Rau bina (hay còn gọi là cải bó xôi, rau chân vịt) là loại rau được rất nhiều người yêu thích bởi chúng có hàm lượng chất xơ cùng các loại dưỡng chất khác rất cao, đóng vai trò trong việc tăng sức đề kháng và giảm nguy cơ bị nhiễm trùng

Không những vậy, loại rau này cũng chứa đồng thời nhiều chất chống oxy hóa như flavonoid, carotenoids và các loại vitamin E, vitamin C. Đây được đánh giá là những chất mà hệ miễn dịch cơ thể rất cần để vận hành trong trạng thái tốt nhất

Theo các nhà dinh dưỡng, Flavonoid được chứng minh là giúp ngăn ngừa cảm lạnh thông thường ở người và đóng vai trò thiết yếu trong hệ thống phòng thủ miễn dịch đường hô hấp

Sulforaphane có trong bông cải xanh (súp lơ) có vai trò kích thích một loạt các yếu tố bảo vệ chống oxy hóa trong cơ thể, có thể trực tiếp làm giảm căng thẳng và làm chậm sự suy giảm hệ thống miễn dịch

Ngoài ra, loại rau này còn chứa các loại vitamin A, C và E cùng nhiều chất chống oxy hóa và chất xơ khác, bông cải xanh là một trong những loại rau tốt nhất cho sức khỏe

Các loại quả có múi như cam, quýt được coi là một "vũ khí" đắc lực trong việc nâng cao hệ miễn dịch của cơ thể, bởi đây mà một trong những loại trái cây chứa nhiều vitamin C nhất

Theo các chuyên gia, vitamin C có trong các loại quả có múi sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch và sản xuất bạch cầu thông qua hỗ trợ sản xuất interferon

Đây là thành phần đạm quan trọng của hệ miễn dịch

Ngoài ra, loại trái cây này còn có thuộc tính chống ôxy hóa, chống viêm và kháng khuẩn tự nhiên

Để tăng sức đề kháng, gừng là loại thực phẩm không thể bỏ qua

Không chỉ có tác dụng tuyệt vời giúp giải cảm, giảm viêm, giảm đau họng, giảm buồn nôn…gừng còn giảm các triệu chứng đau và làm chậm quá trình tạo cholesterol

Đây được coi là một loại thực phẩm có thể chế theo nhiều cách đa dạng, có thể dùng như gia vị trong bữa ăn, hoặc có thể dùng nấu chín, các gia vị ăn kèm, hoặc pha trà gừng để uống

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những vi khuẩn có lợi trong thực phẩm lên men sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp cơ thể cải thiện phản ứng của hệ miễn dịch

Theo Mayo Clinic, sữa chua cũng chứa kẽm, Vitamin A, canxi, kali và carbohydrate để cung cấp năng lượng cho cơ thể và giúp bạn phục hồi

Ngoài ra, loại thực phẩm này còn là một nguồn vitamin D tuyệt vời, giúp tăng khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể chúng ta chống lại bệnh tật

Không phải ngẫu nhiên mà tỏi được coi là một vị thuốc có hiệu quả cao trong việc giải cảm, kháng khuẩn và chống nhiễm trùng

Theo một nghiên cứu của Natural News, tỏi có thể tiêu diệt ít nhất 13 loại bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn và vi rút. Nó thậm chí còn hiệu quả và an toàn hơn so với thuốc kháng sinh metronidazole trong điều trị nhiễm trùng âm đạo

Ngoài ra, chất tạo mùi allicin có trong tỏi cũng ngăn ngừa cảm lạnh thông thường. Một nghiên cứu của Úc đã tiết lộ rằng tiêu thụ tỏi giúp giảm tỷ lệ cảm lạnh và mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng cảm lạnh hơn 50%

Các loại thực phẩm chứa vitamin E được coi là một chất dinh dưỡng không thể thiếu đối với sức khỏe, chúng có thể làm tăng đáng kể khả năng miễn dịch, giúp cơ thể đề kháng tốt hơn với các tác nhân gây bệnh

Trong cơ thể, vitamin E đóng vai trò trong việc tham gia chuyển hóa của các tế bào, từ đó, tạo ra các chất dinh dưỡng để bảo vệ màng tế bào khỏi bị ô xy hóa

Để cơ thể được đáp ứng một lượng vitamin E đầy đủ thì bạn cần bổ sung thêm dầu đậu nành, dầu hướng dương, dầu ô liu, các loại hạt và các loại rau có lá màu xanh đậm

