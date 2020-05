Dứa được coi là một "siêu" thực phẩm khi sở hữu nguồn dinh dưỡng dồi dào. Một chén dứa thái lát có thể cung cấp cho bạn nhiều chất dinh dưỡng bao gồm protein, carb, chất xơ, mangan, folate, magie, niacin, kali, chất béo, vitamin C, đồng, thiamin, riboflavin và sắt...

Với nguồn dinh dưỡng dồi dào, dứa đem tới nhiều công dụng cho sức khỏe, đặc biệt đối với chị em phụ nữ. Ăn dứa mỗi ngày sẽ giúp cho làn da trở nên căng mịn, tràn đầy sức sống, tránh khỏi tình trạng nhăn nheo hay chảy xệ...

Ngoài việc giúp phục hồi làn da, dứa còn được coi là một loại thực phẩm giúp giảm cân một cách hiệu quả

Dứa ít calo, natri, cholesterol, chất béo bão hòa, trong khi lại rất giàu chất dinh dưỡng và chất xơ. Các enzyme chứa trong quả dứa có tác dụng thúc đẩy quá trình tiêu hóa thức ăn, hỗ trợ giảm lượng chất béo trong cơ thể, từ đó đem đến cho chúng ta một vóc dáng thon gọn, săn chắc

Việc thêm dứa vào khẩu phần ăn hàng ngày còn đem lại những lợi ích tuyệt vời cho đôi mắt của bạn

Beta carotene và vitamin A trong dứa có thể làm chậm sự thoái hóa của điểm vàng. Hấp thu một lượng beta carotene thích hợp trong thức ăn hàng ngày có thể giúp bạn bảo vệ mắt, giúp cho mắt sáng khỏe, thị lực tốt

Những ngày hè nóng bức, dứa là loại trái cây được nhiều người sử dụng để giải khát, đồng thời bổ sung những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, khi ăn dứa, bạn cần lưu ý một số điều sau để tránh gây hại cho sức khỏe của bạn và những người thân trong gia đình

Không ăn dứa xanh: Việc ăn hoặc uống nước ép dứa chưa chín có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe

Nguyên nhân là do, khi chưa chín, trong dứa tồn tại rất nhiều chất độc hại, có thể gây tiêu chảy nặng và nôn mửa. Bên cạnh đó, ăn quá nhiều lõi dứa có thể khiến cho những búi chất xơ hình thành trong đường ruột

Ăn dứa hoặc uống nước ép dứa khi đói bụng là một trong những sai lầm phổ biến gây tổn hại sức khỏe mà chúng ta hay mắc phải

Nguyên nhân là do, các chất hữu cơ và bromelin có trong dứa tác động mạnh vào niêm mạc dạ dày và ruột. Ăn dứa khi đói sẽ khiến cơ thể rơi vào trạng thái nôn nao, khó chịu

Theo các chuyên gia y tế, sau khi thưởng thức hải sản, chúng ta không nên ăn dứa

Ăn dứa ngay sau khi ăn hải sản sẽ làm chuyển đổi các vitamin có trong dứa thành các thành phần tương tự như asen, gây nôn mửa, tiêu chảy và các triệu chứng không mong muốn khác

PGS.TS.Nguyễn Thị Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cảnh báo, người bị bệnh dạ dày không nên ăn nhiều dứa

Nguyên nhân là bởi, trong dứa chứa nhiều axit hữu cơ và một số enzyme làm tăng viêm loét niêm mạc dạ dày, đường ruột, dế gây nôn nao, khó chịu, thậm chí khiến bệnh đau dạ dày trở nên nghiêm trọng hơn

Mặc dù dứa chứa rất nhiều chất dinh dưỡng nhưng theo chuyên gia y tế, các bà bầu, đặc biệt là những người mới mang thai 3 tháng đầu không nên ăn

Trong dứa có chứa chất bromelain có tác dụng làm mềm tử cung, kích thích co bóp tử cung. Bà bầu mang thai 3 tháng đầu nếu ăn quá nhiều dứa sẽ dễ gây sảy thai. Do đó, bạn nên kiêng loại quả này trong giai đoạn đầu của thai kỳ và thưởng thức một lượng vừa phải ở các giai đoạn tiếp theo

Bạn tuyệt đối không được ăn dứa khi chúng có dấu hiệu dập nát hay hư hỏng

Là loại cây bụi mọc sát mặt đất, vỏ lại xù xì nên quả dứa là nơi cư trú của nấm Candida tropicalis - một loại nấm độc. Khi dứa bị dập nát, dịch bào thấm ra, nấm sẽ phát triển, xâm nhập sâu vào trong quả dứa và gây ngộ độc cho người ăn. Các triệu chứng ngộ độc thường thấy là mệt mỏi, khó chịu, ngứa ngáy và nổi mề đay...

Những người có bệnh chảy máu hoặc có nguy cơ chảy máu như chảy máu cam, sốt xuất huyết, phụ nữ băng huyết... không nên ăn dứa

Các nghiên cứu đã chỉ ra, dứa có tác dụng phân hủy fibrin chống tụ huyết. Do đó, chúng ta cần đặc biệt lưu ý khi ăn dứa để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra

Để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và những người thân trong gia đình, các bà nội trợ lưu ý, khi mua dứa, hãy chọn mua những quả dứa tươi và lành lặn, không bị dập nát. Trước khi ăn, hãy gọt bỏ hết vỏ và mắt dứa

Nếu ăn trực tiếp (ăn sống), bạn cần cắt nhỏ miếng dứa rồi ngâm vào nước muối nhạt khoảng 10 phút để loại bỏ nấm độc, đồng thời ức chế enzyme phân giải protein để khi ăn không còn cảm giác rát lưỡi

Đối với người có cơ địa mẫn cảm, hay bị dị ứng và trẻ em nên ăn dứa đã xào, nấu, giảm khả năng gây dị ứng. Chúng ta có thể chế biến dứa thành nhiều món khác nhau như mực xào dứa, dứa xào thịt bò...

