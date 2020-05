Trà hoa cúc từ lâu nay đã được biết đến với nhiều tác dụng tốt, trong đó có trị chứng mất ngủ đối với nhiều người

Nghiên cứu cho thấy, hoa cúc có chứa lacton sesquiterpene – hoạt chất giúp giải độc gan, làm cơ thể thư giãn, dễ dàng đi sâu vào giấc ngủ

Ngoài ra, theo Đông y, hoa cúc vị ngọt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giải cảm, giáng hỏa và làm sáng mắt

Thói quen uống trà hoa cúc hằng ngày sẽ giúp bạn làm dịu tâm trí, tránh được những cơn đau đầu, giảm sưng, chống viêm. Trà hoa cúc khá trung tính nên có thể uống hàng ngày mà không lo về nguy cơ quá liều

Đối với những người thường xuyên bị nhiệt, nóng bức do làm việc văn phòng, thường xuyên phải ngồi trước máy tính, căng thẳng do áp lực công việc, ít có thời gian vận động... thì uống trà hoa cúc sẽ khiến tinh thần sảng khoái hơn

Khoa học đã chứng minh rằng, trong hoa cúc có chứa chất chống oxy hóa được gọi là apigenin, giúp làm dịu hệ thần kinh, cải thiện giấc ngủ, do đó trà hoa cúc chính là liều thuốc ngủ tự nhiên và an toàn nhất

Bởi vậy, bạn nên uống trà trước khi đi ngủ ít nhất 30 phút để làm dịu thần kinh và có một giấc ngủ ngon

Cánh hoa hồng từ lâu đã được sử dụng để thư giãn bằng cách thả cánh hoa vào nước tắm, bởi, nó có các đặc tính chống trầm cảm, co thắt, kích thích hưng phấn, làm sạch cơ thể...

Ngoài ra, các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy các chất chiết xuất từ hoa hồng có hiệu quả gây ngủ ngang với diazepam, vốn được sử dụng để thư giãn cơ bắp và giảm lo âu

Các chiết xuất ethanolic, aqueous và chlorofomic trong cánh hoa hồng còn có tác dụng thôi miên

Do vậy, uống một ly trà hoa hồng trước khi ngủ sẽ giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ và ngủ ngon hơn

Bên cạnh có tác dụng giúp ngủ ngon thì trà hoa hồng con làm giảm đau họng, cảm cúm, đau bụng kinh, giúp giảm cân, giảm căng thẳng, ngăn ngừa viêm khớp, ngăn ngừa ung thu và hỗ trợ tiêu hóa

Đã từ lâu, kỷ tử được biết đến là một vị thuốc có vai trò rất lớn đối với giấc ngủ và sức khỏe

Cụ thể, trong kỷ tử chứa nhiều vitamin và chất chống Oxy hóa phong phú, tăng cường khả năng miễn dịch lâu dài cho cơ thể

Ngoài ra, do kỷ tử có vị ngọt, tính bình, có công dụng bổ thận, dưỡng huyết và nhuận phế

Chúng thường được dùng để chữa các bệnh đau lưng, mỏi gối, đau đầu, hoa mắt, vô sinh...

Bạn có thể kết hợp kỷ tử với gừng hoặc hoa cúc để chúng cung cấp cho bạn thêm năng lượng và đốt cháy calo trong ngày một cách nhanh chóng, giúp bạn ngủ ngon hơn vào ban đêm

Từ xa xưa, oải hương là đã là một loài hoa có hương thơm ngọt, dễ chịu thường được người Hi Lạp và La Mã cổ đại sử dụng nhằm thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi

Ngày nay, với những công dụng được phổ biến trong đời sống, y học, làm đẹp... hoa oải hương còn được sử dụng như một loại thực phẩm chức năng

Cụ thể, hương thơm của hoa oải hương được cho rằng có thể làm bạn bình tĩnh, giữ gìn sức khỏe và giúp ngủ ngon

Trong một nghiên cứu ở Anh, 80 phụ nữ bị căng thẳng sau khi sinh đã giảm hẳn triệu chứng mất ngủ chỉ sau 2 tuần ngửi mùi hoa oải hương và uống trà thảo dược điều trị mất ngủ từ loại hoa này

Ngoài ra, một nghiên cứu thú vị được công bố trên Tạp chí Tim mạch quốc tế đã đưa ra một kết luận hương liệu hoa oải hương có tác dụng thư giãn và có lợi cho lưu thông mạch vành

Táo đỏ là loại trái cây dùng làm trà rất phổ biến tại phương Đông, trong loại trái này có chứa nhiều chất chống Oxy hóa và có tác dụng giảm viêm rất tốt (viêm là một trong những nguyên nhân gây stress dẫn đến mất ngủ)

Khi bị stress bạn có thể giải quyết bằng trà hoa oải hương nhưng với khả năng chống viêm thì táo đỏ giải quyết tận gốc vấn đề giấc ngủ của bạn

Ngoài ra, khác với các loại trà hoa thì trà táo đỏ còn có hàm lượng vitamin C vô cùng lớn

Do vậy, bạn nên uống một ly trà táo đỏ trước khi đi ngủ để có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ và ngủ sâu hơn

Trà hoa cúc từ lâu nay đã được biết đến với nhiều tác dụng tốt, trong đó có trị chứng mất ngủ đối với nhiều người

Nghiên cứu cho thấy, hoa cúc có chứa lacton sesquiterpene – hoạt chất giúp giải độc gan, làm cơ thể thư giãn, dễ dàng đi sâu vào giấc ngủ

Ngoài ra, theo Đông y, hoa cúc vị ngọt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giải cảm, giáng hỏa và làm sáng mắt

Thói quen uống trà hoa cúc hằng ngày sẽ giúp bạn làm dịu tâm trí, tránh được những cơn đau đầu, giảm sưng, chống viêm. Trà hoa cúc khá trung tính nên có thể uống hàng ngày mà không lo về nguy cơ quá liều

Đối với những người thường xuyên bị nhiệt, nóng bức do làm việc văn phòng, thường xuyên phải ngồi trước máy tính, căng thẳng do áp lực công việc, ít có thời gian vận động... thì uống trà hoa cúc sẽ khiến tinh thần sảng khoái hơn

Khoa học đã chứng minh rằng, trong hoa cúc có chứa chất chống oxy hóa được gọi là apigenin, giúp làm dịu hệ thần kinh, cải thiện giấc ngủ, do đó trà hoa cúc chính là liều thuốc ngủ tự nhiên và an toàn nhất

Bởi vậy, bạn nên uống trà trước khi đi ngủ ít nhất 30 phút để làm dịu thần kinh và có một giấc ngủ ngon

Cánh hoa hồng từ lâu đã được sử dụng để thư giãn bằng cách thả cánh hoa vào nước tắm, bởi, nó có các đặc tính chống trầm cảm, co thắt, kích thích hưng phấn, làm sạch cơ thể...

Ngoài ra, các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy các chất chiết xuất từ hoa hồng có hiệu quả gây ngủ ngang với diazepam, vốn được sử dụng để thư giãn cơ bắp và giảm lo âu

Các chiết xuất ethanolic, aqueous và chlorofomic trong cánh hoa hồng còn có tác dụng thôi miên

Do vậy, uống một ly trà hoa hồng trước khi ngủ sẽ giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ và ngủ ngon hơn

Bên cạnh có tác dụng giúp ngủ ngon thì trà hoa hồng con làm giảm đau họng, cảm cúm, đau bụng kinh, giúp giảm cân, giảm căng thẳng, ngăn ngừa viêm khớp, ngăn ngừa ung thu và hỗ trợ tiêu hóa

Đã từ lâu, kỷ tử được biết đến là một vị thuốc có vai trò rất lớn đối với giấc ngủ và sức khỏe

Cụ thể, trong kỷ tử chứa nhiều vitamin và chất chống Oxy hóa phong phú, tăng cường khả năng miễn dịch lâu dài cho cơ thể

Ngoài ra, do kỷ tử có vị ngọt, tính bình, có công dụng bổ thận, dưỡng huyết và nhuận phế

Chúng thường được dùng để chữa các bệnh đau lưng, mỏi gối, đau đầu, hoa mắt, vô sinh...

Bạn có thể kết hợp kỷ tử với gừng hoặc hoa cúc để chúng cung cấp cho bạn thêm năng lượng và đốt cháy calo trong ngày một cách nhanh chóng, giúp bạn ngủ ngon hơn vào ban đêm

Từ xa xưa, oải hương là đã là một loài hoa có hương thơm ngọt, dễ chịu thường được người Hi Lạp và La Mã cổ đại sử dụng nhằm thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi

Ngày nay, với những công dụng được phổ biến trong đời sống, y học, làm đẹp... hoa oải hương còn được sử dụng như một loại thực phẩm chức năng

Cụ thể, hương thơm của hoa oải hương được cho rằng có thể làm bạn bình tĩnh, giữ gìn sức khỏe và giúp ngủ ngon

Trong một nghiên cứu ở Anh, 80 phụ nữ bị căng thẳng sau khi sinh đã giảm hẳn triệu chứng mất ngủ chỉ sau 2 tuần ngửi mùi hoa oải hương và uống trà thảo dược điều trị mất ngủ từ loại hoa này

Ngoài ra, một nghiên cứu thú vị được công bố trên Tạp chí Tim mạch quốc tế đã đưa ra một kết luận hương liệu hoa oải hương có tác dụng thư giãn và có lợi cho lưu thông mạch vành

Táo đỏ là loại trái cây dùng làm trà rất phổ biến tại phương Đông, trong loại trái này có chứa nhiều chất chống Oxy hóa và có tác dụng giảm viêm rất tốt (viêm là một trong những nguyên nhân gây stress dẫn đến mất ngủ)

Khi bị stress bạn có thể giải quyết bằng trà hoa oải hương nhưng với khả năng chống viêm thì táo đỏ giải quyết tận gốc vấn đề giấc ngủ của bạn

Ngoài ra, khác với các loại trà hoa thì trà táo đỏ còn có hàm lượng vitamin C vô cùng lớn

Do vậy, bạn nên uống một ly trà táo đỏ trước khi đi ngủ để có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ và ngủ sâu hơn