Theo quan niệm của người Việt, một số món ăn như: Thịt vịt, mực, cá mè, tôm,... sẽ không được bày trong mâm cỗ Tết bởi đó là những món ăn không được may mắn

Mực được coi là món ăn "đại kị" trong ngày đầu năm mới bởi cái tên của nó gợi lên sự tối tăm. Trong quan niệm dân gian của cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, người ta đều tránh không ăn mực vào những ngày đầu năm, đầu tháng để mong những ngày sau đó được tốt lành, không gặp vận xui

Ngoài ra, một số vùng không ăn tôm vì sợ… đi giật lùi như tôm. Theo tâm niệm, nếu ăn tôm trong ngày Tết, công việc sang năm sẽ lùi chứ không thể tiến tới, phát triển

Kiêng quét nhà trong 3 ngày Tết là quan niệm từ rất xa xưa. Dân gian cho rằng, nếu quét nhà, đổ rác trong những ngày đầu năm mới là hành động đuổi thần tài, quét hết tiền bạc, vận đỏ ra khỏi nhà, cả năm đó sẽ bần hàn nghèo túng...

Do đó, ngày 30 Tết, dù có bận rộn tới đâu, mọi gia đình đều cố gắng dọn dẹp nhà cửa, bàn thờ tổ tiên sạch sẽ. Tuy nhiên, quan niệm này đang ngày càng trở nên không phù hợp và mất vệ sinh. Dù là mùng 1 Tết thì nhà sạch sẽ vẫn là điều cần thiết, tốt hơn ngôi nhà bừa bộn, bẩn thỉu.

Kiêng khóc lóc, buồn bã: Theo quan niệm của người Việt, tâm trạng của ngày đầu tiên trong năm mới sẽ ảnh hưởng tới cả năm. Đặc biệt, trong những ngày Tết, nếu ai khóc lóc hay bực tức thì năm đó sẽ gặp nhiều điều không may, luôn sống trong buồn bã

Bởi vậy, bạn hãy giữ cho mình một tâm trạng lạc quan, cố gắng kiềm chế những cảm xúc tiêu cực của bản thân để chào đón năm mới và cầu chúc mọi điều suôn sẻ, bình an

Ngày đầu năm mới, chúng ta tuyệt đối nên tránh những từ liên quan chết chóc, ốm đau hay những từ ngữ xui xẻo

Người Việt quan niệm rằng, nói điều xui sẽ giống như việc "trù ẻo" người khác cũng như tự rước vận hạn vào bản thân. Thay vào đó, trong năm mới, chúng ta nên dành cho nhau những lời chúc may mắn và khen ngợi

Không cho lửa đầu năm: Nằm trong ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ), lửa (Hỏa) màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, mạnh mẽ, mang nhiều năng lượng. Lửa có thể đem lại hơi ấm, ánh sáng và niềm hạnh phúc

Việc coi lửa là điều mang lại may mắn dẫn đến nguyên do người ta rất kị xin lửa vào ngày đầu năm. Dù là hộp diêm hay một chiếc bật lửa nhỏ cũng đều được cất gọn gàng để tránh bị hỏi mượn, lấy vận may của bản thân trong những ngày Tết đến xuân về

Bên cạnh việc kiêng kị cho lửa, vào ngày đầu năm mới, người Việt cũng kị việc cho nước đầu năm

Nước (Thủy) là một trong ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ). Đây là nguyên tố khởi nguyên của vũ trụ, tượng trưng cho sự sinh sôi và tâm niệm "Tiền vào như nước". Bởi vậy, nhiều người kiêng cho nước đầu năm, e ngại đang cho đi may mắn cả năm của mình

Để đồ rơi vỡ luôn là điều kiêng kị trong những ngày Tết. Nhiều người cho rằng, đó là dấu hiệu của sự chia ly, đau khổ và là điềm báo không tốt cho cả gia đình

Bởi vậy, bạn hãy cẩn thận với mọi đồ dễ vỡ trong nhà như bát, cốc chén hay gương để tránh những điều đáng tiếc xảy ra với mọi thành viên trong gia đình

Kiêng cắt tóc, cắt móng tay: Theo quan niệm một số vùng, cắt tóc hay móng tay, móng chân vào ngày mùng 1 đầu năm sẽ đem lại sự xui xẻo

Ngày đầu năm mới, nếu muốn cả năm tài vượng dồi dào thì tốt nhất nên tránh những thứ bị gãy, đứt đoạn. Trong khi đó, tóc hay móng tay là những bộ phận trên cơ thể con người, nếu cắt chúng có nghĩa là bạn đã cắt rời những may mắn, phúc đức ra khỏi người, dễ làm hao tổn khí huyết, sinh ra nhiều bệnh tật

Kiêng mở tủ: Xuất phát từ quan niệm, vào ngày mùng 1 tuyệt đối không nên mở bất kỳ một loại tủ gì, kể cả tủ quần áo bởi việc mở tủ trong ngày đầu năm mới sẽ làm thất thoát may mắn, tiền tài của cả năm

Bởi thế, trước giao thừa, nhiều người hay chuẩn bị trước những bộ trang phục cần mặc và treo ra ngoài để mặc ngày đầu năm

Tương tự như việc kiêng kị nói điều xui, trong những ngày đầu năm mới, mọi người thường tránh cãi vã hay gây mất hòa khí gia đình. Cãi nhau được cho là điềm xui xẻo, "ám" vào bản thân, cản trở những điều tốt đẹp

Bởi vậy, trong những ngày đầu năm, moi người trong gia đình thường giữ thái độ vui vẻ, ôn hòa, quan tâm và chăm sóc lẫn nhau, mong muốn một năm mới khởi sắc với vạn điều tốt đẹp, gia đình ấm êm, hạnh phúc

Kiêng sử dụng kim chỉ: May vá được xem là một hành động "đại kị" trong ngày đầu năm mới. Theo quan niệm dân gian, việc may vá, đụng kim chỉ sẽ khiến gia chủ phải vất vả, khổ sởm cả năm chịu cảnh thiếu trước hụt sau, "giật gấu vá vai"

Bên cạnh đó, nhiều người còn quan niệm rằng, phụ nữ có thai đụng tới kim chỉ trong ngày mồng 1 Tết Nguyên đán sẽ gặp xui cho con

Kiêng đóng cửa ngày Tết: Tín ngưỡng dân gian cho rằng, sớm mùng 1 Tết, các vị thần linh sẽ xuống thăm từng nhà. Việc đóng cửa nhà được coi là hành động bất kính với thần tiên, khiến các vị không thể vào chơi. Gia đình sẽ quanh năm nghèo khó do không có phước lộc thần linh ban tặng

Vì vậy, việc mở cửa trong ngày đầu năm chính là mở của để đón lộc may mắn cho gia đình

Vay mượn tiền được liệt kê vào danh sách những việc kiêng kị không nên làm trong dịp đầu xuân năm mới

Mọi người cho rằng, việc vay hay mượn tiền vào những ngày đầu năm mới sẽ khiến bản thân rơi vào cảnh túng thiếu. Bởi vậy, vào giai đoạn trước năm mới, người Việt sẽ tranh thủ trả hết những nợ nần trong năm cũ để tránh trường hợp gây hiểu lầm hay khó xử trong các mối quan hệ

