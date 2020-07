Ăn thức ăn thừa để qua ngày: Không thể tránh được việc đôi khi nấu nướng quá tay, khiến cho lượng thực phẩm sau bữa ăn bị còn dư khá nhiều, nhiều bà nội trợ thường sẽ cất phần thức ăn còn thừa cho ngày hôm sau, tuy nhiên, đây là một hành động sai lầm

Bởi, theo các chuyên gia dinh dưỡng, một số loại thức ăn, bạn có thể cho vào tủ lạnh ăn bữa kế tiếp, nhưng không phải loại đồ ăn, thức uống nào cũng như vậy

Các nghiên cứu chỉ ra, việc cất giữ đồ ăn qua ngày (dù trong tủ lạnh) sẽ khiến chất nitrat trong đồ ăn sau thời gian sẽ được chuyển hóa thành nitrite, nếu cơ thể ăn thức ăn thừa và hấp thụ lượng nitrite này sẽ gây mất khả năng vận chuyển oxy trong máu, gây ngộ độc

Ngoài ra, nitrat trong đồ ăn còn có thể bị chuyển đổi thành nitrosamine – một chất gây hại cho các tế bào trong cơ thể và khiến bạn tăng nguy cơ bị ung thư

Do đó, để tránh ăn phải các thức ăn thừa, bạn không nên nấu quá nhiều đồ ăn, thức uống cùng lúc. Đồ ăn sau bữa, nếu muốn để lại, nên bọc bằng màng bọc thực phẩm, cho vào tủ lạnh, trước khi ăn, bạn nên đun nóng lại

Bạn cũng tránh để đồ ăn qua đêm, vì dinh dưỡng trong các món ăn đã giảm rất nhiều, có ăn cũng không có tác dụng gì, thậm chí gây đầy bụng

Ăn hoa quả đã hỏng: Trái cây vốn là một loại thực phẩm rất tốt cho cơ thể nhưng chúng lại rất nhanh bị hỏng, nhất là trong những ngày nắng nóng như hiện nay, do đó, không ít người tiếc của vẫn cố ăn những loại quả đã lên men, thối, mốc vỏ và nghĩ rằng sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe

Tuy nhiên, khi trái cây bắt đầu thối, mốc, vi sinh vật trong quả đã sinh sôi và nhân lên nhiều lần, đặc biệt là chất độc aflatoxin với độc tính rất mạnh, nếu chúng ta ăn phải sẽ nhanh chóng bị ngộ độc

Bên cạnh đó, sau khi vào cơ thể, chất độc aflatoxin còn sẽ gây tổn thương các tế bào gan, gây ung thư gan, nhẹ hơn là các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn...

Vì vậy, tốt nhất bạn nên chọn các loại trái cây tươi để ăn, bỏ đi những quả thối, hỏng. Trong trường hợp quả bị thối ở một vùng nhất định, bạn nên cắt rộng ra từ 1-1,5cm tính từ mép thối. Nếu diện tích thối hơn 1/3 quả, bạn nên bỏ đi toàn bộ

Tắt hút mùi ngay sau khi nấu nướng: Nhiều người có thói quen cứ nấu xong là tắt hút mùi vì sợ tốn điện. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc này sẽ gây tổn thương phổi rất nghiêm trọng

Một nghiên cứu chỉ ra rằng nếu trong thời gian nấu ăn bạn không mở hút mùi thì trong một giờ, phổi chịu tổn thương ngang với việc bạn hút 1-2 điếu thuốc. Bởi khi bạn nấu ăn, dầu mỡ được làm nóng đến sôi sẽ sản sinh ra hydrocacbon thơm, có thể gây ung thư phổi

Khi nấu nướng, bạn nên bật hút mùi. Khi tắt bếp, hãy cứ để hút mùi khoảng 10-15 phút, mở cửa sổ thông gió phòng, và thường xuyên vệ sinh máy hút mùi

Dùng đũa một thời gian dài mà không thay: Chúng ta thường xuyên nghĩ rằng, nhờ lớp sơn mài bên ngoài bề mặt, những chiếc đũa không dễ bị vi khuẩn bám vào nên việc thay đũa định kỳ là điều không cần thiết

Tuy nhiên, khi bạn sử dụng đũa một thời gian, các vết nứt sẽ xuất hiện trên đũa. Đồ ăn bám vào các khe kẽ đó dần trở nên mốc, hư hỏng, tạo thành chất aflatoxin là độc tố và là tác nhân gây ung thư

Do đó, để tránh việc vi khuẩn sẽ dễ dàng bám lại trên các đôi đũa và xâm nhập vào hệ tiêu hóa khi chúng ta ăn uống, tốt nhất là bạn nên thay đũa 3 tháng một lần

Ngoài ra, sau khi rửa đũa, bạn nên lau sạch, khô rồi hãy cho vào tủ, bởi vì môi trường ẩm ướt càng dễ khiến vi khuẩn sinh sôi

Tiết kiệm nước quá mức: Nhiều người vẫn giữ thói quen tiết kiệm từng giọt nước một cách vô khoa học như nước thải ra từ máy giặt được dùng để giặt giũ khăn, giẻ, nước tráng bát được dùng để rửa lại sân vườn...

Tất cả những việc này có thể dẫn đến việc làm lây lan vi khuẩn từ góc này, sang góc khác khiến môi trường sống không thể nào sạch sẽ, những việc này làm bạn dễ dàng "rước bệnh vào người", về lâu dài sẽ tốn kém tiền chữa trị nhiều hơn

Bởi vậy, bạn nên sử dụng bình lọc để có nước sạch và đảm bảo an toàn cho sức khỏe khi sử dụng, ngoài ra, những loại nước đã bị bẩn, chứa nhiều vi khuẩn như nước rửa bát bạn cũng không nên đem đi tưới cây để tránh vi khuẩn có môi trường thuận lợi phát triển





