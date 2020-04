Mới đây nhất là vụ việc một bé gái 3 tuổi ở thủ đô Jakarta, Indonesia đã bị bỏng gần như toàn thân vì nước rửa tay khô bắt lửa





Cô bé đi xem nhà hàng xóm đốt rác thải, và có cầm theo một chai nước rửa tay khô. Bất ngờ ngọn lửa ở đống rác bén vào chai nước rửa tay khô rồi cháy bùng lên khiến cô bé bị bỏng nặng ở mặt, tay và chân





Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cô bé đã được đưa đi cấp cứu, và hiện đang trong giai đoạn phục hồi





Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn, bạn cần nắm được những lưu ý sau khi sử dụng nước rửa tay khô





Đầu tiên, lựa chọn sản phẩm nước rửa tay có tem nhãn ghi đầy đủ thông tin về nơi sản xuất, ngày tháng sản xuất, số lô…để đảm bảo chất lượng





Sử dụng lượng nước rửa tay khô vừa đủ, không dùng quá nhiều hoặc quá ít miễn là đạt được hiệu quả làm sạch cao nhất





Thành phần của nước rửa tay khô có chứa cồn, rất dễ cháy nếu người dùng tiếp xúc gần với ngọn lửa, nguồn nhiệt lớn





Do đó, người dùng cần cẩn trọng, giữ khoảng cách an toàn nhất với các nguồn lửa





Khi sử dụng hãy thoa đều dung dịch lên khắp tay và chờ khô hẳn trước khi chuyển sang các công việc khác





Trong quá trình sử dụng nước rửa tay khô, hạn chế việc để dung dịch tiếp xúc trực tiếp với mắt, bởi nó sẽ gây kích ứng, làm tổn thương giác mạc





Tránh sử dụng nước rửa tay khô khi có vết thương hở, có thể dẫn đến tình trạng dị ứng da





Nước rửa tay khô là vật dụng không thể thiếu trong mùa dịch Covid-19, tuy nhiên, sản phẩm phải có thành phần chính là cồn đạt 60 – 70 độ trở lên mới có thể sát khuẩn





Và cũng chính điều này đã ảnh hưởng rất lớn tới làn da tay của người sử dụng…





Do đó, cần sử dụng các loại kem dưỡng ẩm thường xuyên, bôi trực tiếp lên da khi có cảm giác da tay khô





Một số loại tinh dầu dưỡng mua sẵn hoặc tự chế cũng có tác dụng trong việc làm mềm da tay, tuy nhiên cần sử dụng hợp lý, dựa theo ý kiến của các chuyên gia về thành phần, liều lượng của sản phẩm





Đối với trẻ nhỏ, việc lạm dụng hoặc sử dụng các loại nước rửa tay khô không phù hợp với da còn có thể dẫn tới các trường hợp như: trẻ bị rát, mẩn ngứa, dị ứng da…





Trong trường hợp đó, các bậc phụ huynh cần đưa trẻ đến khám tại các cơ sở y tế





Không để trẻ nhỏ nuốt phải nước rửa tay khô, bởi nó có chứa các chất như: chất bảo quản, cồn, chất tạo mùi… gây rối loạn chức năng hoạt động của hệ hô hấp…





Sau các bữa ăn, tay tiếp xúc với dầu mỡ thì việc vệ sinh tay bằng nước rửa tay khô không có tác dụng, không loại bỏ được dầu mỡ. Thay vào đó, xà phòng sẽ là lựa chọn tối ưu giúp tay bạn được sạch sẽ hơn

