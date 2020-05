Mới đây, hiện tượng sóng phát quang ở bờ biển phía Tây nước Mỹ đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người dân địa phương cũng như du khách





Những con sóng liên tục xô vào bờ và phát ra ánh sáng màu xanh lam, tạo thành dải màu rực rỡ giữa bờ biển rộng lớn





Nguyên nhân của hiện tượng sóng phát quang được xác định là do các loài sinh vật có trong nước biển, cụ thể là loài tảo biển





Tảo biển sinh sôi, phát triển, ban ngày gây ra hiện tượng thủy triều đỏ và ban đêm phát ra ánh sáng neon màu xanh.





Sóng phát quang xảy ra khoảng vài năm một lần, và vào năm nay thì hiện tượng ánh sáng xanh phát ra dày và lấp lánh hơn





Từ lâu, hiện tượng cực quang với nguồn ánh sáng lung linh, kỳ ảo được phát ra ở Noss Head, một bán đảo ở bờ biển phía bắc Scotland luôn nhận được chú ý lớn





Đây được biết đến là hiện tượng thiên nhiên kỳ thú xảy ra do sự va chạm của khí ở bầu khí quyển và các hạt trong gió mặt trời





Các vệt ánh sáng được hình thành, chuyển động liên tục với các màu sắc khác nhau





Ngoài Scotland, các khu vực khác như: Iceland, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển… cũng được biết đến là địa điểm “săn” cực quang thú vị





Hay như hiện tượng ánh sáng đầy kỳ bí ở trong hang động Waitomo Glowworm, thuộc đảo Bắc, New Zealand cũng khiến nhiều người phải ngỡ ngàng





Nguồn sáng duy nhất trong hang động đó là loài đom đóm, nó khiến người ta liên tưởng tới những ngôi sao trên bầu trời đêm





Loài đom đóm trong hang có tên khoa học là Arachnocampa luminosa. Đây là loài đom đóm có vòng đời ngắn, trú ẩn ở nơi tăm tối, ẩm thấp và chỉ sống ở New Zealand





Ánh sáng phát ra từ đom đóm cộng hưởng với tiếng nước chảy trong hang động tạo nên khung cảnh ấn tượng, khiến các du khách khó lòng quên được





Cũng với nguồn phát chính là từ đom đóm, nhưng ở khu rừng ở Nagoya, Nhật Bản, ánh sáng kỳ diệu đã giúp cho khu rừng thơ mộng và huyền ảo hơn





Những đàn đom đóm bay xung quanh khu rừng tạo nên những dải ánh sáng lấp lánh, đan xen





Và để chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của khu rừng này thì thời điểm thích hợp nhất trong năm đó là vào mùa mưa, tháng 6 và tháng 7 của Nhật Bản





Ở một hang động khác thuộc Italia, hiện tượng ánh sáng xanh tự nhiên cũng gây sự tò mò và hấp dẫn đối với nhiều du khách





Đó là ở hang động Blue Grotto, nằm trên đảo Capri. Ánh sáng ở đây được phát từ hai nguồn chính





Cụ thể là ở miệng khe hở ở thành hang với đường kính khoảng 1,5 m và nguồn sáng từ lỗ ngầm dưới mặt nước





Tùy thuộc vào từng vị trí cũng như điều kiện ánh sáng bên ngoài mà ánh sáng tự nhiên trong hang động thay đổi từ màu xanh sáng chuyển qua màu xanh ngọc





Chính nhờ những đặc điểm này, hàng năm, hang động Blue Grotto thu hút rất đông du khách tới tham quan và khám phá





