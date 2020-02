Theo South China Morning Post, các nhà khoa học từ Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc cho biết, bộ gen của virus 2019-nCoV gây bệnh viêm phổi cấp giống 96% với một con dơi mang virus corona

Theo nghiên cứu, con người có thể bị lây nhiễm 2019-nCoV trong lúc chế biến món súp dơi. Rắn cũng bị tình nghi mang 2019-nCoV do ăn phải dơi rồi tiếp tục lây lan qua con người lúc giết mổ hay hình thức tiếp xúc khác

Súp dơi là một trong những món đặc sản được yêu thích ở Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc), đặc biệt tại chợ hải sản Hoa Nam. Nhiều người cho rằng súp dơi là món ăn giàu dinh dưỡng, chữa được nhiều bệnh và có vị tươi ngon như thịt gà

Người ta sơ chế dơi khá sơ sài, chỉ cắt tiết, rửa sạch con vật sau đó hầm chín dơi trong nồi nước, thêm rau củ, gia vị rồi hầm đến khi mềm. Như vậy, món ăn thực khách được phục vụ là con dơi nguyên vẹn với lông, cánh, mắt, chân và nội tạng

Món súp dơi với cách chế biến không kỹ có thể khiến con người gặp các vấn đề về sức khỏe. Ngoài ra, dơi là loài động vật được xác nhận là mang virus Ebola, virus Marburg hay các chủng bệnh dại, gây ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe con người

Theo South China Morning Post , cá nóc là loại cá cực độc. Độc tố có trong cá nóc là Tetrodotoxin, tồn tại nhiều trong trứng cá, ruột cá và không bị hủy hoại ở nhiệt độ cao hay khi phơi khô, sấy. Chất độc này gây tê liệt thần kinh và dẫn tới tử vong

Nguy hiểm là vậy, nhưng tại Nhật Bản, cá nóc vẫn là một món đặc sản hấp dẫn thực khách. Có tới 40 loại cá nóc được dùng để chế biến các món ăn tại xứ sở hoa anh đào và người dân nơi đây tiêu thụ đến 10.000 tấn cá nóc mỗi năm

Để chế biến được loài cá cực độc này, các đầu bếp tại Nhật Bản phải thực tập trong khoảng 3 năm. Mặc dù cá nóc mang nhiều độc tố nhưng vì lý do tò mò, nhiều thực khách đã không ngần ngại chi ra số tiền không hề nhỏ (hơn 200 USD) để trải nghiệm và thưởng thức món ăn nổi tiếng này

Bạch tuộc sống Sannakji là một trong những đặc sản nổi tiếng tại Hàn Quốc. Món ăn hấp dẫn thực khách bởi vị ngon, ngọt tự nhiên mà không hề tanh. Nhiều khách quốc tế coi việc thưởng thức món bạch tuộc sống Sannakji là thử thách không thể bỏ qua khi tới xứ sở Kim Chi

Có hai cách phổ biến nhất để thưởng thức Sannakji đó là ăn cả con hoặc thái ra thành từng miếng nhỏ. Đối với cách ăn nguyên con, bạch tuộc được chọn thường nhỏ hơn. Người ăn sẽ dùng tay cầm hoặc quấn con vật quanh đũa để cho vào miệng. Tuy nhiên, cách ăn này khá nguy hiểm, đòi hỏi thực khách phải nhai thật kỹ, nếu không rất dễ hóc

Một cách ăn khác phổ biến hơn là cắt các xúc tu của bạch tuộc thành từng đoạn nhỏ và dùng ngay khi chúng còn cử động. Tuy nhiên, các xúc tu có độ bám dính cao sẽ rất dễ gây hóc hoặc ngạt thở. Mỗi năm đều có một số người chết do các xúc tu bám chặt vào cổ họng, nhất là khi uống rượu say. Do đó, để bảo vệ sức khỏe của bản thân, bạn chỉ nên thưởng thức món ăn này khi đang tỉnh táo và nhớ nhai thật kỹ trước khi nuốt

Pho mát Casu Marzu là đặc sản nổi tiếng ở vùng Sardinia, Ý. Đây là món ăn truyền thống của người dân Sardinia, thường được phục vụ trong các dịp đặc biệt như sinh nhật, tiệc độc thân hay đám cưới

Casu Marzu được tạo thành từ một loại pho mát có tên là Pecorino. Người ta ngâm Pecorino trong nước muối, sau đó hun khói và để trong hầm chứa. Tại đây, có một loài ruồi bay tới đẻ trứng vào miếng pho mát. Những quả trứng ruồi sẽ nở thành những con giòi ăn chất béo, làm món ăn mềm, mịn và mang hương vị đặc trưng, ấn tượng

Tuy nhiên, khi bạn ăn món đặc sản đáng sợ này, bạn cần che miếng pho mát bằng tay khi đưa vào miệng, do giòi có thể nhảy cao tới 15cm khi bị kích động và bắn vào mắt bạn. Ngoài ra, khi thưởng thức, thực khách cần nhai thật kỹ bởi những con giòi có thể sống sót và gây nôn mửa, tiêu chảy và chuột rút nặng

Igunaq, hay còn được biết đến với cái tên "thịt nướng chôn đất", là một món ăn truyền thống của người dân bản địa Arctic thuộc đất nước Canada

Người bản địa sử dụng thịt vượn hay thịt hươu, cắt thành các miếng lớn, sau đó đem chôn trong lòng đất, đợi nó lên men. Sau một khoảng thời gian đủ dài, người ta đào lên và thưởng thức

Đây được coi là một món ăn nguy hiểm bởi quá trình lên men từ 2 loại thịt này tạo ra chất độc có thể khiến thực khách ngộ độc, thậm chí dẫn tới tử vong. Chỉ có những người đã ăn Igunaq từ nhỏ mới có thể thưởng thức được nó mà không gặp nguy hiểm





Cá ngừ là món ăn được nhiều người ưa chuộng vì bổ dưỡng, có nhiều thịt nạc, ít chất béo, giàu chất dinh dưỡng, muối khoáng và axit béo không bão hòa. Tuy nhiên, cá ngừ lại là thức ăn thường gây ra ngộ độc, đặc biệt là ngộ độc tập thể, nhất là khi ăn phải cá ngừ ươn, hỏng

Scombrotoxin là tác nhân gây bệnh chính trong cá ngừ, được tạo ra do việc xử lý sai quy trình từ khi mới đánh bắt. Những triệu chứng ban đầu là đau đầu kèm theo tiêu chảy, nguy hiểm hơn là gây ra những biến chứng như mù mắt hay suy hô hấp

Để đảm bảo sức khỏe, chúng ta nên mua cá ngừ tươi để chế biến, đồng thời bảo quản cá ở nhiệt độ thích hợp

Tiết canh là một món món ăn dân dã được rất nhiều người dân Việt Nam ưa chuộng, đặc biệt là cánh mày râu. Người ta tin rằng, ăn tiết canh sẽ giúp cơ thể thanh mát, khỏe mạnh hơn

Tuy nhiên, tiết canh bản chất là tiết sống nên tiềm ẩn rất nhiều mầm bệnh. Nếu con vật mắc bệnh thì nguồn tiết chắc chắn sẽ chứa các sinh vật gây bệnh như sán, vi khuẩn, ký sinh trùng...

Các bệnh dễ gặp khi ăn tiết canh là liên cầu lợn, nhiễm khuẩn huyết, viêm não mô cầu, giun, sán... Do đó, người dân cần tránh xa món ăn này để đảm bảo sức khỏe của bản thân

