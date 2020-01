Ít ai biết rằng, ăn mặn với những thực phẩm giàu natri sẽ khiến lượng natri dư thừa trong cơ thể, theo thời gian, lượng natri này được giải phóng vào máu và gây hại cho sức khỏe

Thông thường, cơ thể sẽ tự giữ cân bằng natri và chất lỏng trong máu. Tuy nhiên, khi có quá nhiều muối trong máu, sự mất cân bằng chất lỏng sẽ làm hút nước ra khỏi tế bào và vào máu

Nếu rơi vào tình trạng này trong một thời gian dài, cơ thể có thể gây sưng và tích nước, đặc biệt là ở ngón tay và các chi khác

Để tránh có các vấn đề này, bạn nên giảm lượng muối có trong thức ăn vì sau khi ngừng ăn mặn, cơ thể bạn có khả năng tự cân bằng trở lại và tình trạng sưng sẽ giảm dần theo thời gian

Ngoài việc cơ thể bị rơi vào trạng thái tích nước thì thói quen ăn mặn sẽ khiến cho chúng ta xuất hiện triệu chứng đầy hơi (đặc trưng bởi sự tích tự khí và khó chịu trong dạ dày)

Cụ thể, một nghiên cứu trên Tạp chí Gastroenterology của Mỹ cho thấy, tình trạng đầy hơi thường xảy ra phổ biến hơn ở những người ăn chế độ ăn mặn

Thói quen ăn mặn còn khiến cho chúng ta bị đau đầu dai dẳng. Khi ăn thức ăn mặn, lượng máu tăng lên để cân bằng lượng muối trong máu. Điều này khiến áp lực lên các mạch máu tăng lên, gây huyết áp cao và gây ra đau đầu

Thói quen sinh hoạt, ăn quá nhiều muối hằng ngày cũng là yếu tố dẫn đến các bệnh về thận

Cụ thể, người bình thường chỉ nên ăn 5-6 g muối/ngày, tức lượng muối dung nạp một ngày bằng một muỗng cà phê, tính cả lượng muối có trong thực phẩm tự nhiên và lượng muối thêm vào thực phẩm trong quá trình chế biến

Tuy nhiên, khẩu vị người Việt Nam thích ăn đậm đà nên các món ăn thường mặn, dẫn tới lượng muối tiêu thụ trung bình hằng ngày của chúng ta thường rơi vào khoảng 9 - 10g, cao gần gấp đôi so với khuyến cáo của WHO

Nếu thói quen ăn mặn diễn ra trong một thời gian dài sẽ tác động đến sức khỏe của thận, khiến thận bị suy yếu

Khi bị suy thận, người bệnh sẽ đứng trước các nguy cơ như thiếu máu, tăng huyết áp, loãng xương, suy tim và gây đột quỵ, thậm chí tử vong

Ngoài ra, thói quen ăn mặn còn khiến cho lượng canxi tăng lên trong quá trong bài tiết nước tiểu và hình hành sỏi thận

Cụ thể, theo thời gian, canxi tích tụ trong nước tiểu sẽ trở nên cô đặc và tạo thành tinh thể. Những tinh thể đó lớn dần lên và hình thành sỏi thận

Bên cạnh đó, nếu những bệnh nhân bị hen suyễn có thói quen ăn nhiều muối sẽ khiến cơn suyễn nặng nề và xuất hiện thường xuyên hơn. Nếu vẫn tiếp tục ăn những món ăn mặn rất có thể dẫn đến đột tử

Thói quen ăn mặn còn khiến cho cơ thể mắc các căn bệnh về tim cao hơn, Cụ thể, khi ăn mặn sẽ phải uống nước nhiều làm tăng khối lượng máu tuần hoàn và tim sẽ làm việc nhiều hơn. Tình trạng này nếu kéo dài lâu ngày sẽ khiến tim thất trái to lên rồi dẫn đến hiện tượng suy tim

Việc dùng các loại thực phẩm chứa nhiều muối như dưa cà muối mặn, cá mắm, mắm tôm, thịt hun khói, các loại thức ăn chế biến sẵn trong bữa ăn hằng ngày cũng có thể khiến bạn bị ung thư dạ dày

Trong dạ dày, vi khuẩn Helicobacter pylori (viết tắt là HP) là yếu tố nguy cơ chính gây nên những căn bệnh ở dạ dày và tạo thành những ổ loét, những ổ loét này nếu không được điều trị sớm sẽ dẫn tới ung thư hóa

Muối là yếu tố khiến vi khuẩn HP phát triển nhanh hơn và hoạt động mạnh hơn, do đó, khiến cơ thể tăng nguy cơ ung thư dạ dày

Mặt khác, nếu không phải do vi khuẩn HP gây ra thì loại gia vị này còn hoạt động như một yếu tố kích thích viêm trên thành dạ dày, làm thành dạ dày nhạy cảm hơn với các yếu tố gây ung thư khác

Chúng ta đều biết, ăn mặn là một trong những nguyên nhân gây ra các bệnh về tim mạch và cao huyết áp, điều này sẽ khiến cho tóc bị nhanh bạc hơn

Cụ thể, lượng máu cung cấp cho não sẽ bị thiếu dẫn tới khả năng tổng hợp các sắc tố đen của lớp nang lông và sắc tố đen bị hạ thấp, đồng nghĩa với việc tóc bị bạc trắng một cách nhanh chóng

Thường xuyên ăn các món ăn có nhiều muối có thể khiến vị giác của bạn bị xáo trộn, làm ảnh hưởng đến cảm giác nêm nếm thức ăn hay trải nghiệm thưởng thức các món ăn

Tránh với việc cơ thể bị mất đi vị giác, bạn không nên phụ thuộc hoàn toàn vào muối, thay vào đó, hãy nêm nếm thức ăn với các loại thảo mộc tươi, gia vị và trái cây họ cam quýt để bổ sung hương vị cho thực phẩm

Bên cạnh đó, theo một nghiên cứu trên Tạp chí Tăng huyết áp lâm sàng cho thấy những người duy trì thói quen ăn mặn thường có tình trạng chóng mặt xuất hiện thường xuyên và nghiêm trọng

