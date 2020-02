Giữa đại dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới gây ra, nhiều chuyên gia y tế khuyến cáo khẩu trang có thể phát huy tác dụng, giúp đối phó với dịch corona trong một vài trường hợp song sẽ hoàn toàn vô ích nếu con người sử dụng sai cách

Theo các chuyên gia, một số lỗi mà người dân thường mắc phải như: Không kéo khẩu trang che kín miệng, mũi; chạm tay vào khẩu trang rồi đeo lại; đặt tay lên khẩu trang rồi kéo xuống cằm hay sử dụng khẩu trang y tế quá lâu, cho nhiều lần

Những khẩu trang thường chỉ sử dụng 1 lần và có tác dụng trong vòng 8 tiếng, do đó, bạn không nên đeo lại khẩu trang, đồng thời khi đeo, chúng ta nên chắc chắn khẩu trang che kín miệng, mũi và tránh chạm vào khẩu trang khi đang sử dụng

Nhiều người cho rằng, khẩu trang thường có thể ngăn chặn 100% virus. Đây là một quan niệm sai lầm

Theo tiến sĩ Davis Carrington ở Đại học London (Anh), khẩu trang phẫu thuật không thể ngăn chặn 100% các virus có kích thước siêu nhỏ bởi khẩu trang quá thưa, không có bộ lọc khí và để phơi mắt

Tuy nhiên, khẩu trang vẫn là lá chắn cần thiết. Nếu bạn mắc bệnh, khẩu trang sẽ ngăn virus phát tán. Đối với người không mắc bệnh, khẩu trang bảo vệ trong mức độ nhất định, ví dụ như nó giúp ngăn thói quen đưa tay, có thể mang mầm bệnh, chạm lên mũi, miệng, mắt - những con đường cơ bản để virus có thể thâm nhập và tấn công cơ thể

Bạn không nhất thiết phải đeo khẩu trang 24/7 để phòng virus lây lan



Con đường lây nhiễm 2019-nCoV là thông qua tiếp xúc với người đã bị nhiễm bệnh từ các hạt trong không khí do ho, hắt hơi hoặc do ai đó chạm vào người hay vật thể chứa virus sau đó chạm vào mắt, mũi, miệng. Các tình huống cần có khẩu trang là khi chúng ta đang ở giữa đám đông hoặc đang chăm sóc người bệnh

Do đó, khi ở nhà một mình hay khi ăn, ngủ... bạn có thể không cần sử dụng vật dụng phòng bệnh này để cảm thấy dễ chịu, thoải mái hơn

Nhiều người thường chủ quan không đeo khẩu trang tới nơi đông người bởi nghĩ rằng mình có sức khỏe và khả năng miễn dịch tốt

Những người mang mầm bệnh virus viêm phổi cấp có các triệu chứng như ho, khạc đờm, hắt hơi khiến virus phát tán qua không khí. Cơ thể dù có khỏe mạnh đến đâu cũng có nguy cơ lây nhiễm bệnh khi hệ miễn dịch suy giảm

Khi đó, việc đeo khẩu trang giúp bảo vệ con người không hít phải chất mang virus từ người khác, đồng thời ngăn chặn các chất lỏng văng ra ngoài môi trường khi ho, hắt hơi hay sổ mũi, cản trở sự phát tán của virus corona. Vì vậy, cẩn thận không bao giờ là thừa

Trước sự bùng phát của dịch viêm phổi cấp do virus nCoV gây ra, nhiều người dân cảm thấy lo lắng và cho rằng, sử dụng khẩu trang N95 mới đem lại sự an toàn cho sức khỏe. Đây là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm

Thực tế, N95 là loại khẩu trang chuyên dụng trong phòng dịch, có khả năng lọc không khí tốt hơn so với khẩu trang thông thường. Tuy nhiên, khẩu trang N95 được khuyến cáo chỉ dành cho người đang chăm sóc bệnh nhân hay đi vào ổ dịch vì rất khó đeo và gây khó thở nếu sử dụng thường xuyên



Do đó, trường hợp là người bình thường, bạn chỉ cần dùng khẩu trang y tế. Loại khẩu trang này cũng có hiệu quả trong việc giảm thiểu sự lây lan của virus và nó cũng thiết thực hơn với mọi người

Thậm chí, khẩu trang vải cũng có thể giúp con người đối phó với virus corona. Tuy nhiên, bạn cần giặt chúng mỗi ngày

Theo WHO, để ngăn chặn sự lây lan của virus corona, bạn phải kết hợp đeo khẩu trang với việc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc cồn rửa tay, đặc biệt sau khi ho, hắt hơi hay sổ mũi

Khi có triệu chứng ho khan, khó thở, mệt mỏi... cần đeo khẩu trang và tới trung tâm y tế để được xét nghiệm và điều trị kịp thời

Sau khi sử dụng khẩu trang y tế, chúng ta phải bỏ vào thùng rác có nắp đậy

Tuy nhiên, hiện nay một điều dễ nhận thấy là ai ai cũng đeo khẩu trang mọi lúc, mọi nơi. Thực trạng này có thể dẫn tới những hệ lụy nghiêm trọng...

Việc đeo khẩu trang khiến mọi người mang cảm giác an toàn giả tạo vì nghĩ rằng mình sẽ không bị nhiễm virus. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể bị lây nếu không kết hợp thực hiện vệ sinh cá nhân sạch sẽ



Bên cạnh đó, thực trạng này còn gây cạn kiệt nguồn khẩu trang, khiến những người thực sự cần dùng không thể mua được để sử dụng

Từ khuyến cáo trên, điều cần thiết với cộng đồng là không nên quá hoảng loạn, lo lắng, tạo cơ hội cho những kẻ trục lợi bất lương bằng việc tăng giá khẩu trang y tế, nước rửa tay... gấp nhiều lần

Ngoài ra, chúng ta cần thực hiện đầy đủ và đúng cách các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ sức khỏe của bản thân và những người xung quanh

