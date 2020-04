Khi bị sốt, chúng ta không nên ủ ấm quá kỹ hoặc ở những nơi quá nóng

Việc giữ ấm quá mức sẽ khiến cơ thể khó thoát nhiệt, dẫn tới tình trạng sốt kéo dài. Sốt cao không hạ thân nhiệt kịp thời sẽ ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương, gây các biến chứng như co giật



Tắm nước lạnh là một trong những điều bạn cần tránh khi bị sốt

Việc tắm nước lạnh có thể giúp làm giảm nhiệt độ trong thời gian ngắn, tuy nhiên, nó có thể dẫn đến run. Cơ bắp run sẽ tăng nhiệt độ cơ thể đến một nấc mới, khiến tình trạng sốt càng trở nên trầm trọng

Ngoài ra, khi đang sốt, mọi người lưu ý không được uống nước lạnh

Việc uống nước lạnh sẽ khiến thân nhiệt cao hơn, tình trạng sức khỏe bị ảnh hưởng. Đặc biệt, trong trường hợp bị sốt do bệnh truyền nhiễm chức năng của đường tiêu hóa bị giảm sút thì việc uống nước lạnh cũng gây nguy hiểm cho sức khỏe

Với lượng chất dinh dưỡng dồi dào, trứng được coi là một "siêu thực phẩm" đem đến nhiều lợi ích sức khỏe cho con người. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những người bị sốt không nên ăn trứng

Nguyên nhân là do, sau khi ăn, lượng protein dồi dào trong trứng sẽ tạo ra một nhiệt lượng lớn mà cơ thể không phát tán ra ngoài được, dẫn tới tình trạng sốt cao hơn và rất lâu khỏi

Theo các chuyên gia y tế, nếu bệnh nhân đang sốt mà uống trà sẽ làm giảm hoặc mất hẳn tác dụng của thuốc hạ sốt

Ngoài ra, chất ta-nanh có trong trà biến nó trở thành thực phẩm "đại kỵ" với người bị sốt. Uống nhiều trà và uống trà quá đậm đặc sẽ làm cho não ở trạng thái bị kích thích, làm tăng huyết áp, tăng thêm nhiệt độ cơ thể của người bệnh

Khi bị sốt, bạn cũng không nên sử dụng mật ong

Mặc dù được coi là một loại thuốc bổ cho cơ thể, tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều mật ong khi bị sốt rất dễ đến cơ thể bị tăng thêm nhiệt độ

Khi bị sốt, để tình trạng sức khỏe được cải thiện, bạn nên thực hiện một số điều sau

Uống nhiều nước: Việc uống nước thường xuyên sẽ giúp bạn bổ sung lượng nước đã mất, ngăn chặn sự phát triển của vi rút, vi khuẩn. Việc bù đủ nước khi sốt sẽ giúp bạn không bị kiệt sức, loại bỏ nhanh chóng lượng độc tố có trong cơ thể

Bạn có thể thay thế nước lọc bằng hỗn hợp nước đun sôi để nguội pha với hydrit hoặc oresol để bù điện giải

Nước ép cam được coi là loại đồ uống tuyệt vời, giúp bạn hạ nhanh cơn sốt

Ngoài lượng nước phong phú, nước ép cam còn chứa nhiều dưỡng chất góp phần tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể

Để tình trạng sức khỏe được cải thiện một cách nhanh chóng, bạn nên thêm sữa chua vào khẩu phần ăn. Sữa chua mang lại tác động tích cực cho người bị sốt vi rút bởi thực phẩm này chứa rất nhiều lợi khuẩn có lợi cho đường tiêu hóa, giúp giảm nhiệt độ cơ thể một cách rõ rệt

Bạn có thể kết hợp sữa chua với nhiều loại trái cây khác nhau, giúp tăng cường sức đề kháng, chống lại bệnh tật

Khi người bệnh sốt dưới hoặc bằng 39 độ C, chúng ta có thể điều trị cho người bệnh tại nhà bằng phương pháp vật lý như: Mặc quần áo thoáng, thấm mồ hôi, uống nhiều nước, lau người, hoặc tắm bằng nước ấm...

Tuy nhiên, khi bệnh nhân sốt cao hơn 39 độ C, không giảm được nhiệt độ khi điều trị bằng thuốc hạ sốt và các phương pháp vật lý phối hợp, bạn nên đưa bệnh nhân tới các cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời

Đối với trẻ em, bạn cũng nên đưa trẻ tới bệnh viện nếu có các dấu hiệu bất thường như: Bỏ bú, quấy khóc nhiều, không chơi, sốt li bì, co giật, sảng, thở nhanh, thở khó, tiêu chảy, phân có nhày máu…

