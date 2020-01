Đầu tiên đó là những chiếc vòng hoa treo cửa rực rỡ sắc màu. Nó sẽ tạo ấn tượng cho các vị khách khi ghé thăm căn nhà của bạn





Vòng hoa treo cửa có điểm xuyết một vài nhành đào, nhành mai sẽ giúp cho không khí Tết thêm rộn ràng hơn





Bạn có thể tự tay làm những chiếc vòng này bằng các nguyên liệu đơn giản, hoặc mua sẵn tại các cửa hàng. Hiện nay, mẫu vòng hoa treo cửa tròn và vuông đang rất "hot", nhận được sự săn đón lớn. Chiếc vòng nhiều màu sắc vừa là biểu tượng của sự tròn đầy, vừa là mong ước sự sung túc và thịnh vượng cho gia chủ





Tiếp đến đó là câu đối đỏ. Việc treo câu đối đỏ trong nhà không chỉ là cách gìn giữ nét đẹp văn hóa, phong tục xin chữ lâu đời của người Việt, mà còn thể hiện những mong ước của gia đình về sức khỏe, tri thức, tài lộc, may mắn





Đi kèm với câu đối đỏ là những chiếc dây được thắt với hình thù khác nhau, treo ở cửa sổ, đặt trên mâm ngũ quả… Dây được kết từ những sợi chỉ đỏ, đồng tiền xu, hoặc nén vàng…





Còn trên những chiếc bàn, kệ đặt trong phòng khách, bàn nước… chủ nhà có thể sử dụng các loại bình hoa cách điệu khác nhau.





Đối với không gian phòng khách thiết kế theo hướng mở, hiện đại, chủ nhà hoàn toàn có thể linh hoạt sử dụng bình cách tân, hình trụ để đựng hoa, tạo cảm giác mới mẻ, ấn tượng cho ngôi nhà





Kết hợp bộ ấm chén theo phong cách cổ điển cùng chậu mai vàng giúp cho ngôi nhà vừa sang trọng, vừa giữ được những nét đặc biệt, mang hương vị Tết xưa





Một đồ vật không thể thiếu trong căn nhà vào dịp Tết đó là lồng đèn. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại lồng đèn với hình thù, kích thước và màu sắc khác nhau, giúp người tiêu dùng thỏa sức lựa chọn sao cho phù hợp với sở thích và tổng thể không gian sống





Những chiếc lồng đèn đỏ, tạo cảm giác ấm áp, kết hợp với sắc mai vàng rực rỡ sẽ mang lại may mắn cho gia chủ





Loại đồ vật tiếp theo đó là tranh Tết. Những bức tranh in dán tường hoặc tranh Đông Hồ, Hàng Trống… gợi màu sắc Tết cổ truyền sẽ giúp cho căn phòng của bạn tươi sáng, tạo điểm nhấn đối với các vị khách khi tới nhà chơi





Chiếc thảm lót sàn với các họa tiết thể hiện không khí dịp Tết cũng là một trong những sự lựa chọn mà bạn không nên bỏ qua





Thảm trải sàn cho phòng khách, phòng bếp hoặc phòng ngủ không chỉ giúp giữ ấm, làm sạch chân mà còn là vật hữu ích làm đẹp cho không gian sống





Đèn trang trí màu vàng ấm, màu trắng hoặc loại đèn nháy nhiều màu cũng giúp không gian căn phòng thêm lung linh, lấp lánh hơn





Đối với những người yêu thích cây cảnh thì vào dịp Tết là thời điểm thích hợp để gieo trồng, chăm sóc và trưng bày các chậu cây cảnh trong nhà





Các loại cây được ưa chuộng và thích hợp trồng vào những ngày đầu năm đó là: hoa cúc, hoa trạng nguyên, hoa đồng tiền…





