Nhiệt miệng là một vết loét nhỏ, nông, phát triển ở những mô mềm bên trong má hoặc môi, bên dưới lưỡi hoặc trên nướu. Một vết nhiệt miệng thường có hình tròn hoặc oval, màu trắng hoặc vàng và đỏ ở viền xung quanh

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới nhiệt miệng. Vô tình cắn vào má cũng trở thành nguyên nhân gây ra những vết loét này

Bên cạnh đó, nhiệt miệng xảy ra có thể là do việc thưởng thức quá nhiều đồ ăn chua, cay hoặc chứa gluten

Đôi khi, những vết loét miệng xuất hiện là do tổn thương trong quá trình vệ sinh răng miệng (đánh răng quá mạnh, bàn chải hoặc nước súc miệng chứa sodium lauryl sunfate)

Thông thường, nhiệt miệng sẽ tự lành sau vài ngày mà không cần điều trị. Tuy nhiên, nếu tình trạng nặng lên khiến bạn cảm thấy quá khó chịu, những giải pháp đơn giản sau sẽ giúp làm dịu vết đau một cách hiệu quả

Chườm đá lạnh: Một trong những cách đơn giản, tiết kiệm giúp làm giảm cơn đau do nhiệt miệng là chườm đá lạnh

Bạn hãy chườm một viên đá nhỏ vào vết nhiệt miệng. Cái lạnh của đá có tác dụng làm chậm lượng máu đến vết loét, từ đó giúp giảm đau và sưng, đem lại hiệu quả tích cực

Mất cân bằng vi khuẩn là một nguyên nhân gây nhiệt miệng. Khi đó, sữa chua chính là giải pháp giúp ngăn ngừa và điều trị vết nhiệt miệng

Bạn hãy thêm sữa chua vào khẩu phần ăn mỗi ngày. Đây là thực phẩm tốt cho sức khỏe răng miệng nói riêng và đường tiêu hóa nói chung. Khi ăn, lợi khuẩn trong sữa chua sẽ đi qua miệng, chữa lành vết nhiệt, đồng thời vị ngọt mát của sữa chua sẽ giúp giảm cơn đau

Để vết nhiệt miệng mau lành, chúng ta có thể kết hợp mật ong nguyên chất với tinh bột nghệ, đắp lên vết loét khoảng 1-2 phút rồi đi súc miệng. Kiên trì thực hiện cách này khoảng 3 lần/ngày, bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt

Nguyên nhân là do, mật ong có tính khử khuẩn, giúp tiêu diệt vi khuẩn gây hại, đồng thời chứa nhiều nước giúp vết thương hồi phục nhanh hơn. Bên cạnh đó, nghệ kháng viêm, giúp vết thương mau lành hơn



Sử dụng lô hội (nha đam) là một trong những giải pháp giúp điều trị nhiệt miệng một cách hiệu quả

Bạn có thể thoa nhẹ gel lô hội mới chiết xuất lên vết loét, sau đó súc miệng bằng nước sạch. Trong lô hội chứa chất chống viêm tự nhiên, giúp giải quyết cơn đau một cách hữu hiệu

Trong đông y, sắn dây được coi là vị thuốc có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, ngăn chặn các tổn thương do nóng gan gây ra như mụn nhọt, lở miệng. Do đó, đối với những người nhiệt miệng, sử dụng bột sắn dây là một trong những phương pháp điều trị vô cùng an toàn, tiết kiệm mà hiệu quả

Bạn có thể pha bột sắn dây với nước sôi. Thưởng thức một ly nước bột sắn dây mỗi ngày sẽ giúp giảm đau, đồng thời điều trị tận gốc nhiệt miệng không cho tái phát trở lại

Khi bị nhiệt miệng, chúng ta cần lưu ý một số vấn đề

Bạn nên tuyệt đối tránh ăn đồ cay nóng

Việc thưởng thức đồ ăn cay nóng là nguyên nhân chính gây nhiệt miệng, đồng thời khiến vết loét trở nên trầm trọng hơn

Uống 2 lít nước lọc mỗi ngày là biện pháp phòng bệnh về nhiệt đơn giản nhất. Bên cạnh đó, uống thường đầy đủ, thường xuyên sẽ giúp làn da của bạn trở nên căng mịn hơn

Bạn có thể bổ sung nước ép cam vào khẩu phần ăn mỗi ngày, vừa giúp đẹp da, giữ dáng, tăng cường sức đề kháng trong mùa dịch, đồng thời tăng tính mát cho cơ thể

Để tránh những vết nhiệt miệng và những bệnh về nhiệt, bạn hãy bổ sung nhiều trái cây, thực phẩm giàu vitamin C và chất xơ như đu đủ, cà chua, dâu tây, cam...

Bạn nên hạn chế thưởng thức những loại trái cây có tính nóng

Tuy nhiên, nếu vết loét lớn một cách bất thường, kéo dài hơn hai tuần, khoét sâu vào môi hoặc tiết dịch quá thường xuyên, bạn hãy đi khám bác sĩ

Việc thăm khám sớm sẽ giúp bạn tìm ra nguyên nhân mắc bệnh và có được cách điều trị đúng đắn, kịp thời

Nhiệt miệng là một vết loét nhỏ, nông, phát triển ở những mô mềm bên trong má hoặc môi, bên dưới lưỡi hoặc trên nướu. Một vết nhiệt miệng thường có hình tròn hoặc oval, màu trắng hoặc vàng và đỏ ở viền xung quanh

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới nhiệt miệng. Vô tình cắn vào má cũng trở thành nguyên nhân gây ra những vết loét này

Bên cạnh đó, nhiệt miệng xảy ra có thể là do việc thưởng thức quá nhiều đồ ăn chua, cay hoặc chứa gluten

Đôi khi, những vết loét miệng xuất hiện là do tổn thương trong quá trình vệ sinh răng miệng (đánh răng quá mạnh, bàn chải hoặc nước súc miệng chứa sodium lauryl sunfate)

Thông thường, nhiệt miệng sẽ tự lành sau vài ngày mà không cần điều trị. Tuy nhiên, nếu tình trạng nặng lên khiến bạn cảm thấy quá khó chịu, những giải pháp đơn giản sau sẽ giúp làm dịu vết đau một cách hiệu quả

Chườm đá lạnh: Một trong những cách đơn giản, tiết kiệm giúp làm giảm cơn đau do nhiệt miệng là chườm đá lạnh

Bạn hãy chườm một viên đá nhỏ vào vết nhiệt miệng. Cái lạnh của đá có tác dụng làm chậm lượng máu đến vết loét, từ đó giúp giảm đau và sưng, đem lại hiệu quả tích cực

Mất cân bằng vi khuẩn là một nguyên nhân gây nhiệt miệng. Khi đó, sữa chua chính là giải pháp giúp ngăn ngừa và điều trị vết nhiệt miệng

Bạn hãy thêm sữa chua vào khẩu phần ăn mỗi ngày. Đây là thực phẩm tốt cho sức khỏe răng miệng nói riêng và đường tiêu hóa nói chung. Khi ăn, lợi khuẩn trong sữa chua sẽ đi qua miệng, chữa lành vết nhiệt, đồng thời vị ngọt mát của sữa chua sẽ giúp giảm cơn đau

Để vết nhiệt miệng mau lành, chúng ta có thể kết hợp mật ong nguyên chất với tinh bột nghệ, đắp lên vết loét khoảng 1-2 phút rồi đi súc miệng. Kiên trì thực hiện cách này khoảng 3 lần/ngày, bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt

Nguyên nhân là do, mật ong có tính khử khuẩn, giúp tiêu diệt vi khuẩn gây hại, đồng thời chứa nhiều nước giúp vết thương hồi phục nhanh hơn. Bên cạnh đó, nghệ kháng viêm, giúp vết thương mau lành hơn



Sử dụng lô hội (nha đam) là một trong những giải pháp giúp điều trị nhiệt miệng một cách hiệu quả

Bạn có thể thoa nhẹ gel lô hội mới chiết xuất lên vết loét, sau đó súc miệng bằng nước sạch. Trong lô hội chứa chất chống viêm tự nhiên, giúp giải quyết cơn đau một cách hữu hiệu

Trong đông y, sắn dây được coi là vị thuốc có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, ngăn chặn các tổn thương do nóng gan gây ra như mụn nhọt, lở miệng. Do đó, đối với những người nhiệt miệng, sử dụng bột sắn dây là một trong những phương pháp điều trị vô cùng an toàn, tiết kiệm mà hiệu quả

Bạn có thể pha bột sắn dây với nước sôi. Thưởng thức một ly nước bột sắn dây mỗi ngày sẽ giúp giảm đau, đồng thời điều trị tận gốc nhiệt miệng không cho tái phát trở lại

Khi bị nhiệt miệng, chúng ta cần lưu ý một số vấn đề

Bạn nên tuyệt đối tránh ăn đồ cay nóng

Việc thưởng thức đồ ăn cay nóng là nguyên nhân chính gây nhiệt miệng, đồng thời khiến vết loét trở nên trầm trọng hơn

Uống 2 lít nước lọc mỗi ngày là biện pháp phòng bệnh về nhiệt đơn giản nhất. Bên cạnh đó, uống thường đầy đủ, thường xuyên sẽ giúp làn da của bạn trở nên căng mịn hơn

Bạn có thể bổ sung nước ép cam vào khẩu phần ăn mỗi ngày, vừa giúp đẹp da, giữ dáng, tăng cường sức đề kháng trong mùa dịch, đồng thời tăng tính mát cho cơ thể

Để tránh những vết nhiệt miệng và những bệnh về nhiệt, bạn hãy bổ sung nhiều trái cây, thực phẩm giàu vitamin C và chất xơ như đu đủ, cà chua, dâu tây, cam...

Bạn nên hạn chế thưởng thức những loại trái cây có tính nóng

Tuy nhiên, nếu vết loét lớn một cách bất thường, kéo dài hơn hai tuần, khoét sâu vào môi hoặc tiết dịch quá thường xuyên, bạn hãy đi khám bác sĩ

Việc thăm khám sớm sẽ giúp bạn tìm ra nguyên nhân mắc bệnh và có được cách điều trị đúng đắn, kịp thời