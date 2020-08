Một thí sinh và phụ huynh ngồi đợi từ sớm để vào phòng thi. Mặc dù, theo quy định, các thí sinh chỉ cần có mặt tại phòng thi trước 30 phút, tuy nhiên, từ 6h sáng, thí sinh ở xa này đã đến điểm thi

Công tác kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt tại các khu vực thi được thực hiện một cách nghiêm túc và an toàn

Các thí sinh chuẩn bị kiến thức sẵn sàng vào phòng thi nhưng cũng không quên việc phòng ngừa dịch Covid-19

Những cái ôm động viên tràn đầy yêu thương của phụ huynh khi đưa con tới địa điểm thi

Nụ hôn nhẹ nhàng của người mẹ vào trán cô con gái, gửi gắm niềm tin

Cái xoa ân cần và đầy ấm áp của một phụ huynh dành cho con trai tại điểm thi trường THPT Nguyễn Tất Thành

Vỗ vai động viên trước khi con bước vào phòng thi

Hành động “high five” của bậc phụ huynh “xì teen” này với con gái cũng giúp truyền động lực tốt nhất cho thí sinh

Anh trai chạm nắm tay, cổ vũ em vào dự thi. Cả hai cùng thể hiện quyết tâm.

Người mẹ thủ thỉ với con trước giờ thi ở điểm thi trường THPT Chu Văn An vào ngày thi thứ hai

Ông bố thể hiện sự quan tâm con gái từ những việc làm nhỏ nhất như: tháo dây mũ bảo hiểm, nhắc nhở con mang đủ đồ dùng vào phòng thi…

Một số người còn không quên chỉnh trang lại trang phục, giúp con có được sự tự tin nhất khi vào thi

Sau đó nhiều phụ huynh còn “đội nắng” chờ đợi con ở ngoài khu vực cổng trường

Để giảm đi một phần lo lắng về việc làm bài của thí sinh, thay vì ngồi chờ không thì phụ huynh này tranh thủ đọc cuốn sách yêu thích

Sau khi thi xong, lại là những cái ôm đầy yêu thương, chia sẻ.

Tại trường THPT Chu Văn An, sau khi thi xong môn cuối cùng là tiếng Anh, một nữ sinh đã không giấu được cảm xúc, ôm chặt mẹ

Một nữ sinh được mẹ chúc mừng bằng bó hoa tươi thắm

Đôi bạn thân khoác vai sau khi hoàn thành tốt môn thi tiếng Anh tại điểm thi trường THPT Nguyễn Tất Thành

