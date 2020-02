Đầu tiên là loài chó hoang châu Phi với tên khoa học là Lycaon pictus, hay còn gọi là “chó sói sơn”





Bộ lông của những chúng lốm đốm gồm những mảng màu đặc trưng là: đen, nâu, trắng, vàng, …





Ở hai cá thể bất kì sẽ có bộ lông hoàn toàn khác biệt. Ngoài ra chúng còn sở hữu đôi tai to tròn đặc biệt. Đây là loài chó hoang có kỹ năng săn mồi đỉnh cao





Tiếp đến là giống lợn Mangalica. Lợn Mangalica khác với những chú lợn thông thường bởi chúng sở hữu bộ lông dày và xoăn, giống với lông cừu





Mangalica là giống lợn có nguồn gốc từ Hungary. Bộ lông của chúng có nhiều màu khác nhau như: đen, hung đỏ, vàng, vàng nhạt, …





Bên cạnh bộ lông khác thường, Mangalica còn được biết đến là giống lợn béo nhất thế giới bởi cơ thể có khoảng 65 – 70% mỡ, và 20 – 35% thịt nạc





Loài vật tiếp theo đó là giống bò lông mượt. Đây không phải loài thuần chủng mà chúng được lai tạo từ hai giống bò chất lượng cao





Bò lông mượt có thân hình vuông, và bốn chân to khỏe. Điểm độc đáo của giống bò này là bộ lông dày và siêu mượt, với các màu khác nhau như: nâu đỏ, đen tuyền, đen trắng, … Bộ lông êm mượt của chúng được so sánh như những thú cưng trong nhà, khiến mọi người đều muốn vuốt ve





Hay như loài chim bồ câu Frillback, chúng sở hữu bộ lông khác lạ khiến người nhìn khó rời mắt được





Frillback là hậu duệ của loài chim bồ câu đá, với lớp lông uốn lọn, xoăn tít giống như những bông hoa đang nở





Trong danh sách những loài động vật có bộ lông “độc nhất vô nhị” cũng không thể bỏ qua cái tên thỏ Angora





Thỏ Angora có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng có bộ lông dày, mượt và trắng muốt như những bông tuyết. Lông thỏ Angora dài, lên đến 15 cm và chủ yếu được nuôi làm thú cưng trong các gia đình quý tộc ở châu Âu





Giống gà Ba Lan cũng được biết đến bởi bộ lông xù, dày và dài ấn tượng





Giống gà có nguồn gốc từ Hà Lan, được nuôi phổ biến ở rất nhiều nước thuộc châu Âu. Gà Ba Lan là một trong những giống gà đẹp nhất thế giới nhờ bộ lông và chiếc mào lớn





Chó Komondor là giống chó chăn cừu nổi tiếng ở Hungary bởi bộ lông to bản, dài chấm đất





Chó Komondor hay còn gọi là chó giẻ lau, có ngoại hình to lớn, tổng trọng lượng khoàng 30kg. Bộ lông của chú chó dày, xù xì và xoắn lại với nhau, có chiều dài từ 20 – 27 cm





Một loài khác sở hữu bộ lông cực “dị” đó là giống cừu mũi đen Valais





Cừu mũi đen Valais là giống cừu quý hiếm, có nguồn gốc từ Thụy Sĩ. Chúng có bộ lông dài, mềm và xoắn thành từng sợi dây thừng.





