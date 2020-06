Ăn dứa hoặc uống nước ép dứa khi đói bụng là một trong những sai lầm phổ biến gây tổn hại sức khỏe mà chúng ta hay mắc phải

Nguyên nhân là do, các chất hữu cơ và bromelin có trong dứa tác động mạnh vào niêm mạc dạ dày và ruột. Ăn dứa khi đói sẽ khiến cơ thể rơi vào trạng thái nôn nao, khó chịu

Với hàm lượng magie và vitamin C dồi dào, chuối được coi là một "siêu" thực phẩm giúp tăng cường sức đề kháng và tốt cho quá trình trao đối chất của cơ thể. Tuy nhiên, sẽ cực nguy hiểm nếu bạn ăn chuối khi đói

Việc ăn chuối khi đói sẽ khiến hàm lượng magie tăng đột ngột trong máu, làm mất sự cân bằng của tim mạch. Ngoài ra, lượng vitamin C có trong chuối khi vào cơ thể lúc đói cũng sẽ gây ra những tổn thương cho dạ dày của bạn

Khoai lang là loại củ tốt cho đường tiêu hoá. Nó cũng chứa nhiều tinh bột nhưng không giống như gạo. Trong khoai lang có chứa nhiều tannin và chất nhựa, nếu đói bụng mà ăn khoai lang sẽ gây ra những tổn thương cho dạ dày, khiến bạn có cảm giác đầy bụng, khó chịu và ợ chua



Do đó, để đảm bảo sức khỏe, chúng ta không nên ăn khoai lang khi đói. Đặc biệt, những người bị bệnh dạ dày càng nên tránh xa loại củ này lúc đói bụng, nếu không bệnh tình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn

Khi đói, nhiều người thường uống sữa để "đánh bay" cơn đói và tiếp thêm năng lượng cho cơ thể. Tuy nhiên, đây là thói quen gây hại cho sức khỏe

Thói quen uống sữa khi đói bụng dễ khiến cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi, buồn ngủ do dịch vị dạ dày tiết ra sẽ đào thải nhanh canxi xuống ruột, bài tiết ra bên ngoài. Ngoài ra, khi bụng đói, axit dịch vị tiết ra nhiều, dịch vị dạ dày gặp casein trong sữa sẽ kết tủa, gây rối loạn tiêu hóa

Việc bổ sung sữa chua khi đói bụng là thói quen gây hại cho sức khỏe, bởi khi đó, axit trong dạ dày sẽ tiết ra tiêu diệt các vi khuẩn axit lactic có trong sữa chua, làm giảm tác dụng của sữa chua

Ăn sữa chua đúng cách là ăn sau bữa ăn từ 1-2 giờ đồng hồ hoặc trước khi đi ngủ. Khi đó, sữa chua sẽ phát huy hết tác dụng, giúp cơ thể tiêu hóa tốt thức ăn do dịch dạ dày đã được pha loãng, tính axit kiềm trong dạ dày làm cho các vi khuẩn axit lactic tăng trưởng thích hợp nhất

Chứa nhiều vitamin, đường và các axit hữu cơ tốt cho sức khoẻ, cam, quýt là loại hoa quả được nhiều người yêu thích. Thậm chí, nhiều người còn có thói quen uống nước cam tươi vào mỗi buổi sáng để bổ sung năng lượng cho cơ thể. Tuy nhiên, đây là quan niệm sai lầm

Việc bổ sung những loại quả thuộc họ cam lúc đói bụng sẽ gây kích thích niêm mạc dạ dày bởi trong loại quả này có chứa rất nhiều axit hữu cơ, axit, acid citric, acid… ăn khi đói sẽ làm tăng axit, dẫn đến tổn thương cho dạ dày

Cà chua là một trong những thực phẩm chúng ta không nên ăn khi đói

Trong cà chua chứa rất nhiều pectin – một dạng keo tự nhiên trong trái cây, đồng thời có nhiều chất keo dạng bột thuộc thành phần có tính hòa tan. Ăn cà chua lúc đói bụng rất dễ sinh ra các phản ứng hóa học với axit, khiến cho áp lực dạ dày tăng lên, gây giãn nở dạ dày cấp tính, khiến bạn cảm thấy đầy hơi, đau bụng

Chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên, chúng ta không nên ăn dưa chuột hay sử dụng nước ép dưa chuột khi đói bụng

Ăn dưa chuột khi đói có thể gây đau bụng, ợ nóng, đầy hơi và khó chịu. Đặc biệt, những người bị bệnh về dạ dày không nên ăn dưa chuột lúc đói vì cơn đau có thể trầm trọng hơn

Khi đói, nhiều người thường lựa chọn cà phê vì nghĩ rằng chất caffeine có trong loại thức uống này sẽ ức chế cảm giác thèm ăn



Trên thực tế, uống cà phê khi đói sẽ khiến dạ dày sản xuất nhiều axit hơn, làm tăng tình trạng viêm trong niêm mạc dạ dày. Ngoài ra, thói quen này còn khiến bạn cảm thấy khó chịu, buồn nôn, bồn chồn, tăng nhịp tim, dễ nổi nóng và thiếu khả năng tập trung

Đường là một loại thực phẩm rất tốt cho tiêu hóa, giúp cơ thể hấp thụ thức ăn. Tuy nhiên, việc bổ sung quá nhiều đồ ngọt khi đói bụng sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của bạn

Ăn quá nhiều đường khi đói sẽ khiến lượng đường trong máu đột ngột tăng cao. Bởi trong thời gian ngắn, cơ thể sẽ không thể tiết đủ insulin để duy trì mức độ bình thường của lượng đường trong máu, khiến đường huyết đột ngột tăng cao, dễ gây chứng mất ngủ

Chúng ta không nên ăn đồ cay quá thường xuyên, đặc biệt là khi đói

Đồ ăn cay có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày và tăng sản lượng axit trong dạ dày của bạn. Điều này góp phần đến rối loạn hệ tiêu hóa, thậm chí có thể gây ra các chứng ợ nóng, loét dạ dày vô cùng khó chữa...

Ăn dứa hoặc uống nước ép dứa khi đói bụng là một trong những sai lầm phổ biến gây tổn hại sức khỏe mà chúng ta hay mắc phải

Nguyên nhân là do, các chất hữu cơ và bromelin có trong dứa tác động mạnh vào niêm mạc dạ dày và ruột. Ăn dứa khi đói sẽ khiến cơ thể rơi vào trạng thái nôn nao, khó chịu

Với hàm lượng magie và vitamin C dồi dào, chuối được coi là một "siêu" thực phẩm giúp tăng cường sức đề kháng và tốt cho quá trình trao đối chất của cơ thể. Tuy nhiên, sẽ cực nguy hiểm nếu bạn ăn chuối khi đói

Việc ăn chuối khi đói sẽ khiến hàm lượng magie tăng đột ngột trong máu, làm mất sự cân bằng của tim mạch. Ngoài ra, lượng vitamin C có trong chuối khi vào cơ thể lúc đói cũng sẽ gây ra những tổn thương cho dạ dày của bạn

Khoai lang là loại củ tốt cho đường tiêu hoá. Nó cũng chứa nhiều tinh bột nhưng không giống như gạo. Trong khoai lang có chứa nhiều tannin và chất nhựa, nếu đói bụng mà ăn khoai lang sẽ gây ra những tổn thương cho dạ dày, khiến bạn có cảm giác đầy bụng, khó chịu và ợ chua



Do đó, để đảm bảo sức khỏe, chúng ta không nên ăn khoai lang khi đói. Đặc biệt, những người bị bệnh dạ dày càng nên tránh xa loại củ này lúc đói bụng, nếu không bệnh tình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn

Khi đói, nhiều người thường uống sữa để "đánh bay" cơn đói và tiếp thêm năng lượng cho cơ thể. Tuy nhiên, đây là thói quen gây hại cho sức khỏe

Thói quen uống sữa khi đói bụng dễ khiến cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi, buồn ngủ do dịch vị dạ dày tiết ra sẽ đào thải nhanh canxi xuống ruột, bài tiết ra bên ngoài. Ngoài ra, khi bụng đói, axit dịch vị tiết ra nhiều, dịch vị dạ dày gặp casein trong sữa sẽ kết tủa, gây rối loạn tiêu hóa

Việc bổ sung sữa chua khi đói bụng là thói quen gây hại cho sức khỏe, bởi khi đó, axit trong dạ dày sẽ tiết ra tiêu diệt các vi khuẩn axit lactic có trong sữa chua, làm giảm tác dụng của sữa chua

Ăn sữa chua đúng cách là ăn sau bữa ăn từ 1-2 giờ đồng hồ hoặc trước khi đi ngủ. Khi đó, sữa chua sẽ phát huy hết tác dụng, giúp cơ thể tiêu hóa tốt thức ăn do dịch dạ dày đã được pha loãng, tính axit kiềm trong dạ dày làm cho các vi khuẩn axit lactic tăng trưởng thích hợp nhất

Chứa nhiều vitamin, đường và các axit hữu cơ tốt cho sức khoẻ, cam, quýt là loại hoa quả được nhiều người yêu thích. Thậm chí, nhiều người còn có thói quen uống nước cam tươi vào mỗi buổi sáng để bổ sung năng lượng cho cơ thể. Tuy nhiên, đây là quan niệm sai lầm

Việc bổ sung những loại quả thuộc họ cam lúc đói bụng sẽ gây kích thích niêm mạc dạ dày bởi trong loại quả này có chứa rất nhiều axit hữu cơ, axit, acid citric, acid… ăn khi đói sẽ làm tăng axit, dẫn đến tổn thương cho dạ dày

Cà chua là một trong những thực phẩm chúng ta không nên ăn khi đói

Trong cà chua chứa rất nhiều pectin – một dạng keo tự nhiên trong trái cây, đồng thời có nhiều chất keo dạng bột thuộc thành phần có tính hòa tan. Ăn cà chua lúc đói bụng rất dễ sinh ra các phản ứng hóa học với axit, khiến cho áp lực dạ dày tăng lên, gây giãn nở dạ dày cấp tính, khiến bạn cảm thấy đầy hơi, đau bụng

Chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên, chúng ta không nên ăn dưa chuột hay sử dụng nước ép dưa chuột khi đói bụng

Ăn dưa chuột khi đói có thể gây đau bụng, ợ nóng, đầy hơi và khó chịu. Đặc biệt, những người bị bệnh về dạ dày không nên ăn dưa chuột lúc đói vì cơn đau có thể trầm trọng hơn

Khi đói, nhiều người thường lựa chọn cà phê vì nghĩ rằng chất caffeine có trong loại thức uống này sẽ ức chế cảm giác thèm ăn



Trên thực tế, uống cà phê khi đói sẽ khiến dạ dày sản xuất nhiều axit hơn, làm tăng tình trạng viêm trong niêm mạc dạ dày. Ngoài ra, thói quen này còn khiến bạn cảm thấy khó chịu, buồn nôn, bồn chồn, tăng nhịp tim, dễ nổi nóng và thiếu khả năng tập trung

Đường là một loại thực phẩm rất tốt cho tiêu hóa, giúp cơ thể hấp thụ thức ăn. Tuy nhiên, việc bổ sung quá nhiều đồ ngọt khi đói bụng sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của bạn

Ăn quá nhiều đường khi đói sẽ khiến lượng đường trong máu đột ngột tăng cao. Bởi trong thời gian ngắn, cơ thể sẽ không thể tiết đủ insulin để duy trì mức độ bình thường của lượng đường trong máu, khiến đường huyết đột ngột tăng cao, dễ gây chứng mất ngủ

Chúng ta không nên ăn đồ cay quá thường xuyên, đặc biệt là khi đói

Đồ ăn cay có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày và tăng sản lượng axit trong dạ dày của bạn. Điều này góp phần đến rối loạn hệ tiêu hóa, thậm chí có thể gây ra các chứng ợ nóng, loét dạ dày vô cùng khó chữa...