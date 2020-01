Chúng ta đều nghĩ rằng việc uống cà phê, trà hay các loại nước có gas sẽ giúp cơ thể tỉnh táo hơn

Tuy nhiên, theo các bác sĩ, uống các loại chất kích thích này trong trạng thái say xỉn sẽ ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến sức khỏe

Cụ thể, sau khi uống rượu cơ thể sẽ bị mất nước. Việc uống cà phê trong khoảng thời gian này sẽ khiến cơ thể rơi vào trạng thái thiếu nước trầm trọng hơn

Chúng ta cũng không nên uống trà vì sẽ làm tim quá hưng phấn, không có lợi cho thận vốn đang vất vả đào thải cồn từ bia rượu

Uống nước có ga sẽ khiến cơ thể tăng tốc độ hấp thụ rượu, mặt khác, cũng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến gan, thậm chí gây ra viêm dạ dày cấp tính Khi rơi vào trang thái say xỉn, cơ thể rất dễ bị rối loạn chức năng điều chỉnh nhiệt độ, tăng sự mất nhiệt, có thể gây ớn lạnh, lúc này cơ thể cần được giữ ấm Tuy nhiên, các chuyên gia sức khỏe khuyên rằng không nên đắp chăn điện, đặc biệt là đối với những người có tiền sử mắc các bệnh tim mạch như tăng huyết áp, bệnh mạch vành

Lý do là sau khi uống rượu, mạch máu giãn ra, nhịp tim và sự trao đổi chất sẽ tăng tốc, huyết áp cao, có thể gây ra nhồi máu cơ tim, đau thắt ngực và các bệnh khác

Nếu cảm thấy lạnh, bạn có thể sử dụng chăn bông để giữ ấm cơ thể hoặc uống một ít nước ấm nhưng không được quá nóng để tránh bị sốt nhiệt

Khi uống rượu xong bạn rất muốn đi ngủ. Nhưng chúng ta đều không biết rằng, hành động này sẽ làm chậm quá trình trao đổi chất trong cơ thể, gây nguy hại cho gan

Mặt khác, hệ hô hấp cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Vì thế, chúng ta không nên lên giường sau khi uống rượu, thay vào đó hãy nên rửa mặt bằng nước lạnh, sau đó ngồi nghỉ ngơi

Ít ai biết rằng, rượu bia chứa nhiều chất kích thích làm ức chế hoạt động của gan và gây tiêu hao một lượng lớn chất glucose trong cơ thể

Việc đi tắm sau khi uống rượu bia sẽ khiến đường huyết không được bổ sung kịp thời, làm cho huyết quản bị co vào, lúc này, cơ thể sẽ dễ bị rơi vào nguy cơ bị cảm lạnh

Nguy hiểm hơn, hành động này còn có thể gây vỡ mạch máu, dẫn tới huyết áp tăng cao và bị đột quỵ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng

Để đáp ứng được mục đích nhanh chóng và tiện lợi, chúng ta thường dùng thuốc giải rượu để có thể giúp tỉnh táo hơn sau mỗi lần quá chén, nhưng trên thực tế thuốc giải rượu chỉ có tác dụng tạm thời, giúp bạn tỉnh táo một chút

Khi rơi vào trạng thái say xỉn, gan rất vất vả để đào thải rượu. Nếu bạn uống thuốc Tây sẽ khiến bộ phận này phải làm việc nhiều hơn. Điều đó khiến gan dễ bị viêm và tổn thương

Mặt khác, việc uống các loại thuốc Tây, nhất là kháng sinh sẽ khiến cơ thể ta dễ gây ra phản ứng tương tự như dị ứng, thậm chí nặng hơn có thể bị sốc thuốc, hạ huyết áp, hạ đường huyết...

Thay vào việc sử dụng thuốc Tây để giải rượu thì bạn nên cung cấp cho cơ thể thật nhiều nước, đặc biệt là những loại nước bổ sung chất điện giải cho cơ thể

Một ly trà gừng mật ong hay những loại nước bổ sung vitamin C như nước cam pha loãng cũng là một lựa chọn đúng đắn, chúng sẽ giúp duy trì lượng máu ở mức ổn định trong cơ thể

Theo các chuyên gia, chất có cồn có tác dụng lợi tiểu, sau khi uống rượu lượng nước trong cơ thể sẽ mất đi càng nhanh. Lúc này, nếu ta vận động mạnh sẽ càng làm cơ thể đổ mồ hôi và mất nước nghiêm trọng hơn

Mặt khác, việc tập thể dục trong khi say còn khiến cơ thể chúng ta rất dễ hạ đường huyết, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến não và các bộ phận tim mạch, thậm chí khiến đột tử

Ngoài ra, vận động mạnh sau khi uống nhiều rượu, bia sẽ khiến cơ thể tăng nguy cơ tiêu cơ vân cấp tính. Đây là một bệnh rất nghiêm trọng, đặc biệt phức tạp khi trở thành suy thận cấp. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, có thể gây tử vong

