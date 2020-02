Kiêng cãi nhau, nói bậy, chửi tục trong ngày rằm tháng giêng Bởi theo quan niệm người xưa, cãi cọ hay mâu thuẫn gia đình là việc không tốt, thậm chí còn mang đến nhiều chuyện thị phi cho gia chủ trong suốt cả năm Vì thế, hãy giữ hòa khí gia đình luôn vui vẻ, ấm áp để một năm mới thuận lợi, suôn sẻ và nhiều may mắn Tránh đổ vỡ, làm hỏng đồ đạc trong nhà như bát, đĩa, gương, lọ hoa… Vì điều này như một ám thị cho những thất bại, vấp ngã và khó khăn sẽ đến với gia đình Không để trẻ con khóc trong ngày này, đây là điều cấm kỵ mà các bậc phụ huynh nên lưu tâm Bởi ông cha quan niệm rằng, tiếng khóc của trẻ con rất dữ dội, nó là dấu hiệu không tốt, dễ xảy ra những chuyện xui xẻo, không mong muốn Do đó, ông bà, bố mẹ không nên để con trẻ khóc lóc, nhũng nhiễu trong ngày rằm tháng giêng để mọi chuyện trong gia đình được trọn vẹn, như ý Bạn không nên cho bất kỳ ai vay tiền trong ngày này, dù là bạn bè hay đồng nghiệp Bởi tiền bạc được ví như tài lộc, nếu bạn cho mượn cũng giống như việc, bạn đang cho đi tài khí và vận may của chính mình Tránh để thùng gạo trống rỗng. Gạo hết để lộ phần đáy sẽ là dấu hiệu không may mắn, cho thấy cả năm sẽ đói kém, thiếu thốn, khổ sở, không có của ăn của để Chính vì thế, hãy chú ý đến những chi tiết rất nhỏ này để gia đình bạn luôn gặp những điều tốt đẹp nhất Chú ý đến trang phục, không mặc quần áo rách, hư hỏng một số bộ phận như khóa, khuy cài áo,… Bởi cũng như thùng gạo rỗng, nếu bạn mặc quần áo rách thì sẽ bị vận hạn đeo bám, gặp nhiều biến cố không may mắn trong suốt cả năm Không sát sinh, không ăn thịt chó, mèo, vịt trong ngày này Nếu sát sinh trong ngày rằm tháng giêng, bạn sẽ gặp nhiều điều xui xẻo, tài vận suy giảm, xảy ra nhiều chuyện không may như bệnh tật, tai nạn… Tránh chải tóc, soi gương trong ngày này sẽ hạn chế những điều không hay xảy ra Bởi đây là ngày có âm khí mạnh nhất năm, việc chải tóc, soi gương sẽ có thể tạo điều kiện cho cô hồn xâm nhập và quấy phá Đồng thời, bạn cũng không nên ra ngoài đi chơi sau 22h, kẻo gặp nguy hiểm cho bản thân Đặc biệt, trẻ con không nên chơi trốn tìm vào ngày này, xui xẻo sẽ bị ma trêu, ma “giấu” Tránh mặc đồ trắng – đen, vì hai màu này thường gắn liền với sự tang tóc, mất mát, người đã khuất… Bên cạnh đó, mặc đồ có hai màu đen – trắng trong ngày rằm tháng giêng khiến công việc của bạn gặp trục trặc, khó thành công Không bày hoa và trái cây giả trên mâm cúng rằm tháng riêng, bởi mâm cỗ thể hiện lòng thành kính, sự chân thành của gia chủ dâng cúng tổ tiên, thần Phật nên tất cả đồ cúng phải được làm mới, tươi ngon và thịnh soạn

