Ayam Cemani là giống gà đặc biệt, được biết đến với một màu đen tuyền phủ kín toàn bộ từ đầu, thân, lông và chân





Giống gà xuất hiện nhiều ở Indonesia, và còn được đặt biệt danh là gà mặt quỷ





Màu đen ở Ayam Cemani là do sắc tố melanin quyết định. Tuy nhiên, sẽ không ít người thấy ngạc nhiên và có phần sợ hãi nếu lần đầu bắt gặp một chú gà đen như than





Hiện, giá trung bình của Ayam Cemani dao động từ 700 – 1.400 USD, tùy thuộc vào chất lượng





Không chỉ gà mặt quỷ, một loài cá có hình dạng xấu xí khác thường sống ở vùng nước mặn, đặc biệt là các rạn san hô, gành đá ở Việt Nam cũng được gọi với cái tên này





Cá mặt quỷ có lớp da thô ráp, được ví như những viên đá. Ngoài ra, ở lớp da này có màu nâu đỏ loang lổ, sần sùi và rất gai góc





Mặc dù có hình dáng xấu đến mức “ma chê quỷ hờn”, song cá mặt quỷ vẫn được bán với giá rất cao trên thị trường, đắt hơn nhiều so với các loại hải sản khác. Một con cá có trọng lượng từ 1,2 – 3 kg được bán với giá từ 3 – 9 triệu đồng





Giống mèo Sphynx có nguồn gốc từ Canada cũng được nhắc đến nhiều với ngoại hình xấu xí, nhưng có giá bán vô cùng đắt đỏ





Khác với các giống mèo trên thị trường, Sphynx không hề có một chút lông tơ nào, lớp da toàn thân nhăn nheo, mặt quắt và có phần dữ tợn





Tuy nhiên, đây được biết đến là giống mèo quý hiếm, đắt nhất thế giới. Và để sở hữu một chú mèo Sphynx làm thú cưng, bạn phải bỏ ra từ 1.000 – 3.000 USD





Hay như giống gà Silkie, gà lông xù cũng có ngoại hình vô cùng độc lạ





Gà Silkie có nguồn gốc từ Trung Quốc. Bộ lông xù của những chú gà phủ kín toàn thân, cả phần đầu, và có rất nhiều màu sắc khác nhau





Loài gà dị thường được ví như lai giữa gà và thỏ có giá khoảng 10 triệu đồng/con





Tiếp đến là giống chó có mào cũng không thể bỏ qua khi nhắc tới những loài động vật xấu xí nhưng có giá rất “chát”





Chó có mào là giống chó độc nhất vô nhị khi sở hữu chỏm lông trên đầu, giống như chiếc mào gà. Ở phần đuôi và chân có túm lông lởm chởm, thưa thớt





Ngoài ra, đây còn được biết đến là giống chó cảnh cỡ nhỏ có giá vài nghìn USD/con





Loài cá nóc có hình dáng xấu xí, trọng lượng nhỏ, độc tố gây chết người nhưng tại một nhà hàng nhỏ ở Abeno-ku, Osaka, Nhật Bản, chỉ 100g cá nóc có giá từ 5.000 – 35.000 yên





Tại đây, cá nóc được chế biến theo cách riêng, phù hợp với yêu cầu của khách hàng như: sashimi, cháo gạo, cá nóc ngâm rượu sake…





Ayam Cemani là giống gà đặc biệt, được biết đến với một màu đen tuyền phủ kín toàn bộ từ đầu, thân, lông và chân





Giống gà xuất hiện nhiều ở Indonesia, và còn được đặt biệt danh là gà mặt quỷ





Màu đen ở Ayam Cemani là do sắc tố melanin quyết định. Tuy nhiên, sẽ không ít người thấy ngạc nhiên và có phần sợ hãi nếu lần đầu bắt gặp một chú gà đen như than





Hiện, giá trung bình của Ayam Cemani dao động từ 700 – 1.400 USD, tùy thuộc vào chất lượng





Không chỉ gà mặt quỷ, một loài cá có hình dạng xấu xí khác thường sống ở vùng nước mặn, đặc biệt là các rạn san hô, gành đá ở Việt Nam cũng được gọi với cái tên này





Cá mặt quỷ có lớp da thô ráp, được ví như những viên đá. Ngoài ra, ở lớp da này có màu nâu đỏ loang lổ, sần sùi và rất gai góc





Mặc dù có hình dáng xấu đến mức “ma chê quỷ hờn”, song cá mặt quỷ vẫn được bán với giá rất cao trên thị trường, đắt hơn nhiều so với các loại hải sản khác. Một con cá có trọng lượng từ 1,2 – 3 kg được bán với giá từ 3 – 9 triệu đồng





Giống mèo Sphynx có nguồn gốc từ Canada cũng được nhắc đến nhiều với ngoại hình xấu xí, nhưng có giá bán vô cùng đắt đỏ





Khác với các giống mèo trên thị trường, Sphynx không hề có một chút lông tơ nào, lớp da toàn thân nhăn nheo, mặt quắt và có phần dữ tợn





Tuy nhiên, đây được biết đến là giống mèo quý hiếm, đắt nhất thế giới. Và để sở hữu một chú mèo Sphynx làm thú cưng, bạn phải bỏ ra từ 1.000 – 3.000 USD





Hay như giống gà Silkie, gà lông xù cũng có ngoại hình vô cùng độc lạ





Gà Silkie có nguồn gốc từ Trung Quốc. Bộ lông xù của những chú gà phủ kín toàn thân, cả phần đầu, và có rất nhiều màu sắc khác nhau





Loài gà dị thường được ví như lai giữa gà và thỏ có giá khoảng 10 triệu đồng/con





Tiếp đến là giống chó có mào cũng không thể bỏ qua khi nhắc tới những loài động vật xấu xí nhưng có giá rất “chát”





Chó có mào là giống chó độc nhất vô nhị khi sở hữu chỏm lông trên đầu, giống như chiếc mào gà. Ở phần đuôi và chân có túm lông lởm chởm, thưa thớt





Ngoài ra, đây còn được biết đến là giống chó cảnh cỡ nhỏ có giá vài nghìn USD/con





Loài cá nóc có hình dáng xấu xí, trọng lượng nhỏ, độc tố gây chết người nhưng tại một nhà hàng nhỏ ở Abeno-ku, Osaka, Nhật Bản, chỉ 100g cá nóc có giá từ 5.000 – 35.000 yên





Tại đây, cá nóc được chế biến theo cách riêng, phù hợp với yêu cầu của khách hàng như: sashimi, cháo gạo, cá nóc ngâm rượu sake…