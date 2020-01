Đảo Socotra nằm ở Ấn Độ Dương, cách đất liền Yemem 220 dặm được mệnh danh là vùng đất ngoài hành tinh với sự xuất hiện của hàng loạt giống cây và động vật kỳ lạ, tồn tại trong môi trường khô nóng và lộng gió. Socotra là một quần đảo nhỏ gồm 4 hòn đảo, trong đó đảo lớn nhất là Socotra, chiếm tới 95% đất của quần đảo

Quần đảo Socotra thực chất chỉ là một mô đất và đá nhô lên trên vùng biển thuộc địa phận của nước cộng hoà Yemen

Tuy nhiên, quần đảo này lại được các loài động thực vật, trong đó, có nhiều loài quý hiếm sử dụng như một ngôi nhà để cư trú

Trải qua một quá trình hình thành địa chất phức tạp, là sự kết hợp của các khối núi granit cổ, các vách đá vôi và cao nguyên đá sa thạch đỏ, quần đảo Socotra trở nên biệt lập với thế giới và được giới khoa học gọi là quần đảo "ngoài hành tinh"

Lý do được các nhà nghiên cứu đưa ra là khoảng 250 triệu năm trước, khi mà mọi thứ trên hành tinh đã chính thức đi vào sự sống, thì quần đảo này dường như đứng bên lề của quá trình tiến hóa, biệt lập với trái đất và chưa có sự xuất hiện của sự sống

Dù xuất hiện sự sống rất muộn so với nhiều nơi trên thế giới, nhưng quần đảo Socotra vẫn mang một khí hậu không khí khô nóng, gió thổi quanh năm

Chính loại khí hậu này đã giúp cho quần đảo Socotra có một bộ sưu tập các sinh vật sống kì lạ và phong phú

Quần đảo Socotra là vùng đất của những loài sinh vật sống tự nhiên đơn giản đến loài động vật sống hoang dã phức tạp, là nhà của cây nhựa thơm và một số loài chim quý hiếm

Theo các khoa học đã từng đến đây để nghiên cứu, môi trường thiên nhiên ở quần đảo Socotra tương đối khắc nghiệt

Địa hình nơi đây chủ yếu là các cát bãi cát rộng lớn, nhiều hang động đá vôi với những ngọn núi cao chót vót. Đặc biệt, có thể khí hậu nóng và khô của quần đảo Socotra chính là nguyên nhân dẫn đến sự tiến hóa của các loài thực vật đặc biệt nơi đây

Với khí hậu bán sa mạc có nhiệt độ trung bình 25 °C và hầu như không có mưa, các loài cây trên quần đảo Socotra cũng phải phát triển theo nhiều cách khác nhau để tránh sự bay hơi nước

Quần đảo bị cô lập địa chất lâu dài và còn do núi lửa và hạn hán khốc liệt gây ra này được coi là viên ngọc của biển Ả Rập. Tất cả đã kết hợp lại với nhau tạo ra một hệ thực vật đặc hữu duy nhất và ngoạn mục

Theo thông tin từ trung tâm khảo cứu cây trồng Trung Đông, có 307.825 (tức 37%) các loài thực vật trên Socotra là loài đặc hữu, không tìm thấy bất cứ nơi nào trên thế giới

Có 3 loài thực vật cực kỳ nguy cấp và 27 loài thực vật trên quần đảo Socotra được liệt vào Sách Đỏ của IUCN thuộc vào loài nguy cấp hiện đang được bảo vệ

Một trong những loài thực vật nổi bật nhất là cây huyết rồng chỉ có trên quần đảo Socotra, loài cây này khiến nhiều người chú ý do mang hình dạng giống cây dù

Ngoài ra, loài cây này còn khiến cho không ít du khách giật mình với đặc điểm nhựa cây của chúng có màu đỏ giống như máu. Cũng vì như vậy mà chúng được người dân bản địa gọi là cây huyết rồng

Theo những người ở đây, loài cây huyết rồng có một truyền thuyết từ thời trung cổ rằng, chất nhựa của loài cây này trước đây là máu của rồng, có tác dụng chữa bệnh

Do vậy, ngoài việc làm thuốc nhuộm thì nhựa của loài cây này còn được người dân bản địa dùng trong y học, chữa trị các bệnh về hô hấp, tiêu hóa như tiêu chảy, sốt, viêm loét miệng, họng, đường ruột, dạ dày và là một vị thuốc cầm máu rất tốt

Ngoài ra, loại nhựa cây màu đỏ này còn được sữ dụng trong các nghi lễ linh thiêng của các thầy phù thủy, người ta tin rằng nó sẽ làm tăng hiệu lực cho các phép thuật về tình yêu, tình dục và sự bảo vệ

Cũng như hệ thực vật, động vật ở đây cũng đa dạng và hiếm có không kém. Quần đảo này có tất cả 140 loài chim. Đặc biệt, các loài như sáo đá Socotra, sunbird, bunting, chim sẽ và khổng tước mỏ lớn, cánh vàng là những động vật đặc hữu

