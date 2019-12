Không gian tràn ngập màu sắc, đem đến những cảm nhận chân thực cho du khách khi tham quan, trải nghiệm vào dịp lễ Giáng sinh đó là khu vườn châu Âu ở Ba Vì, Hà Nội





Khu vườn rộng khoảng 2ha, nằm cách trung tâm thành phố 50km về phía Tây. Khu vườn được trang hoàng lộng lẫy với 1400 cây bách tùng – loài cây mang dáng dấp và hơi thở của dịp Noel ở phương trời Âu





Khu vườn là nơi phù hợp để diễn ra các cuộc gặp mặt, tụ họp của đôi bạn thân, tình nhân hoặc nhóm bạn trẻ, và tất cả thành viên trong gia đình vào dịp lễ





Không chỉ thu hút bởi số lượng lớn cây bách tùng, tại khu vườn châu Âu còn có các mô hình ông già Noel, cỗ xe tuần lộc, … giúp các du khách thỏa sức check in. Bên cạnh đó, điểm nhấn của khu vườn còn là khoảng vườn rộng trồng đủ các loại hoa hồng khác nhau, với màu sắc riêng, tô điểm thêm vẻ đẹp nơi đây





Trở lại với những con phố nhộn nhịp nằm giữa lòng thủ đô, những ngày giáp dịp Giáng sinh, nhiều cung đường được thay áo mới. Tại phố hàng Mã, các cửa hàng kinh doanh bày bán phong phú những loại quà nhỏ xinh, tất, mũ, áo Noel…





Các mặt hàng được nhập từ nhiều nguồn khác nhau, đem đến nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng





Bên cạnh đó, các loại cây thông Noel cũng được bày bán nhiều, đa dạng về kích thước, chất liệu tạo nên và giá cả dao động từ 500.000 đồng trở lên





Phố Hàng Mã vào những ngày này được coi là địa điểm lý thú cho các bạn trẻ đến để chụp ảnh với không gian rực rỡ, nhiều sắc màu





Nhắc đến lễ Giáng sinh, hình ảnh gắn liền với ngày đặc biệt không chỉ là cây thông, ông già Noel mà còn là khung cảnh của các nhà thờ. Đây như nét đặc trưng khi vào ngày này, người ta tới nhà thờ cầu nguyện điều may, sức khỏe cho bản thân, gia đình và bạn bè





Tại Hà Nội, nhà thờ Lớn là địa chỉ mà bạn không nên bỏ qua dịp Noel. Trước ngày diễn ra lễ chính, nhà thờ Lớn được trang hoàng đẹp mắt với mô hình cây thông Noel lớn cùng các loại đèn led lắp theo hình ảnh như: quả châu, ngôi sao, tuần lộc…





Chính vì thế mà du khách có thể thỏa sức chụp ảnh, lưu giữ những kỷ niệm cùng người thân vào dịp Noel đáng nhớ bên cạnh hoạt động chính là cầu bình an, may mắn





Sát ngay nhà thờ Lớn đó là phố đi bộ Hà Nội với không gian mở, thoáng và đầy ắp hương vị Giáng sinh. Đây được coi là một trong những điểm đến hấp dẫn cho các bạn trẻ





Ngoài việc được chụp những bức ảnh sống ảo với khung cảnh nên thơ thì khi đến đây, du khách còn được trải nghiệm hàng loạt các trò chơi dân gian, tham gia hoạt động âm nhạc hay thưởng thức những món ăn dậy vị của Hà Nội





Địa điểm check in lý tưởng ở Hà Nội vào dịp Giáng sinh còn là ở những khu trung tâm thương mại, hoặc các trường đại học lớn





Có thể kể đến một số địa chỉ như: Royal City, Times City, Vincom Bà Triệu, Vincom Nguyễn Chí Thanh, hay Aeon Mall Long Biên…





Ngay từ những ngày đầu tháng 12, những khu vực này đã rục rịch chuẩn bị cho dịp Giáng sinh với cây thông, túi quà… tạo không gian mở giúp du khách tham gian, chiêm ngưỡng và chụp ảnh…





Tiếp nữa đó là các ngôi trường đại học lớn tại Hà Nội như: Đại học Thăng Long - là nơi đầu tư cơ sở vật chất “khủng”, giúp sinh viên và khách tham quan được đắm chìm trong không gian của dịp Giáng sinh





Còn gì tuyệt hơn khi vào những ngày thời tiết se lạnh, chúng ta được chiêm ngưỡng những cơn mưa tuyết lớn với cảm giác chân thực, hình ảnh đẹp đến nao lòng ngay giữa thủ đô





