Theo thông lệ, ngày 1-4 hàng năm được coi là ngày Cá tháng Tư - ngày nói dối. Tuy vậy, trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc đăng tải những thông tin bịa đăt, sai sự thật liên quan đến dịch bệnh này vào bất cứ thời điểm nào, kể cả ngày 1-4 cũng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định Về chế tài xử lý đối tượng đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, Thẩm phán TANDTC đã có Công văn 45/TANDTC-PC về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Công văn nêu rõ, người có hành vi đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh Covid-19, gây dư luận xấu thì bị xử lý về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định tại Điều 288 BLHS 2015 Hơn nữa, pháp luật Việt Nam cũng không có quy định nào về ngày Cá tháng Tư. Do đó, mọi lời giải thích về những thông tin thiếu chính xác được đăng tải trên mạng liên quan đến ngày 1-4 đều là ngụy biện và sẽ không được chấp nhận Quy định này cũng được áp dụng tại các quốc gia khác trên thế giới, Thái Lan sẽ bỏ tù người nào đùa giỡn mắc COVID-19. Cụ thể, Chính phủ Thái Lan đã đưa một cảnh báo tới toàn thể người dân rằng bất cứ ai lấy ngày Cá tháng Tư (1-4) để đưa sai thông tin về Covid-19 sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự Nhà lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) Thái Anh Văn đăng tải trên mạng xã hội Facebook kêu gọi người dân không đùa giỡn về virus, trong đó nhấn mạnh bất cứ ai phát tán tin đồn hoặc tin sai sự thật có thể đối diện với mức án tới 3 năm tù và/hoặc mức phạt lên tới 3 triệu Đài tệ (99.000 USD) Tại Ấn Độ, đơn vị an ninh mạng của bang Maharashtra cho biết, sẽ có hành động pháp lý đối với bất cứ cá nhân nào lan truyền tin giả ngày Cá tháng Tư Bên cạnh đó, có 5 điều khác tuyệt đối không nên đem ra đùa vào ngày Cá tháng Tư Đùa về cái chết: Có rất nhiều người nghĩ rằng, lời nói sẽ chẳng làm hại đến cuộc sống nếu như người bị đùa vẫn còn khỏe mạnh. Tuy nhiên điều này thật sự không vui vẻ gì. Đừng lôi mạng sống của người khác ra đùa Cầu hôn: Nếu như trò đùa về cái chết có thể đem ra đùa với mọi đối tượng, thì cầu hôn giả là trò đùa rất phổ biến giữa những người đang yêu Các cặp đôi có thể đánh lừa đối phương bằng cách tổ chức một buổi cầu hôn giống như thật. Chỉ cho đến khi đối phương đồng ý thì lại lật ngược tình thế. Điều nay thật tệ bởi hôn nhân không phải là vấn đề đáng để lôi ra để đùa, và người bạn đang lấy ra làm trò đùa ấy chính là người mà bạn đang yêu thương nhất Tỏ tình: Nếu như cầu hôn là trò đùa của những cặp đôi thì tỏ tình lại là trò đùa của những người vẫn còn đang trong tình trạng “nửa lạ nửa quen”. Đây cũng là một trong những trò đùa rất phổ biến ở mọi lứa tuổi, tuy nhiên nó lại không được hoan nghênh bởi tính chất của trò đùa Sẽ thế nào nếu có một người tỏ tình với bạn nhưng rồi lại từ chối nói rằng đấy chỉ là một trò đùa? Đừng làm những điều như thế nhé vì điều đấy chỉ làm thêm người ghét bạn hơn thay vì những người quý bạn thôi Mang thai: Đa phần mọi người đều thường nghĩ rằng, nếu bạn đùa về một vấn đề mà người bị đùa đang rất mong muốn thì sẽ khiến họ tin hơn. Và dĩ nhiên, những điều linh thiêng càng làm tăng niềm tin của họ vào vấn đề ấy. Mang thai và có con là điều mà bất cứ người phụ nữ nào muốn Đừng lôi chuyện linh thiêng này ra làm trò đùa, điều có đồng nghĩa với việc bạn đang trêu đùa với họ. Rất có thể nếu đấy là sự thật, thay vì được chúc phúc và ăn mừng vui sướng, vấn đề đó lại bị lôi ra làm chủ đề bàn tán. Và việc bàn tán vào ngày nói dối chắc chắn là mang hướng tiêu cực Đồ ăn: Đứng sau những trò đùa tinh thần thì chắc hẳn là trò đùa hành động. Hành động ở đây có nhiều cách và dĩ nhiên trêu đùa với đồ ăn cũng là một trong những cách phổ biến Chẳng hạn, một nhà hàng bán hamburger ở Anh đã dùng chiêu trò này bằng cách thay vì dùng mayonnaise cho sản phẩm hamburger của mình thì nhà hàng đã cho kem đánh răng vào trong chiếc bánh ấy. Hậu quả xảy ra là, 80% du khách bị dị ứng và ngộ độc do nuốt phải lượng lớn kem đánh răng. Từ đó rút ra một bài học rằng, dù là những trò đùa nhưng hãy nhớ, nếu để ảnh hưởng đến sức khỏe của người bị đùa thì bạn đang phạm sai lầm rồi đấy Hãy nhớ rằng, mỗi một ngày lễ được tổ chức đều mang một mục đích chung là làm cho mọi người vui vẻ và cảm thấy thoải mái sau những ngày làm việc dài. Tuy nhiên hãy biết dừng đúng lúc và có giới hạn cho mỗi trò đùa của mình nhé

