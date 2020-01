Thời gian gần đây, virus Corona gây ra dịch viêm phổi lạ, có nguồn gốc từ Vũ Hán (Trung Quốc), đang lây lan vô cùng nhanh chóng tại các nước trong khu vực châu Á, khiến nhiều người lo ngại. Được biết, chủng virus Corona có chung "họ hàng" với virus dịch SARS và MERS từng khiến cả thế giới hoang mang Các triệu chứng khi bị nhiễm virus Corona tương đương với triệu chứng bệnh cảm, cúm, viêm họng thông thường bao gồm: chảy nước mũi, ho, đau họng, có thể đau đầu và sốt. Các triệu chứng này có thể kéo dài trong vài ngày (Theo: Tuổi Trẻ) Hiện chưa có vắcxin phòng ngừa virus Corona.Tuy nhiên, để phòng tránh sự lây lan của chủng virus này, bạn nên tránh tiếp xúc những người bị bệnh, cố gắng tránh đưa tay chạm lên mắt, mũi, miệng. Bên cạnh đó, bạn cũng nê rửa tay thường xuyên bằng xà bông và nước trong ít nhất 20 giây Tính tới ngày 23-1, Trung Quốc xác nhận có hơn 580 người nhiễm bệnh do virus Corona trên toàn lãnh thổ, nhưng hầu hết những người này ở thành phố Vũ Hán. Bên cạnh đó, thành phố Macau xác nhận 2 ca nhiễm bệnh. Hong Kong có 2 người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona Theo thống kê của hãng tin AFP, tính đến sáng 24-1-2020 theo giờ Việt Nam, ngoài Trung Quốc đã có 7 nơi xác nhận đã có người bệnh bị viêm phổi cấp do chủng virus Corona mới gây ra bao gồm: Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Mỹ và Việt Nam Hai trường hợp đầu tiên phát hiện dương tính với virus Corona tại Việt Nam hiện đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) Trước đó, năm 2014, sự bung phát của dịch bệnh Ebola từng là nỗi khiếp sợ của cả thế giới WHO xác nhận gần 7.000 trường hợp tử vong vì virus này. Sức tấn công mạnh của đại dịch khiến 70% dân số Tây Phi nhiễm bệnh Thời điểm ấy tại châu Phi, xác người chết được tìm thấy nằm la liệt ngoài đường do sự lây lan của đại dịch Ebola Virus Ebola bùng phát mạnh mẽ nhất tại các vùng Guinea, Sierra Leone, Liberia Người ta phải thường xuyên phun thuốc diệt khuẩn và vệ sinh nơi ở để phong tránh sự lây lan của virus này Đến nay, Ebola đã được khống chế, tuy nhiên những hậu quả của đại dịch này vẫn còn là nỗi ám ảnh đối với nhiều người, đặc biệt là những người sinh sống tại khu vực châu Phi Năm 2012, một loại virus mới bắt nguồn từ lạc đà xuất hiện ở Trung Đông và từng bước trở thành đại dịch toàn cầu. Hội chứng hô hấp cấp Trung Đông (MERS) thời điểm ấy lan truyền với tốc độ đáng sợ Từ năm 2012, dịch MERS đã có mặt tại 25 quốc gia. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thống kê, tính đến ngày 7-6-2012, có khoảng 1.179 người nhiễm virus MERS trên toàn thế giới, trong đó, 442 người đã tử vong Riêng tại Hàn Quốc, nơi từng được xem là "ổ dịch" của dịch bệnh này, có tới 95 ca nhiễm bệnh và 7 người tử vong vì đại dịch MERS Giữa tháng 11-2002 và tháng 7-2003, dịch SARS bùng phát ở Hồng Kông (Trung Quốc) và lan tỏa toàn cầu và với 8.422 trường hợp và 916 trường hợp tử vong trên toàn thế giới Chỉ trong vòng vài tuần lễ, SARS lan từ Hồng Kông sang lây nhiễm nhiều người khác tại 37 quốc gia trên thế giới vào đầu năm 2003 Trung Quốc đại lục và Hong Kong trả giá nặng nhất với lần lượt 349 người và 299 người tử vong Thời điểm ấy, Trung Quốc từng bị chỉ trích nặng nề vì cố tình giấu đi căn bệnh nguy hiểm này Hầu hết bệnh nhân bị nhiễm đều bị viêm phổi và lây nhiễm do tiếp xúc với chất dịch (đờm, nước mũi, nước bọt) từ người bệnh Thời điểm ấy, nhiều quốc gia trên thế giới đã phải liên tục cảnh báo và thực hiện các biện pháp khử trùng, làm sạch không khí, đồng thời, khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà và sử dụng khẩu trang để phòng tránh lây lan virus SARS

Thời gian gần đây, virus Corona gây ra dịch viêm phổi lạ, có nguồn gốc từ Vũ Hán (Trung Quốc), đang lây lan vô cùng nhanh chóng tại các nước trong khu vực châu Á, khiến nhiều người lo ngại. Được biết, chủng virus Corona có chung "họ hàng" với virus dịch SARS và MERS từng khiến cả thế giới hoang mang Các triệu chứng khi bị nhiễm virus Corona tương đương với triệu chứng bệnh cảm, cúm, viêm họng thông thường bao gồm: chảy nước mũi, ho, đau họng, có thể đau đầu và sốt. Các triệu chứng này có thể kéo dài trong vài ngày (Theo: Tuổi Trẻ) Hiện chưa có vắcxin phòng ngừa virus Corona. Tuy nhiên, để phòng tránh sự lây lan của chủng virus này, bạn nên tránh tiếp xúc những người bị bệnh, cố gắng tránh đưa tay chạm lên mắt, mũi, miệng. Bên cạnh đó, bạn cũng nê rửa tay thường xuyên bằng xà bông và nước trong ít nhất 20 giây Tính tới ngày 23-1, Trung Quốc xác nhận có hơn 580 người nhiễm bệnh do virus Corona trên toàn lãnh thổ, nhưng hầu hết những người này ở thành phố Vũ Hán. Bên cạnh đó, thành phố Macau xác nhận 2 ca nhiễm bệnh. Hong Kong có 2 người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona Theo thống kê của hãng tin AFP, tính đến sáng 24-1-2020 theo giờ Việt Nam, ngoài Trung Quốc đã có 7 nơi xác nhận đã có người bệnh bị viêm phổi cấp do chủng virus Corona mới gây ra bao gồm: Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Mỹ và Việt Nam Hai trường hợp đầu tiên phát hiện dương tính với virus Corona tại Việt Nam hiện đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) Trước đó, năm 2014, sự bung phát của dịch bệnh Ebola từng là nỗi khiếp sợ của cả thế giới WHO xác nhận gần 7.000 trường hợp tử vong vì virus này. Sức tấn công mạnh của đại dịch khiến 70% dân số Tây Phi nhiễm bệnh Thời điểm ấy tại châu Phi, xác người chết được tìm thấy nằm la liệt ngoài đường do sự lây lan của đại dịch Ebola Virus Ebola bùng phát mạnh mẽ nhất tại các vùng Guinea, Sierra Leone, Liberia Người ta phải thường xuyên phun thuốc diệt khuẩn và vệ sinh nơi ở để phong tránh sự lây lan của virus này Đến nay, Ebola đã được khống chế, tuy nhiên những hậu quả của đại dịch này vẫn còn là nỗi ám ảnh đối với nhiều người, đặc biệt là những người sinh sống tại khu vực châu Phi Năm 2012, một loại virus mới bắt nguồn từ lạc đà xuất hiện ở Trung Đông và từng bước trở thành đại dịch toàn cầu. Hội chứng hô hấp cấp Trung Đông (MERS) thời điểm ấy lan truyền với tốc độ đáng sợ Từ năm 2012, dịch MERS đã có mặt tại 25 quốc gia. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thống kê, tính đến ngày 7-6-2012, có khoảng 1.179 người nhiễm virus MERS trên toàn thế giới, trong đó, 442 người đã tử vong Riêng tại Hàn Quốc, nơi từng được xem là "ổ dịch" của dịch bệnh này, có tới 95 ca nhiễm bệnh và 7 người tử vong vì đại dịch MERS Giữa tháng 11-2002 và tháng 7-2003, dịch SARS bùng phát ở Hồng Kông (Trung Quốc) và lan tỏa toàn cầu và với 8.422 trường hợp và 916 trường hợp tử vong trên toàn thế giới Chỉ trong vòng vài tuần lễ, SARS lan từ Hồng Kông sang lây nhiễm nhiều người khác tại 37 quốc gia trên thế giới vào đầu năm 2003 Trung Quốc đại lục và Hong Kong trả giá nặng nhất với lần lượt 349 người và 299 người tử vong Thời điểm ấy, Trung Quốc từng bị chỉ trích nặng nề vì cố tình giấu đi căn bệnh nguy hiểm này Hầu hết bệnh nhân bị nhiễm đều bị viêm phổi và lây nhiễm do tiếp xúc với chất dịch (đờm, nước mũi, nước bọt) từ người bệnh Thời điểm ấy, nhiều quốc gia trên thế giới đã phải liên tục cảnh báo và thực hiện các biện pháp khử trùng, làm sạch không khí, đồng thời, khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà và sử dụng khẩu trang để phòng tránh lây lan virus SARS