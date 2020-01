Mua muối đầu năm: Đây là một phong tục đẹp và có từ lâu đời của người Việt. Vào những ngày đầu tiên của năm mới, người Việt có thói quen mua một túi muối, hoặc bát muối có ngọn mang về nhà

Theo quan niệm của người xưa, muối mặn có thể xua đuổi được tà ma, tránh xui rủi, đem lại may mắn trong gia đình. Ngoài ra, muối còn là biểu tượng của tình cảm mặn nồng, gắn kết, no đủ. Tục mua muối đầu năm với ý nghĩa cầu mong sự đậm đà trong tình cảm, người trong một nhà đùm bọc, hòa thuận, yêu thương nhau

Lễ chùa đầu năm là một nét đẹp trong văn hóa của người dân Việt Nam. Vào chùa, mọi người đều kính cẩn cúi mình trước tượng Phật uy nghiêm để hành lễ, cầu sức khỏe và mong muốn một năm mới may mắn, bình an

Bên cạnh đó, đi chùa vào dịp đầu năm giúp đem lại sự tĩnh lặng trong tâm hồn, giúp bản thân mỗi người có thời gian để chiêm nghiệm, suy nghĩ

Cách đón Tết nay và Tết xưa của người Việt đã có ít nhiều thay đổi. Túy nhiên, một nét văn hóa đặc sắc được duy trì chính là tục lì xì đầu năm. Những phong bao lì xì đỏ thắm, xinh xắn chính là biểu tượng của lời chúc may mắn mỗi dịp Tết đến xuân về

Bắt đầu từ thời khắc giao bước sang năm mới đến khi hết Tết, những người lớn tuổi trong gia đình sẽ lì xì cho con cháu để lấy may, kèm theo là lời chúc chóng lớn, học hành giỏi giang, ngoan ngoãn, làm ăn phát đạt. Bên cạnh đó, con cháu cũng biếu ông bà, cha mẹ những bao lì xì để chúc sức khỏe và trường thọ

Người Việt không trực tiếp đưa tiền mừng tuổi cho nhau mà xếp tiền kín đáo trong những phong bao lì xì đỏ thắm, một màu sắc tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng. Việc làm này cũng thể hiện sự ý nhị trong văn hóa giao tiếp, ứng xử của người Việt.

Chúc Tết: Vào dịp đầu năm mới, chúng ta hãy đến nhà người thân chúc Tết, trao đi những lời chúc may mắn đầu năm

Không chỉ vậy, đây cũng là dịp để chúng ta gặp lại bạn bè, người thân sau một năm dài không gặp gỡ, hội ngộ. Trao đi những lời chúc, chúng ta cũng sẽ nhận lại những lời chúc một năm mới may mắn, bình an

Người Việt quan niệm cây bút là công cụ gắn bó giữa trí tuệ và tâm hồn. Khai bút đầu năm tượng trưng cho sự may mắn, thành công trong học tập cũng như sự nghiệp, thể hiện truyền thống hiếu học của dân tộc

Khai bút đầu năm không phải nghi lễ bắt buộc phải thực hiện trong ngày Tết nhưng trong tiềm thức người Việt, nó đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống, được giữ gìn cho tới ngày nay

Từ học sinh, sinh viên cho tới các nhà văn, nhà thơ... đều chọn ngày để khai bút. Mọi người đều mở đầu năm mới bằng những nét chữ đẹp và ý nghĩa, gửi gắm mong muốn có một khởi đầu tốt đẹp, suôn sẻ và thành công

Bên cạnh tục khai bút đầu năm, người Việt còn có tục xin- cho chữ vào dịp đầu xuân năm mới

Đây là một phong tục đẹp, mang nhiều ý nghĩa. Những thầy đồ am hiểu Hán nôm, có vốn hiểu biết sâu rộng sẽ viết từng nét thư pháp uyển chuyển, mềm mại, hàm chứa nhiều ý nghĩa may mắn trong dịp đầu năm cho người nhận

Ăn chay: Ăn chay là một lời khuyên tuyệt vời trong dịp đầu năm mới

Sau những mâm cỗ sum họp gia đình, bạn bè, việc ăn chay với những món ăn thanh đạm sẽ giúp bạn tránh khỏi những căn bệnh về nhiệt cơ thể, giúp điều hòa tiêu hóa, đồng thời mang lại nguồn năng lượng mới để bạn có thể khởi đầu một năm đầy mạnh khỏe, bình an

Hái lộc đầu năm: Đây là một phong tục mang đậm giá trị văn hóa, truyền thống và hàm chứa một ý nghĩa tâm linh lớn trong tiềm thức của người dân Việt Nam

Sau khoảnh khắc giao thừa chính thức bước sang năm mới, mọi người thường đi chùa hái một cành lộc nhỏ. Những chồi non tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy nở, mong cầu một năm mới bình an, may mắn, mọi điều thuận lợi và thành công. Tuy nhiên, ngày nay nhiều người đã bỏ tập tục này, vì trực tiếp can thiệp vào sự phát triển của cây xanh.

Vào ngày Tết, tất cả mọi người, từ trẻ em đến người lớn, đều khoác lên mình những bộ quần áo mới

Ngoài mục đích đẹp để du xuân hay đón tiếp khách khứa, mặc đồ mới ngày đầu năm còn thể hiện sự vứt bỏ hết những muộn phiền của năm cũ, mong ước một năm mới sung túc, vui vẻ, có nhiều bước phát triển mới và thành công

Ăn nho: Hạt tràng có 12 hạt tượng trưng cho 12 nhân duyên, 12 tháng trong 1 năm. Nhiều người tin rằng, ăn 12 trái nho vào ngày đầu năm mới sẽ có được 12 tháng may mắn, thuận buồm xuôi gió, vạn điều tốt đẹp

Ngoài ra, nho còn tượng trưng cho sự quý phái, sang trọng. Đây còn là thực phẩm mang nhiều lợi ích sức khỏe, giúp bạn có thêm nguồn năng lượng mới, khởi đầu một năm tốt đẹp và may mắn

