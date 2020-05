Buồn nôn hay lợm họng là một trong những biểu hiện nhanh nhất giúp bạn nhận biết cơ thể bị ngộ độc thực phẩm

Triệu chứng này thường xuất hiện vài tiếng sau khi ăn, nhưng cũng có thể biểu hiện ngay khi ăn phải thức ăn nhiễm độc

Nếu sau khi ăn xong, cơ thể có triệu chứng buồn nôn thì uống 1 ly nước lọc hoặc trà gừng là một phương thuốc tại nhà tốt. Ngoài ra, bạn có thể thử các thuốc không cần đơn như Dramamine hoặc Pepto-Bismol

Bên cạnh đó, để dạ dạy được ổn định, bạn có thể ăn thức ăn nhạt như bánh mì trắng sau vài tiếng bị buồn nôn

Chán ăn là một phản ứng tự nhiên của cơ thể khi bị ngộ độc thực phẩm. Bởi, sau khi ăn phải thức ăn nhiễm độc, cơ thể sẽ từ chối tiếp nhận những thức ăn tương tự trong một thời gian

Dù bị ngộ độc thực phẩm nhưng cơ thể vẫn cần năng lượng để chống lại vi khuẩn, do vậy, bạn nên cố ăn những món ăn dễ tiêu hóa như canh xương hoặc bánh mỳ nhạt để giúp cơ thể ổn định hơn

Nếu không thể ăn hoặc uống được gì trong quá 12 tiếng đồng hồ, kèm theo đó là các triệu chứng mất nước, chẳng hạn như đái ít, miệng khô, khát nhiều, lơ mơ và chóng mặt thì bạn nên đến ngay cơ sở y tế gần nhất để điều trị

Co cứng bụng và đau bụng là biểu hiện rõ nhất cho biết cơ thể bạn có vấn đề, triệu chứng này là một trong những dấu hiệu đầu tiên của ngộ độc thực phẩm

Nếu cơn đau bụng khiến bạn phải chạy ào vào nhà vệ sinh, thì đó là một dấu hiệu chính xác và không may cho thấy vi khuẩn xấu đang hoạt động trong ruột của bạn

Để giảm triệu chứng bị đau bụng thì bạn nên chườm ấm bụng, ngoài ra có thể lựa chọn uống trà thảo dược hoặc rượu gừng để làm ấm bụng

Mặt khác, bạn cũng cần tránh tiếp xúc với các chất kích thích như cà phê hoặc rượu, các loại đồ uống này có thể càng gây kích ứng và dẫn đến mất nước

Khi bị ngộ độc thực phẩm, cơ thể sẽ rơi vào tình trạng mất nước, điều này sẽ khiến bạn bị những cơn đau đầu hành hạ

Đau đầu do ngộ độc thực phẩm gây ra thường sẽ nhẹ, hoặc chỉ gây choáng và có thể điều trị bằng thuốc không cần đơn

Tuy nhiên, nếu cơn đau trở nên trầm trọng và kèm theo cảm giác lú lẫn, mờ mắt hoặc cứng gáy thì cần tìm trợ giúp y tế càng sớm càng tốt

Khi bị ngộ độc thực phẩm bạn sẽ không tránh khỏi bị nôn và tiêu chảy, 2 tác nhân này có thể dẫn đến mất nước và các muối khoáng quan trọng khiến bạn rơi vào tình trạng thiếu nước trầm trọng

Do vậy, khi có bị ngộ độc thực phẩm, bạn hãy giữ đủ nước và hạn chế vận động, và gọi cho bác sĩ nếu tình trạng nặng hơn hoặc đi kèm với các triệu chứng khác như mờ mắt hoặc yếu cơ

Đối với trẻ sơ sinh, người già và người bị suy giảm miễn dịch có thể bị mất nước nghiêm trọng và cần phải nhập viện để truyền dịch

Không chỉ gây buồn nôn sau khi ăn, ngộ độc thực phẩm còn khiến cơ thể xảy ra tình trạng nôn, ói

Tuy gây khó chịu nhưng đây cũng là một trong những cách để cơ thể cố gắng loại bỏ chất độc, do vậy, bạn nên cố nôn hết thức ăn có trong dạ dày trước khi đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe

Khi ăn phải thức ăn nhiễm độc, cơ thể lập tức chuyển sang chế độ chống khuẩn. Bên cạnh đào thải độc tố qua nôn mửa và đi ngoài, cơ thể còn tăng nhiệt độ bên trong để tiêu diệt vi khuẩn

Ngoài ra, triệu chứng sốt còn là một tình trạng do một số loại vi khuẩn, chẳng hạn như Listeria và Campylobacter gây ra, có thể đi kèm với các triệu chứng tiêu hóa

Thông thường, sốt do ngộ độc thực phẩm thường sẽ nhẹ, nếu nó vượt quá 38 độ C, trong vòng 48 giờ bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc nhập viện để được điều trị kịp thời

Tiêu chảy cũng là một trong những dấu hiệu ngộ độc thực phẩm, đây là hiện tượng thường gặp ở người lớn sau khi ăn phải thức ăn không đảm bảo

Norovirus là nguyên nhân gây tiêu chảy, chúng phổ biến nhất của bệnh cúm dạ dày và nó có thể lây lan qua thực phẩm bị ô nhiễm

Ngoài ra, vi khuẩn E. coli (có trong thịt bò và rau sống) và Campylobacter (ở gia cầm chưa nấu chín và nước bị ô nhiễm) còn có thể khiến cơ thể bạn có triệu chứng tiêu chảy ra máu

Theo các bác sĩ, tiêu chảy có thể dẫn đến mất nước nguy hiểm, vì vậy hãy đảm bảo giữ đủ nước bằng cách uống nước hoặc Gatorade và tìm chăm sóc y tế nếu các triệu chứng trầm trọng

Buồn nôn hay lợm họng là một trong những biểu hiện nhanh nhất giúp bạn nhận biết cơ thể bị ngộ độc thực phẩm

Triệu chứng này thường xuất hiện vài tiếng sau khi ăn, nhưng cũng có thể biểu hiện ngay khi ăn phải thức ăn nhiễm độc

Nếu sau khi ăn xong, cơ thể có triệu chứng buồn nôn thì uống 1 ly nước lọc hoặc trà gừng là một phương thuốc tại nhà tốt. Ngoài ra, bạn có thể thử các thuốc không cần đơn như Dramamine hoặc Pepto-Bismol

Bên cạnh đó, để dạ dạy được ổn định, bạn có thể ăn thức ăn nhạt như bánh mì trắng sau vài tiếng bị buồn nôn

Chán ăn là một phản ứng tự nhiên của cơ thể khi bị ngộ độc thực phẩm. Bởi, sau khi ăn phải thức ăn nhiễm độc, cơ thể sẽ từ chối tiếp nhận những thức ăn tương tự trong một thời gian

Dù bị ngộ độc thực phẩm nhưng cơ thể vẫn cần năng lượng để chống lại vi khuẩn, do vậy, bạn nên cố ăn những món ăn dễ tiêu hóa như canh xương hoặc bánh mỳ nhạt để giúp cơ thể ổn định hơn

Nếu không thể ăn hoặc uống được gì trong quá 12 tiếng đồng hồ, kèm theo đó là các triệu chứng mất nước, chẳng hạn như đái ít, miệng khô, khát nhiều, lơ mơ và chóng mặt thì bạn nên đến ngay cơ sở y tế gần nhất để điều trị

Co cứng bụng và đau bụng là biểu hiện rõ nhất cho biết cơ thể bạn có vấn đề, triệu chứng này là một trong những dấu hiệu đầu tiên của ngộ độc thực phẩm

Nếu cơn đau bụng khiến bạn phải chạy ào vào nhà vệ sinh, thì đó là một dấu hiệu chính xác và không may cho thấy vi khuẩn xấu đang hoạt động trong ruột của bạn

Để giảm triệu chứng bị đau bụng thì bạn nên chườm ấm bụng, ngoài ra có thể lựa chọn uống trà thảo dược hoặc rượu gừng để làm ấm bụng

Mặt khác, bạn cũng cần tránh tiếp xúc với các chất kích thích như cà phê hoặc rượu, các loại đồ uống này có thể càng gây kích ứng và dẫn đến mất nước

Khi bị ngộ độc thực phẩm, cơ thể sẽ rơi vào tình trạng mất nước, điều này sẽ khiến bạn bị những cơn đau đầu hành hạ

Đau đầu do ngộ độc thực phẩm gây ra thường sẽ nhẹ, hoặc chỉ gây choáng và có thể điều trị bằng thuốc không cần đơn

Tuy nhiên, nếu cơn đau trở nên trầm trọng và kèm theo cảm giác lú lẫn, mờ mắt hoặc cứng gáy thì cần tìm trợ giúp y tế càng sớm càng tốt

Khi bị ngộ độc thực phẩm bạn sẽ không tránh khỏi bị nôn và tiêu chảy, 2 tác nhân này có thể dẫn đến mất nước và các muối khoáng quan trọng khiến bạn rơi vào tình trạng thiếu nước trầm trọng

Do vậy, khi có bị ngộ độc thực phẩm, bạn hãy giữ đủ nước và hạn chế vận động, và gọi cho bác sĩ nếu tình trạng nặng hơn hoặc đi kèm với các triệu chứng khác như mờ mắt hoặc yếu cơ

Đối với trẻ sơ sinh, người già và người bị suy giảm miễn dịch có thể bị mất nước nghiêm trọng và cần phải nhập viện để truyền dịch

Không chỉ gây buồn nôn sau khi ăn, ngộ độc thực phẩm còn khiến cơ thể xảy ra tình trạng nôn, ói

Tuy gây khó chịu nhưng đây cũng là một trong những cách để cơ thể cố gắng loại bỏ chất độc, do vậy, bạn nên cố nôn hết thức ăn có trong dạ dày trước khi đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe

Khi ăn phải thức ăn nhiễm độc, cơ thể lập tức chuyển sang chế độ chống khuẩn. Bên cạnh đào thải độc tố qua nôn mửa và đi ngoài, cơ thể còn tăng nhiệt độ bên trong để tiêu diệt vi khuẩn

Ngoài ra, triệu chứng sốt còn là một tình trạng do một số loại vi khuẩn, chẳng hạn như Listeria và Campylobacter gây ra, có thể đi kèm với các triệu chứng tiêu hóa

Thông thường, sốt do ngộ độc thực phẩm thường sẽ nhẹ, nếu nó vượt quá 38 độ C, trong vòng 48 giờ bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc nhập viện để được điều trị kịp thời

Tiêu chảy cũng là một trong những dấu hiệu ngộ độc thực phẩm, đây là hiện tượng thường gặp ở người lớn sau khi ăn phải thức ăn không đảm bảo

Norovirus là nguyên nhân gây tiêu chảy, chúng phổ biến nhất của bệnh cúm dạ dày và nó có thể lây lan qua thực phẩm bị ô nhiễm

Ngoài ra, vi khuẩn E. coli (có trong thịt bò và rau sống) và Campylobacter (ở gia cầm chưa nấu chín và nước bị ô nhiễm) còn có thể khiến cơ thể bạn có triệu chứng tiêu chảy ra máu

Theo các bác sĩ, tiêu chảy có thể dẫn đến mất nước nguy hiểm, vì vậy hãy đảm bảo giữ đủ nước bằng cách uống nước hoặc Gatorade và tìm chăm sóc y tế nếu các triệu chứng trầm trọng