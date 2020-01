Nếu giảm cân với một chế độ ăn uống khoa học và thực hiện các bài tập thể dục đều đặn, cân nặng của chúng ta có thể giảm từ từ. Tuy nhiên, nếu bạn đột ngột giảm từ 5kg trở lên mà không do cố ý, hãy tới ngay bác sĩ bởi đó có thể là hội chứng của suy mòn trong ung thư

Nguyên nhân là do, khi bị ung thư sẽ gây ra sự thiếu cân bằng giữa protein và năng lượng, khiến cho cân nặng đột ngột giảm. Đây là dấu hiệu thường diễn ra ở bệnh ung thư dạ dày, tuyến tụy, phổi… đặc biệt là ung thư trực tràng

Đầy hơi, chướng bụng có thể chỉ là biểu hiện của tình trạng rối loạn tiêu hóa do ăn uống. Tuy nhiên, nếu hiện tượng đầy hơi, chướng bụng diễn ra thường xuyên và kéo dài khiến cơ thể mệt mỏi, kiệt sức, bạn nên đi khám ngay

Đây là một trong những dấu hiệu của viêm loét dạ dàu hoặc ung thư dạ dày giai đoạn đầu. Đặc biệt, đầy bụng thường xuyên diễn ra ở phụ nữ có thể là dấu hiệu của ung thư buồng trứng. Bạn cần tới bác sĩ để được thăm khám cụ thể nhằm tìm ra nguyên nhân và can thiệp càng sớm càng tốt

Đi tiểu ra máu: Đây là dấu hiệu có máu trong nước tiểu, có thể nhìn hoặc không nhìn thấy được. Nước tiểu có máu màu đỏ tươi được gọi là tiểu máu toàn phần, hoặc lượng máu vừa phải chỉ đủ gây ra nước tiểu có màu hồng nhạt, thậm chí, một số người không nhận ra trong nước tiểu có máu vì lượng rất nhỏ

Tiểu ra máu là một hiện tượng bệnh lý nguy hiểm. Đây là triệu chứng phổ biến của ung thư thận, xảy ra ở 20% trên tổng số bệnh nhân. Ngoài ra, xuất hiện máu trong nước tiểu có thể là dấu hiệu của ung thư bàng quang hoặc ung thư tuyến tiền liệt

Đau lưng 2 bên sườn có thể chỉ là triệu chứng căng cơ do luyện tập hoặc vận động quá sức. Tuy nhiên, nếu không có nguyên nhân gây ra cơn đau ở khu vực này, người bị đau lưng 2 bên sườn có thể đang phải đối mặt với bệnh ung thư phổi

Khi có dấu hiệu đau lưng 2 bên sườn, bạn cần quan sát các triệu chứng kèm theo để phán đoán tình trạng của mình. Sẽ không đáng lo ngại nếu cơn đau đó giảm dần trong 2-3 ngày. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân kèm theo các triệu chứng bất thường như đau dữ dội, đau kéo dài, sốt, mệt mỏi,… thì nên tới ngay các cơ sở y tế để khám và điều trị sớm

Nếu bạn đứng quá lâu hoặc đi bộ quá nhiều, hiện tượng mắt cá chân và bàn chân bị sưng là vô cùng phổ biến và không đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu bàn chân và mắt cá chân bị sưng trong nhiều ngày hoặc đi kèm với các triệu chứng khác, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo vấn đề sức khỏe của bạn

Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng sưng mắt cá chân và bàn chân, trong đó liên quan tới thận. Bởi thận đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh cân bằng chất lỏng và chất điện giải trong cơ thể. Các vấn đề về thận, đặc biệt là ung thư thận, có thể can thiệp vào quá trình này, dẫn đến hiện tượng giữ nước gây sưng, phù nề mắt cá chân hoặc bàn chân

Nôn và buồn nôn kéo dài là phản xạ không thể kiểm soát, làm tràn các chất trong dạ dày qua miệng. Đây là triệu chứng rất phổ biến, tuy nhiên, nếu kéo dài có thể liên quan tới rất nhiều bệnh lý khác nhau

Nếu bạn thường có cảm giác buồn nôn hoặc nôn mà không rõ nguyên nhân, hãy lập tức đi kiểm tra sức khỏe để xác định xem liệu bạn có bị suy giảm chức năng gan hay không. Vì tình trạng buồn nôn và nôn do suy giảm chức năng gan thường được coi là dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh ung thư gan

Vàng da được xem là một trong những dấu hiệu đầu tiên cảnh báo ung thư gan. Nếu cơ thể bị ngứa kèm theo vàng da thì đó không phải là một dấu hiệu sức khỏe tốt

Nguyên nhân của hiện tượng này là do một chất có tên gọi là "Bilirubin", chất thải có màu vàng được sinh ra từ mật và thông thường sẽ được xử lý tại gan. Khi chức năng gan suy giảm sẽ gây ra tình trạng tích tụ Bilirubin trong máu, chất này có thể rò rỉ vào các mô như da và mắt, khiến chúng chuyển thành màu vàng

Đổ mồ hôi đêm là dấu hiệu cơ thể bạn có thể đang chiến đấu quá mức với ung thư, vi rút hoặc các tế bào xâm lấn khác

Theo tiến sĩ Ioana Bonta, tại Trung tâm điều trị ung thư Mỹ ở Atlanta (Mỹ), điều này đặc biệt phổ biến với những người mắc bệnh ung thư hạch hoặc bệnh bạch cầu

Theo Trung tâm Ung thư MD Anderson thuộc Đại học Texas, chứng ợ nóng, ợ chua hay khó tiêu có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư dạ dày. Biểu hiện này chiếm khoảng 68% số người mắc bệnh

Hiện tượng ợ nóng có thể xuất phát từ một số thói quen sinh hoạt, ăn uống như uống rượu, nhiều đồ có ga, cà phê… Tuy nhiên, nếu chứng ợ nóng xảy ra hơn 2 lần/ tuần kèm theo cảm giác buồn nôn, bạn cần tới bác sĩ để được phát hiện và chữa bệnh kịp thời

Chứng khó nuốt được hiểu đơn giản là việc ăn hoặc uống gặp khó khăn. Tưởng chừng đơn giản nhưng đây có thể là dấu hiệu cảnh báo bạn đang mắc ung thư thực quản hay ung thư dạ dày

Bệnh nhân bị ung thư dạ dày hay ung thư thực quản thường có cảm giác khó nuốt hơn bình thường do khối u phát triển, chèn ép thực quản của họ. Thậm chí, một số người bệnh còn thấy thức ăn bị tắc nghẽn trong cổ họng hoặc bị trào ngược ra ngoài

Hạch bạch huyết nằm khắp cơ thể, tập trung nhiều ở cổ, nách và bẹn và đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của hệ miễn dịch. Khi nổi hạch, hãy lưu ý tới sức khỏe của bản thân bởi hạch sưng lên để bảo vệ cơ thể khi có tác nhân gây bệnh

Nổi hạch ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể cũng là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe đang ở mức "báo động". Đặc biệt, hiện tượng nổi hạch sau tai, cổ có thể là dấu hiệu "tố cáo" nhiều căn bệnh nguy hiểm như: Ung thư tuyến giáp, ung thư ở vùng đầu, cổ hay tình trạng viêm nhiễm,...

Loét miệng là một trong những triệu chứng mà ai cũng gặp phải, thường sẽ lành lặn trong vài ngày tới vài tuần và không để lại di chứng quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu vết loét trong miệng vẫn tồn tại dai dẳng và ngày càng trở nên tồi tệ, bạn nên đi kiểm tra

Các vết loét kéo dài có thể là dấu hiệu của những căn bệnh nguy hiểm như ung thư miệng hoặc ung thư khoang miệng. Bạn nên tới cơ sở y tế để bác sĩ đưa ra những chẩn đoán và cách điều trị kịp thời

Nếu giảm cân với một chế độ ăn uống khoa học và thực hiện các bài tập thể dục đều đặn, cân nặng của chúng ta có thể giảm từ từ. Tuy nhiên, nếu bạn đột ngột giảm từ 5kg trở lên mà không do cố ý, hãy tới ngay bác sĩ bởi đó có thể là hội chứng của suy mòn trong ung thư

Nguyên nhân là do, khi bị ung thư sẽ gây ra sự thiếu cân bằng giữa protein và năng lượng, khiến cho cân nặng đột ngột giảm. Đây là dấu hiệu thường diễn ra ở bệnh ung thư dạ dày, tuyến tụy, phổi… đặc biệt là ung thư trực tràng

Đầy hơi, chướng bụng có thể chỉ là biểu hiện của tình trạng rối loạn tiêu hóa do ăn uống. Tuy nhiên, nếu hiện tượng đầy hơi, chướng bụng diễn ra thường xuyên và kéo dài khiến cơ thể mệt mỏi, kiệt sức, bạn nên đi khám ngay

Đây là một trong những dấu hiệu của viêm loét dạ dàu hoặc ung thư dạ dày giai đoạn đầu. Đặc biệt, đầy bụng thường xuyên diễn ra ở phụ nữ có thể là dấu hiệu của ung thư buồng trứng. Bạn cần tới bác sĩ để được thăm khám cụ thể nhằm tìm ra nguyên nhân và can thiệp càng sớm càng tốt

Đi tiểu ra máu: Đây là dấu hiệu có máu trong nước tiểu, có thể nhìn hoặc không nhìn thấy được. Nước tiểu có máu màu đỏ tươi được gọi là tiểu máu toàn phần, hoặc lượng máu vừa phải chỉ đủ gây ra nước tiểu có màu hồng nhạt, thậm chí, một số người không nhận ra trong nước tiểu có máu vì lượng rất nhỏ

Tiểu ra máu là một hiện tượng bệnh lý nguy hiểm. Đây là triệu chứng phổ biến của ung thư thận, xảy ra ở 20% trên tổng số bệnh nhân. Ngoài ra, xuất hiện máu trong nước tiểu có thể là dấu hiệu của ung thư bàng quang hoặc ung thư tuyến tiền liệt

Đau lưng 2 bên sườn có thể chỉ là triệu chứng căng cơ do luyện tập hoặc vận động quá sức. Tuy nhiên, nếu không có nguyên nhân gây ra cơn đau ở khu vực này, người bị đau lưng 2 bên sườn có thể đang phải đối mặt với bệnh ung thư phổi

Khi có dấu hiệu đau lưng 2 bên sườn, bạn cần quan sát các triệu chứng kèm theo để phán đoán tình trạng của mình. Sẽ không đáng lo ngại nếu cơn đau đó giảm dần trong 2-3 ngày. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân kèm theo các triệu chứng bất thường như đau dữ dội, đau kéo dài, sốt, mệt mỏi,… thì nên tới ngay các cơ sở y tế để khám và điều trị sớm

Nếu bạn đứng quá lâu hoặc đi bộ quá nhiều, hiện tượng mắt cá chân và bàn chân bị sưng là vô cùng phổ biến và không đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu bàn chân và mắt cá chân bị sưng trong nhiều ngày hoặc đi kèm với các triệu chứng khác, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo vấn đề sức khỏe của bạn

Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng sưng mắt cá chân và bàn chân, trong đó liên quan tới thận. Bởi thận đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh cân bằng chất lỏng và chất điện giải trong cơ thể. Các vấn đề về thận, đặc biệt là ung thư thận, có thể can thiệp vào quá trình này, dẫn đến hiện tượng giữ nước gây sưng, phù nề mắt cá chân hoặc bàn chân

Nôn và buồn nôn kéo dài là phản xạ không thể kiểm soát, làm tràn các chất trong dạ dày qua miệng. Đây là triệu chứng rất phổ biến, tuy nhiên, nếu kéo dài có thể liên quan tới rất nhiều bệnh lý khác nhau

Nếu bạn thường có cảm giác buồn nôn hoặc nôn mà không rõ nguyên nhân, hãy lập tức đi kiểm tra sức khỏe để xác định xem liệu bạn có bị suy giảm chức năng gan hay không. Vì tình trạng buồn nôn và nôn do suy giảm chức năng gan thường được coi là dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh ung thư gan

Vàng da được xem là một trong những dấu hiệu đầu tiên cảnh báo ung thư gan. Nếu cơ thể bị ngứa kèm theo vàng da thì đó không phải là một dấu hiệu sức khỏe tốt

Nguyên nhân của hiện tượng này là do một chất có tên gọi là "Bilirubin", chất thải có màu vàng được sinh ra từ mật và thông thường sẽ được xử lý tại gan. Khi chức năng gan suy giảm sẽ gây ra tình trạng tích tụ Bilirubin trong máu, chất này có thể rò rỉ vào các mô như da và mắt, khiến chúng chuyển thành màu vàng

Đổ mồ hôi đêm là dấu hiệu cơ thể bạn có thể đang chiến đấu quá mức với ung thư, vi rút hoặc các tế bào xâm lấn khác

Theo tiến sĩ Ioana Bonta, tại Trung tâm điều trị ung thư Mỹ ở Atlanta (Mỹ), điều này đặc biệt phổ biến với những người mắc bệnh ung thư hạch hoặc bệnh bạch cầu

Theo Trung tâm Ung thư MD Anderson thuộc Đại học Texas, chứng ợ nóng, ợ chua hay khó tiêu có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư dạ dày. Biểu hiện này chiếm khoảng 68% số người mắc bệnh

Hiện tượng ợ nóng có thể xuất phát từ một số thói quen sinh hoạt, ăn uống như uống rượu, nhiều đồ có ga, cà phê… Tuy nhiên, nếu chứng ợ nóng xảy ra hơn 2 lần/ tuần kèm theo cảm giác buồn nôn, bạn cần tới bác sĩ để được phát hiện và chữa bệnh kịp thời

Chứng khó nuốt được hiểu đơn giản là việc ăn hoặc uống gặp khó khăn. Tưởng chừng đơn giản nhưng đây có thể là dấu hiệu cảnh báo bạn đang mắc ung thư thực quản hay ung thư dạ dày

Bệnh nhân bị ung thư dạ dày hay ung thư thực quản thường có cảm giác khó nuốt hơn bình thường do khối u phát triển, chèn ép thực quản của họ. Thậm chí, một số người bệnh còn thấy thức ăn bị tắc nghẽn trong cổ họng hoặc bị trào ngược ra ngoài

Hạch bạch huyết nằm khắp cơ thể, tập trung nhiều ở cổ, nách và bẹn và đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của hệ miễn dịch. Khi nổi hạch, hãy lưu ý tới sức khỏe của bản thân bởi hạch sưng lên để bảo vệ cơ thể khi có tác nhân gây bệnh

Nổi hạch ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể cũng là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe đang ở mức "báo động". Đặc biệt, hiện tượng nổi hạch sau tai, cổ có thể là dấu hiệu "tố cáo" nhiều căn bệnh nguy hiểm như: Ung thư tuyến giáp, ung thư ở vùng đầu, cổ hay tình trạng viêm nhiễm,...

Loét miệng là một trong những triệu chứng mà ai cũng gặp phải, thường sẽ lành lặn trong vài ngày tới vài tuần và không để lại di chứng quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu vết loét trong miệng vẫn tồn tại dai dẳng và ngày càng trở nên tồi tệ, bạn nên đi kiểm tra

Các vết loét kéo dài có thể là dấu hiệu của những căn bệnh nguy hiểm như ung thư miệng hoặc ung thư khoang miệng. Bạn nên tới cơ sở y tế để bác sĩ đưa ra những chẩn đoán và cách điều trị kịp thời