mỏi và căng thẳng

Giảm stress có ảnh hưởng tốt tới sức khỏe, hạn chế nhức đầu, cao huyết áp, đau dạ dày, rụng tóc và lo âu

Nếu bạn dậy sớm, đồng nghĩa với việc bạn tạo ra cho mình thêm một khoảng thời gian vào buổi sáng, bạn sẽ không còn phải tất bật, vội vã mỗi ngày

Giảm thói quen trì hoàn công việc: Theo một nghiên cứu năm 2008, những người dậy sớm có xu hướng trì hoãn công việc thấp hơn so với những người thích ngủ nướng mỗi sáng

Đây cũng được coi là một nhận định đúng đắn, bởi những người dậy sớm thường năng động hơn, có nhiều thời gian yên tĩnh tập trung hoàn thành công việc hơn so với những người dậy muộn và làm việc trong gấp gáp, bực bội

