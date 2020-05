Bưu điện dưới biển ở Vanuatu, quốc đảo vùng Melanesia, tây nam Thái Bình Dương là địa điểm độc đáo, thu hút sự quan tâm của du khách, bởi cách thức gửi bưu thiếp khác lạ





Bưu điện nằm ở độ sâu 3m so với mặt biển, mang đến những trải nghiệm hoàn toàn mới cho những người đặt chân tới quốc đảo này, bên cạnh các hoạt động giải trí khác như: lướt sóng, bơi, lặn…





Du khách tự tay viết các tấm bưu thiếp, sau đó bỏ vào thùng thư được đặt dưới biển





Tất cả mọi thứ ở bưu điện đều được bảo vệ một cách tốt nhất khi sử dụng các chất liệu đặc biệt, đảm bảo không thấm nước. Thời gian mở cửa của bưu điện là không cố định, khoảng 1 giờ/ngày, và mỗi ngày sẽ có các thợ lặn làm nhiệm vụ gom thư để chuyển đi





Trước đó, ở vùng Pulau Layang- Layang, Malaysia cũng có một thùng thư được thiết kế độc đáo và đặt dưới biển





Đây được biết đến là thùng thư sâu nhất thế giới, được đặt ở độ sâu tới 40m dưới biển





Những tấm bưu thiếp do du khách viết và gửi ở đây đều được đóng dấu bưu điện chống nước, giúp tránh được tình trạng ướt, nhòe mực





Hay như dịch vụ ăn uống cũng được phục vụ ở dưới biển, và một trong những địa điểm thú vị không thể bỏ qua đó là nhà hàng “Under” ở phía Nam Na Uy





Nơi đây không chỉ thu hút thực khách bởi các món ăn ngon là đặc sản của địa phương mà còn bởi thiết kế độc đáo của nhà hàng







Nhà hàng được thiết kế với kiểu kiến trúc nửa nổi nửa chìm, phần dưới đáy biển cách mặt nước 5m. “Under” được xây dựng nên từ những bức tường bê tông dày giúp chống chịu với thời tiết khắc nghiệt





Đặc biệt, các vách kính lớn giúp du khách có thể chiêm ngưỡng được các sinh vật biển





Một nhà hàng khác phục vụ trong lòng đại dương đó là Hurawalhi Island Resort. Nơi đây được coi là “thiên đường ẩm thực”





Nhà hàng thủy cung nằm ở độ sâu 5,8m so với mặt nước, được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng MJ Murphy





Nhà hàng xây dựng tại New Zealand với tổng thời gian là 10 tháng, sau đó được chuyển bằng tàu thủy tới Maldives





Nơi đây đủ chỗ phục vụ 16 thực khách trong cùng một khoảng thời gian





Đây cũng được biết đến là điểm dừng chân ấn tượng tại khu nghỉ dưỡng Hurawalhi, giúp du khách vừa được thưởng thức những món ăn ngon, vừa được ngắm nhìn khung cảnh dưới đáy biển





Cũng ở thiên đường Maldives này, du khách còn có cơ hội trải nghiệm không gian của khách sạn dưới biển





Khách sạn Muraka thuộc khu nghỉ dưỡng Conrad Maldives Rangali, nằm cách mặt nước biển khoảng 5m





Khách sạn 2 tầng, được thiết kế với đầy đủ các tiện ích, mỗi phòng suite đều có quản gia, đầu bếp, huấn luyện viên thể hình và các dịch vụ spa





Phòng nghỉ được thiết kế đặc biệt, các bức tường bằng kính xung quanh, giúp du khách vừa có thể nghỉ ngơi, thư giãn, vừa chiêm ngưỡng được cảnh biển xung quanh





