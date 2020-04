Nếu muốn có một trái tim khỏe mạnh đồng thời ngăn chặn những căn bệnh về tim, bạn nên bổ sung cá vào thực đơn ăn uống của mình

Trong cá có chứa chất EPA - một dạng axit béo không no có thể giúp cơ thể phòng chống bệnh xơ vữa động mạnh, ngăn chặn những cơn nhồi máu cơ tim. Mặt khác, hàm lượng dinh dưỡng như khoáng chất, axit béo omega-3 vô cùng dồi dào giúp cải thiện và lưu thông mạch máu, giảm hiện tượng máu bị vón cục dẫn tới tắc nghẽn mạch máu

Không chỉ tốt cho tim mạch, cá còn là thực phẩm tốt cho hệ tiêu hóa

So với các loại thịt động vật như lợn, bò... chứa nhiều protein, nếu ăn nhiều có thể gây chứng thừa đạm, béo phì, tiểu đường... thì protein trong cá lại dễ hấp thụ, giảm thiểu gánh nặng cho dạ dày trong quá trình tiêu hóa

Nhiều nghiên cứu chỉ ra, DHA có trong axit béo không no của cá có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng các tế bào não và hệ thần kinh của con người

Đặc biệt đối với trẻ nhỏ, DHA là một dưỡng chất vô cùng quan trọng và cần thiết để phát triển tế bào não. Với người già thì lượng DHA có trong cá có tác dụng làm chậm lão hóa bộ não

Không chỉ tốt cho sức khỏe, cá còn là thực phẩm dễ chế biến. Bạn có thể giữ cá trong tủ lạnh mà vẫn giữ nguyên được thành phần dầu cá hấp thụ vào cơ thể

Các bà nội trợ có thể biến tấu cá thành những món ăn khác nhau, vừa ngon miệng, vừa tốt cho sức khỏe cho của các thành viên trong gia đình

Cá có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, khi ăn cá, bạn cần tránh một số điều sau

Cá là nguồn thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng, tuy nhiên, chúng ta không nên ăn cá khi đói, đặc biệt đối với những người mắc bệnh gout

Nguyên nhân là do, chất purine có trong cá sẽ làm acid uric trong cơ thể tăng lên, gây tổn thương mô. Lượng acid uric tăng, tích tụ trong các khớp chính là nguyên nhân gây ra bệnh gout vô cùng nguy hiểm

Để đảm bảo sức khỏe, chúng ta không nên ăn một số bộ phận ở cá như: Mật cá, ruột cá, trứng cá... bởi đây là những bộ phận dễ bị nhiễm các loại độc tố và vi sinh vật dưới nước hoặc ký sinh trùng như trứng sán, trứng giun và giun xoắn

Nếu ăn ruột cá, chúng ta phải rửa thật sạch bằng muối và nấu chín để tránh nguy cơ mắc bệnh ký sinh trùng

Đặc biệt, nhiều người còn "nuốt" mật cá bởi theo quan niệm dân gian, mật cá giúp thanh nhiệt, giải độc, giúp mắt sáng và giảm ho. Tuy nhiên, đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm bởi theo nghiên cứu khoa học, mật cá cung cấp các men, enzyme song cũng chứa rất nhiều độc tố như tetrodotoxin, tác hại lên hệ thần kinh, gây mệt mỏi, suy hô hấp và rối loạn hành vi



Không chỉ vậy, ăn mật cá cũng có thể bị trúng độc, sốc nhiễm khuẩn, chảy máu cấp thậm chí tử vong. Vì thế, lưu ý khi chế biến nên tránh làm vỡ mật cá, tránh để dịch mật cá bắn vào mắt

Để bảo vệ sức khỏe, chúng ta nên hạn chế ăn cá sống

Theo PGS. TS Nguyễn Xuân Ninh (Viện Dinh dưỡng Quốc gia), cá sống dưới nước, ăn tạp nên rất dễ bị nhiễm các loại độc tố và vi sinh vật sống dưới nước. Các độc chất này tích lũy lâu ngày trong cơ thể có thể dẫn đến nguy cơ mắc dị ứng, tim mạch, suy gan, thận, bệnh về đường tiêu hóa cho người

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, khi cơ thể không được khỏe và đang bị ho lâu ngày, bạn nên tránh ăn cá, đặc biệt là cá biển để phòng nguy cơ bị dị ứng

Chất histamine có trong cá biển khi được nạp vào cơ thể sẽ xâm nhập vào quá trình tuần hoàn máu, gây ra hiện tượng dị ứng, khiến bệnh tình của bạn trở nên nguy hiểm hơn

Theo nghiên cứu, các bộ phận trên mình cá có hàm lượng thủy ngân cao được xếp theo thứ tự như sau: Đầu cá, da cá, thịt cá và trứng cá

Cá nuôi càng lâu thì hàm lượng kim loại nặng trong não càng cao. Nếu ăn não cá, rất có thể bị ngộ độc. Do đó, chúng ta cần ghi nhớ, cá càng lớn tuổi thì không nên ăn đầu cá để tránh ngộ độc

Cá chép là một thực phẩm quý, ăn rất ngon, có tác dụng an thai, chữa được ho suyễn, mụn nhọt, mồm méo...

Tuy nhiên, khi ăn cá chép, chúng ta không nên ăn cá chép cùng lá tía tô bởi sự kết hợp này dễ gây nóng, sinh mụn nhọt...

