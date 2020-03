Ngày 19-3, một phóng viên của Nine News đã chia sẻ trên Twitter hình ảnh một cụ bà đứng lặng người giữa những kệ hàng trống trơn trong siêu thị Coles tại Melbourne, Australia. Trước diễn biến ngày một phức tạp của dịch Covid-19, người dân hoang mang, lo sợ thiếu thực phẩm nên đã vét sạch những nhu yếu phẩm được xếp trên kệ hàng trong siêu thị

Phóng viên cho biết, cụ bà sau đó đã bật khóc vì không mua được những món bà cần. Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh đã "gây bão" cộng đồng mạng. Mọi người bày tỏ thái độ cảm thông cụ bà, đồng thời lên tiếng chỉ trích hành động tích trữ hàng hóa

Trước đó, hình ảnh cụ Anthony Glynn, 79 tuổi, ở Epsom, Anh đứng cô độc, với dáng vẻ bất lực, xung quanh ông là những kệ hàng trống trơn trong siêu thị đã được lan truyền một cách chóng mặt. Cụ ông cho hay, vào thời điểm bức ảnh được chụp, ông đang ra siêu thị để mua đồ giúp người hàng xóm của mình. Tuy nhiên, ông đã bị sốc khi nhìn thấy những kệ hàng không còn gì ở trong siêu thị

Khoảnh khắc này đã gây xúc động với nhiều người và lời kêu gọi hãy nghĩ đến những người cao tuổi trong thời điểm dịch Covid-19 đang lây lan nhanh chóng đã được hưởng ứng mạnh mẽ

Khoảnh khắc nữ y tá Elena Pagliarini ngủ gục trên bàn làm việc tại một bệnh viện ở Cremona (Italy), tay vẫn ôm bàn phím được chia sẻ bởi y tá Francesca Mangiatordi - đồng nghiệp của Elena. Bức ảnh này được ví như biểu tượng của cuộc chiến chống lại nCoV của các bác sĩ Italy nói riêng và đội ngũ y bác sĩ trên toàn thế giới nói chung

Nhiếp ảnh gia Paolo Miranda đăng tải trên Instagram bức ảnh chụp khoảnh khắc nữ y tá ở Cremona, Italy mệt mỏi ngồi ở hành lang bệnh viện vì đã phải chiến đấu với dịch Covid-19. Khoảnh khắc đã lấy đi không ít nước mắt và sự đồng cảm, biết ơn của cộng đồng mạng

Cặp vợ chồng người Israel Roni Ben-Ari và Yonatan Meushar khiêu vũ trong đám cưới tại Ein Hemed Forest Wedding Venue hôm 18-3. Hạnh phúc nở rộ giữa muôn vàn khó khăn

Được biết, trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, trung tâm tiệc cưới Ein Hemed Forest Wedding Venue đã cung cấp địa điểm tổ chức miễn phí cho các cặp đôi không thể tiến hành đám cưới vì dịch bệnh



Khoảnh khắc cụ bà Dorothy Campbell, 88 tuổi lặng lẽ nhìn người bạn đời Gene Campbell qua một lớp cửa kính tại khu cách ly viện dưỡng lão Life Care Center ở thành phố Kirkland, bang Washington, Mỹ

Con trai cụ Campbell đã lái xe đưa mẹ đến viện dưỡng lão gặp cha. Để cha mẹ có thể nói chuyện với nhau, anh đã dùng điện thoại gọi vào khu cách ly. Cụ ông không khỏi xúc động khi thấy vợ đến thăm. Cụ âu yếm nhìn bà, dặn dò bà cẩn thận trong những ngày dịch khiến cụ bà Campbell không kìm nổi nước mắt

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh xúc động này đã tạo nên một hiệu ứng lớn, "gây bão" truyền thông và mạng xã hội. Mọi người bày tỏ sự ngưỡng mộ tình yêu của cặp vợ chồng già, đồng thời cùng nhau hi vọng đại dịch sẽ nhanh chóng kết thúc

Trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến ngày một đáng quan ngại, mới đây, nữ ca sĩ Mariah Carey đã quyết định hướng dẫn cặp song sinh Moroccan và Monroe cách vệ sinh tay đúng chuẩn

Trong clip Tiktok đượcđăng tải trên trang Twitter và Instagram, ba mẹ con hào hứng cùng nhau rửa tay đúng cách trong vòng 20 giây. Vừa hát theo bản hit đình đám "Fantasy", nữ ca sĩ cùng hai nhóc tì thực hiện thử thách với tâm trạng thoải mái. Bên cạnh việc dạy con đúng cách, video như một lời kêu gọi, nhắc nhở mọi người nên quan tâm hơn đến vấn đề vệ sinh cá nhân giữa mùa dịch bệnh

Sau khi đăng tải, khoảnh khắc vui vẻ của ba mẹ con đã nhận về hơn 900.000 lượt thích trên Instagram và hàng chục nghìn lượt tương tác thông qua Twitter, truyền đi thông điệp về cách phòng chống dịch bệnh tới tất cả mọi người

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc những người lính cứu hỏa dùng vòi rồng để truyền tải thông điệp "Hãy ở nhà" tại Aranjuez, Tây Ban Nha, tác động mạnh mẽ tới ý thức của người dân

Ngày 5-3, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền hình ảnh ghi lại khoảnh khắc tấm lưng của một vị bác sĩ trong trang phục bảo hộ màu trắng cùng với giường bệnh có bệnh nhân lớn tuổi, cả hai cùng nhau đưa tay chỉ về phía ánh hoàng hôn

Bác sĩ có mặt trong khoảnh khắc ấy tên là Lưu Khải, hiện đang công tác tại Bệnh viện Nhân dân Đại học Vũ Hán để chống dịch Covid-19. Bác sĩ Lưu chia sẻ, trong lúc đưa bệnh nhân 87 tuổi từ phòng chụp CT trở về khu nội trú cách ly, dưới ánh hoàng hôn, cả hai đã cùng nhau chiêm ngưỡng khoảnh khắc tuyệt đẹp này

Ngày 18-3, khoảnh khắc vũ công ba lê Ashlee Montague đeo mặt nạ chống độc biểu diễn tại Quảng trường Thời đại, Manhattan, Mỹ, đã "gây bão" mạng xã hội. Sự bùng nổ của dịch Covid-19 đã làm xáo trộn cuộc sống của mọi người dân trên toàn thế giới

Vũ công Makrina Anastasiadou và bạn nhảy El Morocho biểu diễn tango tại một nhà hàng vắng khách ở Buenos Aires, Argentina, ngày 16-3. Các lớp học nhảy, nhà hàng, biểu diễn công cộng... tại đây đã bị đình chỉ trong 15 ngày bởi do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

Người đàn ông vô gia cư đeo khẩu trang nằm ngủ ở cửa ra vào của một toà nhà ở Barcelona, Tây Ban Nha. Bức ảnh đã khiến bao trái tim thổn thức. Trên thế giới, còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh phải gồng mình chống lại "cơn bão" Covid-19

Mới đây, trên Facebook, hai tài khoản có tên Nguyet Nga Vu Chau và Thanh Vũ đã đăng tải hình ảnh ghi lại giấc ngủ vội của những tình nguyện viên giữa sân khu cách ly Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM kèm theo dòng tâm sự "Nếu bạn còn may mắn, còn được bình yên, hãy cảm ơn những con người đang ngày đêm chiến đấu với con virus kia"

Sau vài giờ đăng tải, bức ảnh đã nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận. Mọi người đều đồng cảm với sự vất vả của các cán bộ, tình nguyện viên đang làm việc ngày đêm tại các khu cách ly. Cộng đồng mạng trìu mến gọi họ bằng cái tên "Người hùng chống dịch"

Mới đây, trên mạng xã hội Việt Nam đã xuất hiện hình ảnh một nam tài xế tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19. Được biết, tấm hình có tiêu đề "Giấc ngủ vội mùa Covid-19" được chụp lại sau chuyến đi dài chở mọi người từ sân bay về tới Ninh Bình để cách ly. Khi vừa đến nơi, do quá mệt mỏi, bác tài đã nằm gục trên vô lăng và chợp mắt vài phút.

