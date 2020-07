Gấu Koala, hay gấu túi (tên khoa học: Phascolarctos cinereus) là một loài thú có túi ăn thực vật, sống tại Úc

Gấu Koala có thói quen leo trèo và ăn lá cây, là một trong những biểu tượng của đất nước Úc. Với bộ lông xám mượt mà, thân hình béo tròn cùng đôi tai lớn, Koala được coi là một trong những loài thú dễ thương nhất trên thế giới

Gấu Koala có chiều dài cơ thể trung bình từ 60-85cm và nặng khoảng 4-15kg

Điều thú vị là Koala mới sinh không có lông, chưa mở mắt, chưa có tai và chỉ nhỏ xíu bằng hạt đậu. Những chú gấu mới sinh sẽ ở trong túi của gấu mẹ trong khoảng 6 tháng

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng, gấu Koala sở hữu dấu vân tay gần giống với con người nhất. Dấu vân tay này giống đến mức kính hiển vi điện tử quét SEM cũng khó có thể phân biệt được

Một con gấu Koala trưởng thành sẽ phải ăn khoảng 2.000 chiếc lá bạch đàn một ngày để có thể có đủ dinh dưỡng để tồn tại. Nguồn dinh dưỡng ít ỏi cùng với bản chất khó tiêu khiến loài sinh vật này di chuyển chậm chạp và chúng ngủ tới 22 tiếng mỗi ngày để bảo toàn năng lượng

Kangaroo cũng là loài vật biểu tượng của nước Úc - điều mà bất kỳ ai cũng luôn nghĩ tới khi nhắc về quốc gia này

Kangaroo là một trong những họ thú có túi nổi tiếng nhất, sống trên thảo nguyên rộng lớn bằng phẳng của Australia. Chúng cũng xuất hiện ở các khu vực mở của New Guinea, Tasmania và New Zealand. Ở các châu lục khác, chúng chỉ có thể được tìm thấy trong các vườn bách thú

Kangaroo có lẽ là loài động vật nhảy tốt nhất trên thế giới. Nhờ có chân sau khỏe và bàn chân to, chúng có thể nhảy cao tới vài mét. Chân trước nhỏ hơn chân sau đáng kể, điều này mang lại cho loài động vật này một vẻ ngoài đặc biệt. Bên cạnh đó, chiếc đuôi dài và khỏe giúp chúng giữ thăng bằng cực tốt. Kangaroo cũng có thể dùng đuôi để làm trụ khi đứng thẳng

Điểm đặc trưng nhất của những con vật có vẻ ngoài đặc biệt này là túi của con cái. Khi sinh ra, Kangaroo con trụi lông và chưa mở mắt nên nó hoàn toàn phải dựa trên khứu giác để tìm đường đến cái túi ấm áp của con mẹ và trú ẩn trong đó. Thức ăn là sữa từ núm vú trong túi. Một số loài ở trong túi của mẹ chúng đến 1 năm

Chuột túi Quokka là thành viên duy nhất của chi Setonix - một loài thú có túi ở Úc. Chúng chỉ sống trên một số hòn đảo nhỏ như đảo Rottnest và đảo Bald của nước Úc

Loài động vật này được phát hiện lần đầu vào năm 1658 trên hòn đảo Rottnest nằm bờ Tây nước Úc bởi nhà thám hiểm người Hà Lan - Samuel Volckertzoon. Tuy nhiên, đến tận năm 2012, khi những chú chuột này lọt vào những bức hình của khách du lịch, chúng mới trở nên nổi tiếng

Theo các nhà sinh vật học, chuột túi Quokka có cùng họ hàng với loài chuột túi Kangaroo nhưng khác ở chỗ, loài vật này có kích thước khá nhỏ bé với phần thân từ 40 - 90cm, trong khi chiếc đuôi dài khoảng 25 - 30cm và cân nặng tầm 2,5 - 5kg

Quokka sở hữu bộ lông màu nâu xám khá dày và mềm mại. Chúng còn gây ấn tượng bởi vẻ dễ mến và nụ cười rạng rỡ trên môi. Đây chính là lý do giúp loài động vật này được mệnh danh là "con vật hạnh phúc nhất thế giới"

Không chỉ sở hữu ngoại hình đáng yêu, Quokka còn vô cùng cởi mở và thân thiện. Loài vật này thường bị thu hút bởi máy ảnh và sẵn sàng tự tiếp cận với khách du lịch để cùng họ chụp ảnh. Hàng năm, hàng trăm nghìn người đã đến đảo Rottnest để du lịch và Quokka là lý do chính thu hút du khách

Gấu túi Wombat hay gấu túi mũi trần là loài động vật chỉ có thể tìm thấy ở Úc

Gấu túi mũi trần có vẻ ngoài đáng yêu với lớp lông dày. Nhờ bộ lông này mà chúng có thể thoải mái duy trì mọi hoạt động suốt mùa đông dài

Thức ăn chủ yếu của loài động vật này là cỏ và các loại thực vật khác. Hai chân trước rất khỏe, vì thế gấu túi mũi trần có thể đào bới những thứ bị chôn vùi bên dưới lớp tuyết để tìm thức ăn

Tuy có cơ thể tròn trịa cùng đôi chân ngắn ngủn nhưng thực chất gấu túi mũi trần là loài động vật khá nhanh nhẹn, có thể tăng tốc lên đến 40km/h trong một khoảng cách ngắn

Thú mỏ vịt là một loài động vật có vú bán thủy sinh đặc hữu miền đông Úc, bao gồm cả Tasmania. Cùng với bốn loài thú lông nhím, thú mỏ vịt là một trong năm loài thú đơn huyệt còn tồn tại - những loài động vật có vú đẻ trứng thay cho đẻ con

Thú mỏ vịt có ngoại hình vô cùng đặc biệt với chiếc mỏ giống loài vịt, đuôi giống loài hải ly và bàn chân có màng của loài rái cá. Chân của chúng mọc ra hai bên giống như loài bò sát

Thú mỏ vịt là động vật hoạt động về đêm, vừa ở dưới nước vừa ở trên cạn, sống ở các khu vực sông suối nhỏ. Chúng bơi bằng cách đẩy hai chân trước như chèo thuyền, điều hướng bằng hai chân sau và đuôi

Điểm khác thường nữa của thú mỏ vịt là con đực có nọc độc ở cựa chân sau (rất ít động vật có vú có độc). Nọc độc của chúng đủ mạnh để giết chết một con vật nhỏ như chó, nhưng không đủ để giết người. Tuy nhiên, chúng có thể gây đau đớn cực độ, cơn đau kéo dài trong nhiều ngày hoặc nhiều tháng

