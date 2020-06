Hố chìm Umpherston ở núi Gambier, Tây Australia là một khu vườn trũng xanh tươi, tuyệt đẹp. Nơi đây là một trong những điểm du lịch hút khách của Australia

Vườn trũng được tạo ra vào cuối thế kỷ 19, sâu 20m và rộng 50m. Nơi đây từng là một hang động, sau đó bị sụp đổ vào những năm 1800

Khi đi xuống vườn, du khách có thể men theo kết cấu kiểu "ruộng bậc thang" và được các loại cây leo xanh che bóng mát, đồng thời được thưởng thức cả trái cây tươi theo mùa

Vẻ đẹp ấn tượng của vườn trũng Umpherston khiến du khách vô cùng thích thú

Nằm giữa sa mạc Karakum, Turkmenistan, Trung Á, miệng núi lửa Darvaza được biết đến với cái tên "Gates To Hell" hay còn gọi "Cổng địa ngục"

"Cánh cổng tới địa ngục" này được tạo ra do sai lầm trong quá trình thăm dò địa chất năm 1971. Một giàn khoan đã vô tình đâm vào hang khí tự nhiên khổng lồ dưới lòng đất. Tuy không để lại thương vong về người, toàn bộ phần mặt đất dưới mũi khoan nhanh chóng đổ sụp xuống và tạo thành hố khổng lồ có đường kính khoảng 70m

Với vẻ đẹp kỳ vĩ, Gates To Hell đã trở thành địa điểm hút khách du lịch

Những người đến thăm khu vực này sẽ được nghỉ trong một căn lều truyền thống nằm cách miệng núi lửa khoảng 200m về phía Nam. Tất cả đều thuộc sở hữu của những cơ quan du lịch địa phương

Hố Xanh (Great Blue Hole) là một hố chìm khổng lồ hình tròn nằm ở ngoài khơi bờ biển Belize (quốc gia vùng biển Caribbea)

Hố có đường kính 318m và độ sâu 124m, bên trong là nơi sinh sống của nhiều loài sinh vật biển kỳ lạ như cá vẹt, cá mập san hô

Hố Xanh là dấu tích của thời kỳ băng hà xa xưa. Chúng là hệ thống hang động đá vôi cổ xưa. Khi mực nước biển dâng hàng trăm mét trong thời kỳ băng hà cuối cùng cách đây 14.000 năm, lớp đá vôi đã tan rã và sụp đổ, làm hang ngập nước biển. Nếu đi thám hiểm trong hố, bạn sẽ thấy những nhũ đá nằm dọc theo vách hố, giống như trong hang

Great Blue Hole được xếp vào vị trí cao nhất trong danh sách "10 địa điểm tuyệt vời nhất trên Trái Đất" của Discovery Channel. Nơi đây thu hút rất nhiều thợ lặn khám phá hàng năm

Xiaozhai Tiankeng, hay còn được gọi với cái tên hố Thiên đường, nằm ở huyện Phụng Tuyết, Trùng Khánh, Trung Quốc, là một trong những điểm hút khách du lịch mạo hiểm nhất thế giới

Hố dài 626m, rộng 537m và sâu từ 511-622m. Du khách tới đây tham quan có thể đi xuống hố từ một cầu thang 2.800 bậc

Thor's Well (Giếng thần Sấm) là hố nước khổng lồ nằm tại Oregon, Mỹ, còn được biết tới với tên gọi "cổng địa ngục" giữa biển khơi

Kích thước của hố đủ để nuốt chửng một chiếc thuyền lớn. Tuy nhiên, nơi đây được cho là an toàn bởi mực nước nông và lỗ hổng sâu khoảng 6,1m

Khi thủy triều lên, những con sóng sẽ đẩy nước biển vào trong giếng. Sau đó, nước biển dần bị đẩy ra ngoài theo ảnh hưởng của áp lực thủy triều, tạo thành một cảnh tượng vô cùng ngoạn mục

Nhìn từ trên cao xuống, hố nước như một phần của hành tinh lạ. Vẻ đẹp kỳ diệu đã giúp nơi đây trở thành điểm hút khách du lịch và nhiếp ảnh gia tới tác nghiệp mỗi năm

