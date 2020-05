Dưa hấu là loại trái cây mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Không chỉ giúp giải khát, cung cấp nước cho cơ thể, dưa hấu còn có tác dụng giúp giảm viêm

Nguyên nhân là do, trong dưa hấu chứa lycopene và vitamin C, hai chất chống oxy hóa có tác dụng chống viêm hiệu quả

Thêm một ly nước ép dưa hấu vào khẩu phần ăn mỗi ngày sẽ giúp bạn giảm những cơn đau cơ

Điều này được giải thích bởi citrulline - một loại axit amin trong dưa hấu, có thể làm giảm đau nhức cơ bắp

Dưa hấu còn là một loại "thần dược" cực tốt cho da và tóc

Hai vitamin trong dưa hấu là vitamin A và C, rất quan trọng đối với sức khỏe của da và tóc. Trong đó, vitamin C giúp cơ thể tạo ra collagen, giúp làn da căng mịn và mái tóc chắc khỏe. Ngoài ra, vitamin A cũng có tác dụng tái tạo làn da, giúp da bóng khỏe, tràn đầy sức sống

Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra, lycopene và các hợp chất thực vật riêng lẻ khác trong dưa hấu ó tác dụng chống ung thư

Do đó, thêm một phần dưa hấu hay uống sinh tố dưa hấu mỗi ngày có thể giúp cơ thể chống lại những căn bệnh ung thư quái ác

Tuy nhiên, khi ăn dưa hấu, để tránh gây hại cho sức khỏe, bạn nên lưu ý một số điều sau:

Không bỏ hạt dưa hấu: Nhiều người có thói quen bỏ hạt khi ăn dưa hấu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây là một quan niệm sai lầm

Khi bỏ hạt dưa hấu, bạn đã bỏ lỡ rất nhiều axit cần thiết cho cơ thể như: Ryptophan giúp dễ ngủ, glutamic tăng cường hoạt động trí não và lysine giúp cơ thể hấp thu canxi, hỗ trợ hình thành collagen tốt cho xương khớp...

Để lạnh dưa hấu sẽ giúp đem lại cho chúng ta cảm giác ngon miệng, đặc biệt vào những ngày hè nóng bức. Tuy nhiên, nếu diễn ra thường xuyên, hành động này lại gây hại cho dạ dày, khiến dạ dày bị lạnh, khả năng tiêu hóa của bạn bị giảm

Nếu thích ăn lạnh, bạn nên để dưa hấu ở ngăn mát với nhiệt độ từ 8-10 độ C. Ngoài ra, chúng ta nên để nguyên quả vào tủ lạnh để dưa không bị mất mùi vị cũng như hạn chế việc dưa bị nhiễm khuẩn

Đặc biệt, bạn không nên ăn quá nhiều, chỉ nên dừng lại ở 300-400g/ lần ăn, để tránh bị đau bụng hay khó tiêu

Các chuyên gia sức khỏe khuyến cáo, người bị cảm cúm, đặc biệt là lúc vừa chớm bệnh, không nên ăn dưa hấu

Nguyên nhân là do, đây là loại trái cây có tính hàn. Nếu ăn dưa hấu sẽ làm cơ thể nhiễm lạnh, khiến bệnh tình nặng và lâu khỏi hơn

Bệnh nhân tiểu đường không nên ăn dưa hấu để tránh gây hại cho sức khỏe

Hàm lượng đường lớn (đường glucoza, đường mía, đường fructoza) có trong dưa hấu sẽ khiến lượng đường trong máu của bệnh nhân tiểu đường tăng cao, làm rối loạn quá trình chuyển hóa, trao đổi chất trong cơ thể, khiến bệnh tình càng trở nên trầm trọng hơn

Dưa hấu chứa 92% là nước. Do đó, ăn quá nhiều dưa hấu sẽ gây ra tình trạng hấp thụ nước mà không kịp đào thải, từ đó lượng nước sẽ tích trữ nhiều trong cơ thể, thể tích máu tăng cao, gây ra chứng phù nhanh và dễ suy tim cấp tính

Để đảm bảo sức khỏe, những người có chức năng thận kém hay mắc bệnh suy thận không nên ăn quá nhiều dưa hấu

Khi bị loét miệng, các chuyên gia y tế khuyến cáo chúng ta không nên ăn dưa hấu

Dưa hấu có công dụng lợi tiểu. Nếu những người bị loét miệng ăn quá nhiều dưa hấu sẽ làm cho lượng nước trong cơ thể bị bài tiết ra ngoài nhanh và nhiều gây thiếu nước ở khoang miệng làm miệng càng khô, gây nóng trong, khiến vết loét càng trở nên nghiêm trọng

Để tránh tăng cân, bạn không nên ăn dưa hấu vào buổi tối. Nguyên nhân là do, vào buổi tối, quá trình tiêu hóa diễn ra chậm hơn so với bình thường. Tuy nhiên, dưa hấu lại chứa nhiều đường, không thân thiện với hệ tiêu hóa, khiến cân nặng của bạn tăng không kiểm soát

Bên cạnh đó, tỷ lệ nước lớn có trong dưa hấu sẽ có công dụng lợi tiểu, khiến bạn thức dậy vào ban đêm để đi vệ sinh, gây ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ

Dưa hấu là loại trái cây mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Không chỉ giúp giải khát, cung cấp nước cho cơ thể, dưa hấu còn có tác dụng giúp giảm viêm

Nguyên nhân là do, trong dưa hấu chứa lycopene và vitamin C, hai chất chống oxy hóa có tác dụng chống viêm hiệu quả

Thêm một ly nước ép dưa hấu vào khẩu phần ăn mỗi ngày sẽ giúp bạn giảm những cơn đau cơ

Điều này được giải thích bởi citrulline - một loại axit amin trong dưa hấu, có thể làm giảm đau nhức cơ bắp

Dưa hấu còn là một loại "thần dược" cực tốt cho da và tóc

Hai vitamin trong dưa hấu là vitamin A và C, rất quan trọng đối với sức khỏe của da và tóc. Trong đó, vitamin C giúp cơ thể tạo ra collagen, giúp làn da căng mịn và mái tóc chắc khỏe. Ngoài ra, vitamin A cũng có tác dụng tái tạo làn da, giúp da bóng khỏe, tràn đầy sức sống

Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra, lycopene và các hợp chất thực vật riêng lẻ khác trong dưa hấu ó tác dụng chống ung thư

Do đó, thêm một phần dưa hấu hay uống sinh tố dưa hấu mỗi ngày có thể giúp cơ thể chống lại những căn bệnh ung thư quái ác

Tuy nhiên, khi ăn dưa hấu, để tránh gây hại cho sức khỏe, bạn nên lưu ý một số điều sau:

Không bỏ hạt dưa hấu: Nhiều người có thói quen bỏ hạt khi ăn dưa hấu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây là một quan niệm sai lầm

Khi bỏ hạt dưa hấu, bạn đã bỏ lỡ rất nhiều axit cần thiết cho cơ thể như: Ryptophan giúp dễ ngủ, glutamic tăng cường hoạt động trí não và lysine giúp cơ thể hấp thu canxi, hỗ trợ hình thành collagen tốt cho xương khớp...

Để lạnh dưa hấu sẽ giúp đem lại cho chúng ta cảm giác ngon miệng, đặc biệt vào những ngày hè nóng bức. Tuy nhiên, nếu diễn ra thường xuyên, hành động này lại gây hại cho dạ dày, khiến dạ dày bị lạnh, khả năng tiêu hóa của bạn bị giảm

Nếu thích ăn lạnh, bạn nên để dưa hấu ở ngăn mát với nhiệt độ từ 8-10 độ C. Ngoài ra, chúng ta nên để nguyên quả vào tủ lạnh để dưa không bị mất mùi vị cũng như hạn chế việc dưa bị nhiễm khuẩn

Đặc biệt, bạn không nên ăn quá nhiều, chỉ nên dừng lại ở 300-400g/ lần ăn, để tránh bị đau bụng hay khó tiêu

Các chuyên gia sức khỏe khuyến cáo, người bị cảm cúm, đặc biệt là lúc vừa chớm bệnh, không nên ăn dưa hấu

Nguyên nhân là do, đây là loại trái cây có tính hàn. Nếu ăn dưa hấu sẽ làm cơ thể nhiễm lạnh, khiến bệnh tình nặng và lâu khỏi hơn

Bệnh nhân tiểu đường không nên ăn dưa hấu để tránh gây hại cho sức khỏe

Hàm lượng đường lớn (đường glucoza, đường mía, đường fructoza) có trong dưa hấu sẽ khiến lượng đường trong máu của bệnh nhân tiểu đường tăng cao, làm rối loạn quá trình chuyển hóa, trao đổi chất trong cơ thể, khiến bệnh tình càng trở nên trầm trọng hơn

Dưa hấu chứa 92% là nước. Do đó, ăn quá nhiều dưa hấu sẽ gây ra tình trạng hấp thụ nước mà không kịp đào thải, từ đó lượng nước sẽ tích trữ nhiều trong cơ thể, thể tích máu tăng cao, gây ra chứng phù nhanh và dễ suy tim cấp tính

Để đảm bảo sức khỏe, những người có chức năng thận kém hay mắc bệnh suy thận không nên ăn quá nhiều dưa hấu

Khi bị loét miệng, các chuyên gia y tế khuyến cáo chúng ta không nên ăn dưa hấu

Dưa hấu có công dụng lợi tiểu. Nếu những người bị loét miệng ăn quá nhiều dưa hấu sẽ làm cho lượng nước trong cơ thể bị bài tiết ra ngoài nhanh và nhiều gây thiếu nước ở khoang miệng làm miệng càng khô, gây nóng trong, khiến vết loét càng trở nên nghiêm trọng

Để tránh tăng cân, bạn không nên ăn dưa hấu vào buổi tối. Nguyên nhân là do, vào buổi tối, quá trình tiêu hóa diễn ra chậm hơn so với bình thường. Tuy nhiên, dưa hấu lại chứa nhiều đường, không thân thiện với hệ tiêu hóa, khiến cân nặng của bạn tăng không kiểm soát

Bên cạnh đó, tỷ lệ nước lớn có trong dưa hấu sẽ có công dụng lợi tiểu, khiến bạn thức dậy vào ban đêm để đi vệ sinh, gây ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ