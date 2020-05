Mới đây, chú chó mang tên Eris đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng bởi việc sở hữu chiếc mũi dài hơn 30 cm

Eris thuộc giống chó săn ở Nga, và được vợ chồng chị Lily Kambourian nhận nuôi từ trang trại thuộc vùng Keysville, Virginia

Chú chó có bộ lông xù trắng tinh và chiếc mũi dài, sở hữu tài khoản trên mạng có gần 200.000 người theo dõi

Theo chia sẻ của Lily Kambourian, chủ nhân chú chó, việc sở hữu chiếc mũi dài là do Eris mắc một khiếm khuyết di truyền, tuy nhiên, chú chó vẫn rất thân thiện và nhận được sự yêu thích của nhiều người

Trước đó, một loài khỉ sống chủ yếu ở Borneo, và các hòn đảo Đông Nam Á cũng được biết đến với chiếc mũi đặc biệt đó là khỉ vòi, hay còn gọi là khỉ mũi vòi

Khỉ vòi có ngoại hình xấu xí với chiếc mũi to và dài quá khổ, chiều dài của chiếc mũi lên đến 18 cm

Ngoài ra, loài khỉ này còn gây ấn tượng với chiếc bụng to và khả năng nhai lại giống với bò

Khỉ vòi sống nhiều ở trên cây, tuy nhiên, hiện nay, loài động vật này đang được xếp vào danh mục động vật nguy cấp trong sách đỏ

Loài rùa sống ở các đảo của Papua New Guinea và sông suối nước ngọt ở Bắc Úc gây thu hút bởi chiếc mũi giống mũi lợn

Rùa có tên khoa học là Carettochelys insculpta, sở hữu chiếc mũi độc đáo, có hai lỗ trên phần thịt thừa ở mõm

Rùa mũi lợn lúc trưởng thành có thể dài khoảng 70 cm và nặng hơn 20 kg

Dù là loài duy nhất trong họ Carettochelys sống ở nước ngọt, song, rùa mũi lợn vẫn có những tập tính rất giống với rùa biển bởi khả năng di chuyển bằng chân hình mái chèo

Khỉ đầu chó Mandrill cũng được biết đến là loài động vật có chiếc mũi khác lạ

Đây được biết đến là một trong số ít những loài động vật có vú có khuôn mặt với màu sắc sặc sỡ, và nổi bật là chiếc mũi có màu đỏ chót

Bên cạnh đó, những chú khỉ Mandrill sống chủ yếu ở các khu rừng nhiệt đới, đồng cỏ thuộc châu Phi còn gây sự chú ý bởi chiếc đuôi lớn nhất thế giới

Ở những chú khỉ Mandrill trưởng thành, phần mông nhiều màu sắc của chúng cũng tạo sự thích thú cho rất nhiều người

Một loài động vật tiếp theo có chiếc mũi “chẳng giống ai” phải kể đến đó là chuột chù voi. Chuột chù voi có tên khoa học là Macroscelides micus, sống tập trung ở miền nam châu Phi

Chiếc mũi dài và được ví như những chiếc vòi voi thu nhỏ giúp loài chuột dễ dàng tìm kiếm con mồi và ăn các loại thức ăn

Không chỉ sở hữu đặc điểm chiếc vòi giống với những chú voi mà theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ tại California thì loài chuột còn có nhiều điểm tương đồng với các loài động vật có vú

Đặc biệt đó là thói quen ăn, ngủ cho đến hoạt động săn mồi cũng rất giống với các loài linh dương ở vùng châu Phi

Mới đây, chú chó mang tên Eris đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng bởi việc sở hữu chiếc mũi dài hơn 30 cm

Eris thuộc giống chó săn ở Nga, và được vợ chồng chị Lily Kambourian nhận nuôi từ trang trại thuộc vùng Keysville, Virginia

Chú chó có bộ lông xù trắng tinh và chiếc mũi dài, sở hữu tài khoản trên mạng có gần 200.000 người theo dõi

Theo chia sẻ của Lily Kambourian, chủ nhân chú chó, việc sở hữu chiếc mũi dài là do Eris mắc một khiếm khuyết di truyền, tuy nhiên, chú chó vẫn rất thân thiện và nhận được sự yêu thích của nhiều người

Trước đó, một loài khỉ sống chủ yếu ở Borneo, và các hòn đảo Đông Nam Á cũng được biết đến với chiếc mũi đặc biệt đó là khỉ vòi, hay còn gọi là khỉ mũi vòi

Khỉ vòi có ngoại hình xấu xí với chiếc mũi to và dài quá khổ, chiều dài của chiếc mũi lên đến 18 cm

Ngoài ra, loài khỉ này còn gây ấn tượng với chiếc bụng to và khả năng nhai lại giống với bò

Khỉ vòi sống nhiều ở trên cây, tuy nhiên, hiện nay, loài động vật này đang được xếp vào danh mục động vật nguy cấp trong sách đỏ

Loài rùa sống ở các đảo của Papua New Guinea và sông suối nước ngọt ở Bắc Úc gây thu hút bởi chiếc mũi giống mũi lợn

Rùa có tên khoa học là Carettochelys insculpta, sở hữu chiếc mũi độc đáo, có hai lỗ trên phần thịt thừa ở mõm

Rùa mũi lợn lúc trưởng thành có thể dài khoảng 70 cm và nặng hơn 20 kg

Dù là loài duy nhất trong họ Carettochelys sống ở nước ngọt, song, rùa mũi lợn vẫn có những tập tính rất giống với rùa biển bởi khả năng di chuyển bằng chân hình mái chèo

Khỉ đầu chó Mandrill cũng được biết đến là loài động vật có chiếc mũi khác lạ

Đây được biết đến là một trong số ít những loài động vật có vú có khuôn mặt với màu sắc sặc sỡ, và nổi bật là chiếc mũi có màu đỏ chót

Bên cạnh đó, những chú khỉ Mandrill sống chủ yếu ở các khu rừng nhiệt đới, đồng cỏ thuộc châu Phi còn gây sự chú ý bởi chiếc đuôi lớn nhất thế giới

Ở những chú khỉ Mandrill trưởng thành, phần mông nhiều màu sắc của chúng cũng tạo sự thích thú cho rất nhiều người

Một loài động vật tiếp theo có chiếc mũi “chẳng giống ai” phải kể đến đó là chuột chù voi. Chuột chù voi có tên khoa học là Macroscelides micus, sống tập trung ở miền nam châu Phi

Chiếc mũi dài và được ví như những chiếc vòi voi thu nhỏ giúp loài chuột dễ dàng tìm kiếm con mồi và ăn các loại thức ăn

Không chỉ sở hữu đặc điểm chiếc vòi giống với những chú voi mà theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ tại California thì loài chuột còn có nhiều điểm tương đồng với các loài động vật có vú

Đặc biệt đó là thói quen ăn, ngủ cho đến hoạt động săn mồi cũng rất giống với các loài linh dương ở vùng châu Phi