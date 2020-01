Những năm gần đây, đào thất thốn nổi lên như một loại cây cảnh được giới "sành" chơi hoa săn lùng vào mỗi dịp Tết Nguyên đán.. Sự đặc biệt của đào thất thốn thể hiện ở gốc xù xì, thân cây rắn rỏi, hoa màu đỏ tươi, rất lâu tàn rụng và đặc biệt là ra hoa kép (ảnh: VnExpress) Đào Thất Thốn còn được gọi là đào tiến vua bởi đây là giống đào quý hiếm và rất khó chăm sóc. Hiện nay, trên thị trường miền Bắc, một cây đào thất thốn chớm nụ vào đúng dịp Tết có giá từ 10-30 triệu đồng, những cây đặc biệt có thể lên tới cả trăm triệu đồng (ảnh: VOV) Năm nay, bên cạnh các giống đào truyền thống như đào phai, bích đào... nhiều tiểu thương buôn hoa Tết đã tung ra một số mẫu bạch đào quý hiếm, phục vụ nhu cầu chơi hoa của khách hàng trong dịp Tết Nguyên đán cận kề (ảnh: VTC News) Bạch đào có hình dáng giống hệt hoa đào bích Nhật Tân, chỉ khác về màu sắc và có đường kính hoa lớn, nhụy vàng nhạt. Hoa có hương thơm thoang thoảng, cánh hoa lâu tàn. Đặc biệt, loại đào này có khả năng sinh trưởng và sức chống chọi với sâu bệnh cao (ảnh: VTC News) Đây là loại cây quý, khó tìm, khó trồng và lại càng khó ép nở hoa đúng Tết âm lịch như những loại hoa xuân khác. Do đó, nếu so với các giống đào thường, giá của bạch đào cao gấp 10 lần. Giá mỗi cành bạch đào dao động từ 1,5-2 triệu đồng, còn cây đào thì có giá lên tới vài chục triệu đồng, phụ thuộc vào độ tuổi, số lượng hoa (ảnh: Kinh tế & Tiêu dùng) Trong khoảng 2 - 3 năm trở lại đây, bưởi bonsai cỡ nhỏ là loại cây cảnh được nhiều người ưa chuộng vào dịp Tết. So với những cây cảnh khác, bưởi bonsai nổi bật nhờ dáng cây uốn lượn đẹp mắt, quả sai trĩu cành và nhỏ gọn, có thể trưng bày trong không gian nhỏ hẹp (ảnh: Dân trí) Bưởi bonsai được trồng trong chậu có hình dáng thấp, cây và quả luôn được chăm sóc kỹ lưỡng, đầu tư nhiều công sức. Mỗi chậu bưởi cảnh mini có giá dao động từ 3-20 triệu đồng, với những cây có dáng "độc nhất vô nhị" thì giá cao hơn (ảnh: Dân trí) Với ý nghĩa mang lại sự may mắn, thịnh vượng cho gia chủ, chuối tài lộc cũng nhận được sự săn đón của những người "sành" chơi cây cảnh, hoa Tết. Loại cây đặc biệt này có tàu lá bản to, xanh cùng những bông hoa chuối màu vàng bắt mắt, tựa như những bông sen vàng nở. Hoa nở khá bền với thời gian từ 5-6 tháng (ảnh: VOV) Theo quan niệm phong thủy, chuối tài lộc với màu hoàng kim đặc trưng được cho là mang đến tài lộc, phú quý. Hoa chuối tròn đầy với các cánh hoa nở đều, thân cây mập chắc tượng trưng cho cuộc sống sung túc, đủ đầy. Đây chắc chắn sẽ là một loại cây cảnh độc đáo, ý nghĩa mà bạn có thể mua và trưng bày trong Tết này (ảnh: VOV) Bên cạnh những chậu quất cảnh quen thuộc, thị trường cây cảnh Tết năm nay trở nên nhộn nhịp khi có thêm sự xuất hiện của những con chuột bằng gốm "cõng" quất trên lưng. Thực chất đây là cây quất bonsai bình thường nhưng được trồng trong chậu gốm điêu khắc hình chú chuột - linh vật của năm 2020 (ảnh: Báo Giao thông) Chậu cây cảnh này mô phỏng hình tượng các chú chuột "vác" trên lưng túi vàng (quất vàng) với ý nghĩa tượng trưng cho sự sung túc, ấm no (ảnh: Báo Giao thông) Những chậu hoa lan hồ điệp mini là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai có ý định trưng bày hoa trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 Những chậu lan hồ điệp mang vẻ đẹp rực rỡ, kiêu sa và lộng lẫy. Lan hồ điệp chơi được từ 2-3 tháng và được mệnh danh là loài hoa của sự thanh lịch, phú quý, giàu sang Hương đào là loài cây tượng trưng cho sự hòa bình, vui vẻ. Bên cạnh đó, loài cây này còn có thể giúp lọc sạch không khí, mang lại sự thoáng mát, xanh sạch đẹp cho không gian Hoa của cây hương đào có màu trắng hồng, mùi thơm nhẹ dịu và có hình dáng rất giống với hoa đào. Một chậu hương đào mini sẽ là ý tưởng không tồi, giúp lan tỏa năng lượng và đem lại không gian tươi mới cho căn nhà của bạn trong những ngày đầu năm mới Bên cạnh những mẫu hoa cảnh quen thuộc, năm nay, người chơi hoa bị "hớp hồn" bởi những cây hoa giấy ngũ sắc được nhập từ Thái Lan. Sự pha trộn hài hòa giữa màu xanh của lá với sắc rực rỡ, đa dạng của hoa đã tạo nên nét riêng biệt, độc đáo cho loài hoa này (ảnh: Vietnamnet) Hoa giấy ngũ sắc nở rất sai, màu sắc đa dạng, bền màu và thời gian nở dài hơn hoa giấy Việt. Với thời tiết lạnh, loài hoa này nở kéo dài từ 30-45 ngày. Nhiều "đại gia" đã mạnh tay chi hàng chục triệu đồng để có được những gốc hoa giấy ngũ sắc về trưng bày trong ngày Tết (ảnh: Zing) Chậu dừa bonsai hình chú chuột cũng góp mặt vào danh sách những loài cây độc lạ được yêu thích trong Tết Canh Tý. Chậu cây được làm hoàn toàn bằng thủ công này có giá bán từ 600.000-1,5 triệu đồng/ cây, phụ thuộc vào độ tuổi và dáng cây (ảnh: Lao động) Tận dụng những quả dừa khô bị bỏ đi, người nghệ nhân cạo sạch rồi đem đi ươm mầm. Sau khi quả dừa mọc mầm sẽ tới bước tạo hình cho chuột. Hình chú chuột được ghép từ 2 gáo dừa khô để tạo hình chú chuột đang nằm. Đặc biệt, công đoạn tạo tay, tai, mặt chuột đòi hỏi sự dày công và tỉ mỉ (ảnh: Thanh niên) Với giá bán khoảng 1 triệu đồng với các gốc nhỏ, những cây to giá dao động từ 5-10 triệu đồng, hoa mai đỏ đang "làm mưa làm gió" trên thị trường hoa những ngày cận Tết bởi tính mới lạ, độc đáo nhưng vẫn mang hơi hướng truyền thống Hoa mai đỏ được nhiều người yêu thích vì lạ mắt, nụ mập mạp. Trên một cây có đầy đủ cả hoa nở, nụ và lá non xanh. Mỗi bông hoa có 5 cánh tượng trưng cho ngũ phúc. Đó là khoái lạc, hạnh phúc, trường thọ, thuận lợi, hòa bình. Ngoài ra, sắc đỏ của hoa còn tượng trưng cho sự may mắn, bình yên, sum vầy Quất "thăng tiến" được lai tạo từ cây cần thăng và quất truyền thống là một trong những cây cảnh được nhiều người dân săn lùng trong dịp Tết năm nay. Cây được coi là biểu tượng của may mắn, sự thăng tiến, phát triển và thành công (ảnh: Zing) Trung bình mỗi chậu quất "thăng tiến" phải mất tầm 2 đến 3 năm gây giống, ghép và chăm sóc mới có thể thành phẩm. Theo khảo sát, giá của mỗi chậu cây dao động từ 3-30 triệu đồng tùy vào kiểu dáng và kích thước cây (ảnh: Zing) Đu đủ bonsai dáng đẹp, lá xanh to, nhiều quả từ gốc đến ngọn biểu trưng cho năm mới đủ đầy, bền vững, con cháu sum họp đang là một trong những loại cây cảnh được nhiều người săn lùng trước thềm Tết Canh Tý 2020 (ảnh: Zing) Mỗi chậu đu đủ bonsai cao khoảng 1,5m. Mỗi cây trung bình có khoảng 15 quả từ to đến nhỏ, trổ sát nhau từ gốc đến sát ngọn. Nếu thường xuyên được tưới nước, loại bonsai này có thể chơi được khoảng 5 tháng. Một chậu cây có giá từ 10-20 triệu đồng (ảnh: Zing)

Những năm gần đây, đào thất thốn nổi lên như một loại cây cảnh được giới "sành" chơi hoa săn lùng vào mỗi dịp Tết Nguyên đán.. Sự đặc biệt của đào thất thốn thể hiện ở gốc xù xì, thân cây rắn rỏi, hoa màu đỏ tươi, rất lâu tàn rụng và đặc biệt là ra hoa kép (ảnh: VnExpress) Đào Thất Thốn còn được gọi là đào tiến vua bởi đây là giống đào quý hiếm và rất khó chăm sóc. Hiện nay, trên thị trường miền Bắc, một cây đào thất thốn chớm nụ vào đúng dịp Tết có giá từ 10-30 triệu đồng, những cây đặc biệt có thể lên tới cả trăm triệu đồng (ảnh: VOV) Năm nay, bên cạnh các giống đào truyền thống như đào phai, bích đào... nhiều tiểu thương buôn hoa Tết đã tung ra một số mẫu bạch đào quý hiếm, phục vụ nhu cầu chơi hoa của khách hàng trong dịp Tết Nguyên đán cận kề (ảnh: VTC News) Bạch đào có hình dáng giống hệt hoa đào bích Nhật Tân, chỉ khác về màu sắc và có đường kính hoa lớn, nhụy vàng nhạt. Hoa có hương thơm thoang thoảng, cánh hoa lâu tàn. Đặc biệt, loại đào này có khả năng sinh trưởng và sức chống chọi với sâu bệnh cao (ảnh: VTC News) Đây là loại cây quý, khó tìm, khó trồng và lại càng khó ép nở hoa đúng Tết âm lịch như những loại hoa xuân khác. Do đó, nếu so với các giống đào thường, giá của bạch đào cao gấp 10 lần. Giá mỗi cành bạch đào dao động từ 1,5-2 triệu đồng, còn cây đào thì có giá lên tới vài chục triệu đồng, phụ thuộc vào độ tuổi, số lượng hoa (ảnh: Kinh tế & Tiêu dùng) Trong khoảng 2 - 3 năm trở lại đây, bưởi bonsai cỡ nhỏ là loại cây cảnh được nhiều người ưa chuộng vào dịp Tết. So với những cây cảnh khác, bưởi bonsai nổi bật nhờ dáng cây uốn lượn đẹp mắt, quả sai trĩu cành và nhỏ gọn, có thể trưng bày trong không gian nhỏ hẹp (ảnh: Dân trí) Bưởi bonsai được trồng trong chậu có hình dáng thấp, cây và quả luôn được chăm sóc kỹ lưỡng, đầu tư nhiều công sức. Mỗi chậu bưởi cảnh mini có giá dao động từ 3-20 triệu đồng, với những cây có dáng "độc nhất vô nhị" thì giá cao hơn (ảnh: Dân trí) Với ý nghĩa mang lại sự may mắn, thịnh vượng cho gia chủ, chuối tài lộc cũng nhận được sự săn đón của những người "sành" chơi cây cảnh, hoa Tết. Loại cây đặc biệt này có tàu lá bản to, xanh cùng những bông hoa chuối màu vàng bắt mắt, tựa như những bông sen vàng nở. Hoa nở khá bền với thời gian từ 5-6 tháng (ảnh: VOV) Theo quan niệm phong thủy, chuối tài lộc với màu hoàng kim đặc trưng được cho là mang đến tài lộc, phú quý. Hoa chuối tròn đầy với các cánh hoa nở đều, thân cây mập chắc tượng trưng cho cuộc sống sung túc, đủ đầy. Đây chắc chắn sẽ là một loại cây cảnh độc đáo, ý nghĩa mà bạn có thể mua và trưng bày trong Tết này (ảnh: VOV) Bên cạnh những chậu quất cảnh quen thuộc, thị trường cây cảnh Tết năm nay trở nên nhộn nhịp khi có thêm sự xuất hiện của những con chuột bằng gốm "cõng" quất trên lưng. Thực chất đây là cây quất bonsai bình thường nhưng được trồng trong chậu gốm điêu khắc hình chú chuột - linh vật của năm 2020 (ảnh: Báo Giao thông) Chậu cây cảnh này mô phỏng hình tượng các chú chuột "vác" trên lưng túi vàng (quất vàng) với ý nghĩa tượng trưng cho sự sung túc, ấm no (ảnh: Báo Giao thông) Những chậu hoa lan hồ điệp mini là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai có ý định trưng bày hoa trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 Những chậu lan hồ điệp mang vẻ đẹp rực rỡ, kiêu sa và lộng lẫy. Lan hồ điệp chơi được từ 2-3 tháng và được mệnh danh là loài hoa của sự thanh lịch, phú quý, giàu sang Hương đào là loài cây tượng trưng cho sự hòa bình, vui vẻ. Bên cạnh đó, loài cây này còn có thể giúp lọc sạch không khí, mang lại sự thoáng mát, xanh sạch đẹp cho không gian Hoa của cây hương đào có màu trắng hồng, mùi thơm nhẹ dịu và có hình dáng rất giống với hoa đào. Một chậu hương đào mini sẽ là ý tưởng không tồi, giúp lan tỏa năng lượng và đem lại không gian tươi mới cho căn nhà của bạn trong những ngày đầu năm mới Bên cạnh những mẫu hoa cảnh quen thuộc, năm nay, người chơi hoa bị "hớp hồn" bởi những cây hoa giấy ngũ sắc được nhập từ Thái Lan. Sự pha trộn hài hòa giữa màu xanh của lá với sắc rực rỡ, đa dạng của hoa đã tạo nên nét riêng biệt, độc đáo cho loài hoa này (ảnh: Vietnamnet) Hoa giấy ngũ sắc nở rất sai, màu sắc đa dạng, bền màu và thời gian nở dài hơn hoa giấy Việt. Với thời tiết lạnh, loài hoa này nở kéo dài từ 30-45 ngày. Nhiều "đại gia" đã mạnh tay chi hàng chục triệu đồng để có được những gốc hoa giấy ngũ sắc về trưng bày trong ngày Tết (ảnh: Zing) Chậu dừa bonsai hình chú chuột cũng góp mặt vào danh sách những loài cây độc lạ được yêu thích trong Tết Canh Tý. Chậu cây được làm hoàn toàn bằng thủ công này có giá bán từ 600.000-1,5 triệu đồng/ cây, phụ thuộc vào độ tuổi và dáng cây (ảnh: Lao động) Tận dụng những quả dừa khô bị bỏ đi, người nghệ nhân cạo sạch rồi đem đi ươm mầm. Sau khi quả dừa mọc mầm sẽ tới bước tạo hình cho chuột. Hình chú chuột được ghép từ 2 gáo dừa khô để tạo hình chú chuột đang nằm. Đặc biệt, công đoạn tạo tay, tai, mặt chuột đòi hỏi sự dày công và tỉ mỉ (ảnh: Thanh niên) Với giá bán khoảng 1 triệu đồng với các gốc nhỏ, những cây to giá dao động từ 5-10 triệu đồng, hoa mai đỏ đang "làm mưa làm gió" trên thị trường hoa những ngày cận Tết bởi tính mới lạ, độc đáo nhưng vẫn mang hơi hướng truyền thống Hoa mai đỏ được nhiều người yêu thích vì lạ mắt, nụ mập mạp. Trên một cây có đầy đủ cả hoa nở, nụ và lá non xanh. Mỗi bông hoa có 5 cánh tượng trưng cho ngũ phúc. Đó là khoái lạc, hạnh phúc, trường thọ, thuận lợi, hòa bình. Ngoài ra, sắc đỏ của hoa còn tượng trưng cho sự may mắn, bình yên, sum vầy Quất "thăng tiến" được lai tạo từ cây cần thăng và quất truyền thống là một trong những cây cảnh được nhiều người dân săn lùng trong dịp Tết năm nay. Cây được coi là biểu tượng của may mắn, sự thăng tiến, phát triển và thành công (ảnh: Zing) Trung bình mỗi chậu quất "thăng tiến" phải mất tầm 2 đến 3 năm gây giống, ghép và chăm sóc mới có thể thành phẩm. Theo khảo sát, giá của mỗi chậu cây dao động từ 3-30 triệu đồng tùy vào kiểu dáng và kích thước cây (ảnh: Zing) Đu đủ bonsai dáng đẹp, lá xanh to, nhiều quả từ gốc đến ngọn biểu trưng cho năm mới đủ đầy, bền vững, con cháu sum họp đang là một trong những loại cây cảnh được nhiều người săn lùng trước thềm Tết Canh Tý 2020 (ảnh: Zing) Mỗi chậu đu đủ bonsai cao khoảng 1,5m. Mỗi cây trung bình có khoảng 15 quả từ to đến nhỏ, trổ sát nhau từ gốc đến sát ngọn. Nếu thường xuyên được tưới nước, loại bonsai này có thể chơi được khoảng 5 tháng. Một chậu cây có giá từ 10-20 triệu đồng (ảnh: Zing)